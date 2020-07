Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 27 lipca 2020 r. już nie przysługuje

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 26 lipca 2020 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że ze względu na okres wakacyjny oraz mniejszą liczbę osób korzystających z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, rodzice dzieci do 8. roku życia mogą pobierać go do dnia 26 lipca 2020 r. Po tej dacie można korzystać w razie potrzeby ze standardowego zasiłku opiekuńczego, który reguluje ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zasiłek opiekuńczy w wymiarze 60 dni na rok

Od 27 lipca 2020 r. istnieje możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego tak jak było to przed nastaniem epidemii koronawirusa. To świadczenie również przysługuje w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola. Mogą skorzystać z niego także rodzice zatrudniający nianię, gdy opiekunka zachoruje. Analogicznie dotyczy to również opiekuna dziennego. Ile dni zasiłku opiekuńczego przysługuje? Zgodnie z przedmiotową ustawą rodzice dziecka do 8. roku życia mogą skorzystać z zasiłku do maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym. Warto podkreślić, że jest to łączna liczba dni przysługująca rodzicom na wszystkie dzieci. Limit 60 dni "idzie" za rodzicami, a nie za każdym dzieckiem. Nawet jeśli do zasiłku uprawnieni są i mama i tata łącznie (pula 60 dni rozkłada się na mamę i tatę) mogą wykorzystać 60 dni na swoje dzieci (a nie na każde dziecko po 60 dni).

Co istotne, zasiłek ten przysługuje także w przypadku choroby dziecka do ukończenia 14. roku życia. Jest to tzw. chorobowe, gdy rodzic otrzymuje zwolnienie lekarskie w razie choroby dziecka. Wiąże się to bowiem z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z art. 34 ustawy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli w domu jest inny członek rodziny, który może sprawować opiekę nad dzieckiem. Nie dotyczy to dzieci do 2. roku życia.

Wysokość zasiłku wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Dla osób ze stałą miesięczną pensją będzie to 80% wynagrodzenia.

Dzieci niepełnosprawne

Jeśli dziecko ukończyło 14 lat i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wymaga opieki w związku z ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji, zasiłek opiekuńczy nadal przysługuje. Przyznaje się go do ukończenia przez nie 18. roku życia. W tej sytuacji jest to jednak już niższy wymiar - 30 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 870)