Do kiedy można starać się o wypłatę zaległego zasiłku opiekuńczego?

Przepisy stanowią, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku:

zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic zdecyduje się sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem albo

braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Z kolei, rodzicom dzieci niepełnosprawnych dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 przysługuje jeżeli opiekują się dziećmi:

do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z zasiłku mogą skorzystać również rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Jeżeli z jakichś powodów nie złożyłeś wniosku o wypłatę zasiłku opiekuńczego, nawet za marzec, nic straconego. Jak najszybciej należy dostarczyć do pracodawcy druk Z-15A i zawnioskować o jego wypłatę, gdyż masz prawo do pobrania tego świadczenia.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870 z późn. zm.) roszczenie o wypłatę zasiłku opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Pani Anna sprawowała opiekę nad 7-letnim synem w okresie od 6 do 26 maja 2020 r. Zapomniała złożyć do pracodawcy wniosek o zasiłek opiekuńczy i obawia się, że straciła prawo do wypłaty tego świadczenia.

Pani Anna jest w błędzie. Cały czas może starać się wypłatę środków, ale żeby je uzyskać powinna złożyć do pracodawcy wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku Z-15A. Ma na to czas do 27 listopada.

Są sytuacje, gdy niezgłoszenie roszczenia o wypłatę zasiłku nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej. Wówczas termin 6 miesięcy, o którym wspomniano powyżej, liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie tego roszczenia roszczenia.

Natomiast, jeżeli niewypłacanie zasiłku w całości lub w części było następstwem błędu płatnika składek, czyli pracodawcy albo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 3 lat od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Te same reguły przedawnienia dotyczą również „standardowego” zasiłku opiekuńczego. Bez znaczenia pozostaje tu to czy opieka sprawowana była nad dzieckiem, czy też nad chorym członkiem rodziny.