Tarcza branżowa - listopad 2020

Tarcza branżowa - wsparcie w listopadzie 2020 r.

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad; ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł; dopłata dla przedsiębiorców w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie; dotacja w wysokości do 5 tys. zł; zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku – to główne rozwiązania – przygotowanego m.in. przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, czyli tzw. antykryzysowej tarczy branżowej. Dziś ustawę tę uchwalił Sejm. Teraz trafi ona do Senatu.

Pakiet ten pomoże firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa. W tym: gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej.





W przypadku zniesienia opłaty targowej projekt przewiduje rekompensaty dla tych gmin, których przychody z opłaty przekraczają 10 tys. zł rocznie.

Projekt zawiera rozwiązania przygotowane przez MRPiT, MF i KPRM. W Sejmie złożyli go posłowie PiS.

– Dla przedsiębiorców z najbardziej zagrożonych branż, proponujemy nowe instrumenty wsparcia. Z jednej strony będą one polegały na zastosowaniu tych narzędzi finansowych, jakich użyliśmy wiosną, tj. zwolnienie z ZUS albo postojowe. Z drugiej strony, na wniosek kilku zrzeszeń pracodawców i przedsiębiorców, będziemy proponować długoterminowe środki finansowe, fundusze na restrukturyzację, na wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Nie pozostawimy przedsiębiorców samym sobie – mówi wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Jak podkreśla: – Wszystkie działania MRPiT powstają w dialogu z przedsiębiorcami. Na bieżąco prowadzimy konsultacje z przedstawicielami branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii.

A sekretarz stanu Andrzej Gut-Mostowy zaznacza: – Turystyka i inne branże najbardziej poszkodowane przez Covid-19 będą teraz mogły liczyć na szybką pomoc. Ustawa wprowadza uprawnienia dla Rady Ministrów, aby w drodze rozporządzenia przyznać postojowe lub zwolnić ze składek ZUS - to ważna zmiana.

– Tarcza branżowa to zestaw punktowych rozwiązań dla branż objętych obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19. Pomoc będzie przyznana za listopad, ale rząd będzie mógł w drodze rozporządzenia ją przedłużyć na kolejne miesiące – wyjaśnia wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak.