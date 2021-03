Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - kwiecień 2021

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w kwietniu 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego z powodu COVID-19. Można też ubiegać się o zasiłek, gdy zatrudniona niania albo opiekun dzienny nie może sprawować opieki nad dzieckiem z powodu COVID-19. Ważnym warunkiem jest wiek dziecka. Zdrowe dziecko może mieć maksymalnie 8 lat, aby rodzic mógł starać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast w przypadku dzieci niepełnosprawnych w szczególnych sytuacjach można wnioskować o zasiłek nawet na dziecko 24-letnie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można uzyskać również w przypadku otwarcia placówki w ograniczonym zakresie, a więc chodzi o sytuację, kiedy np. przedszkole funkcjonuje, ale ma mniejsze grupy bądź jedną zbiorczą. Wówczas może nie być miejsca dla dziecka. Rodzic takiego przedszkolaka może wnioskować o zasiłek.

Te same zasady przyznawania zasiłku dotyczą rodziców dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie to przyznaje się jednak do innych limitów wiekowych dziecka:

do 16 lat - dzieci, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

do 18 lat - dzieci, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

do 24 lat - osoby, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Aktualnie szkoły funkcjonują zdalnie. Dnia 25 marca 2021 r. na konferencji Premiera i Ministra Zdrowia ogłoszono kolejne obostrzenia nakazujące zamknięcie przedszkoli i żłobków w całej Polsce. dotyczy to okresu od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. (okres Wielkanocy). W związku z tym konieczne jest przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który obecnie przysługuje do 28 marca. Należy więc spodziewać się w najbliższym czasie kolejnego rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego wydłużenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego o 2 tygodnie - od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r.

Do kiedy?

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedziała przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 11 kwietnia 2021 r. Warto jednak mieć na uwadze, że poziom zachorowalności na COVID-19 w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie - 25 marca wzrost zakażeń wynosił 34151 osób, a 26 marca jest już liczba 35143. To najwyższy wskaźnik zachorowalności od początku pandemii. Wszystko może się zdarzyć, dlatego nie wyklucza się wydłużenia lockdownu. Jeśli przedszkola, żłobki będą dłużej zamknięte i klasy 1-3 będą uczyły się zdalnie, z pewnością dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie dalej przyznawany. Nawet jeśli placówki zostaną otwarte, skala pandemii uzasadnia przedłużenie zasiłku, ponieważ wysoce prawdopodobne są sytuacje kwarantanny i izolacji wśród dzieci, a także zamknięcia poszczególnych przedszkoli i żłobków z powodu epidemii.

Ile wynosi dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi tyle, ile zasiłek opiekuńczy. Jest to 80% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa wymiaru to średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy pracy. Przy stałym wynagrodzeniu będzie to więc 80% wypłaty.

Jak złożyć wniosek?

W celu uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie składa się wniosku, jednak przyjęło się takie określenie. Dokumentem wypełnianym przez rodziców ubiegających się o to świadczenie jest "Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego". Pobierz oświadczenie: Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z ZUS - wzór. Treść oświadczenia sprowadza się do poinformowania o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w danym okresie z powodu zamknięcia placówki czy niemożliwości sprawowania opieki przez nianię czy opiekuna. Należy potwierdzić, że w tym czasie małżonek czy drugi rodzic nie był w stanie zapewnić opieki nad dzieckiem. Wypełnione oświadczenie przesyła się do kadr/pracodawcy. W przypadku prowadzącego działalność gospodarczą i współpracownika oświadczenie można złożyć przez PUE ZUS: Jak krok po kroku złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na PUE ZUS?