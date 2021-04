Zasiłek opiekuńczy po zamknięciu przedszkoli i żłobków

Zasiłek opiekuńczy na dziecko po zamknięciu przedszkoli i żłobków - jak uzyskać?

Jak starać się o zasiłek opiekuńczy na dziecko do 8 lat z powodu zamkniętych żłobków. Jakie dokumenty i do kogo mam złożyć?

Pracownik lub zleceniobiorca składa oświadczenie do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy. Jeśli dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacał ZUS, płatnik składek przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Przydatne informacje, w tym instrukcja, jak złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej oraz instrukcja jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS można znaleźć na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-...

Stan prawny na 30 marca 2021 r.

Żłobek lub przedszkole prywatne a zasiłek

Czy w związku z zamknięciem od 27 marca do 11 kwietnia 2021 r. żłobka dostanę zasiłek opiekuńczy, skoro dziecko chodzi do żłobka prywatnego?

Co do zasady, w przypadku zamknięcia żłobka nawet jeśli jest on prywatny, należny jest zasiłek opiekuńczy.

Podstawę prawną w tym zakresie stanowi rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021.560), dalej jako „rozp.MRiPS” oraz tzw. ustawa covidowa (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.).

Jak wskazano w § 1 ust. 1 rozp. MRiPS, w okresie od dnia 27 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.

Zgodnie z ust. 1 art. 4 ustawy covidowej, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 11 kwietnia 2021 r.

Ponadto, ustawa covidowa stanowi, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U.2020.870 ze zm.), dalej jako „ustawa zasiłkowa”. Zgodnie z art. 34 ustawy zasiłkowej, zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Więcej informacji i formularze wniosków można znaleźć na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-...

Stan prawny na 30.03.2021 r.