Dodatkowy zasiłek opiekuńczy we wrześniu 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy tylko w przypadku zamknięcia placówki

Nie wszyscy rodzice mogą wnioskować o dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 do 20 września. Można go dostać tylko wtedy, gdy żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkoła lub inna placówka, do której uczęszcza dziecko będzie zamknięta. Nie dostaną go rodzice, którzy nie będą chcieli wysłać dziecka do placówki opiekuńczej pomimo tego, że jest otwarta.

- Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzicie, którzy osobiście opiekują się dzieckiem do 8 lat. Przysługuje on tylko wtedy, gdy z powodu koronawirusa placówka opiekuńcza będzie zamknięta – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.





Ograniczone funkcjonowanie placówki, niania, opiekun dzienny

Zasiłek przysługuje również w sytuacji, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez szkołę lub przedszkole opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania, bo np. lekcje odbywają się w trybie hybrydowym - część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można się także starać w przypadku braku możliwości opieki przez nianię.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci niepełnosprawne

Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje?

- Trzeba pamiętać, że zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Zasiłku nie dostaną również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

W jaki sposób starać się o zasiłek?

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Mogą one to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

POBIERZ Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego >>>

Instrukcja ZUS: Jak krok po kroku złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na PUE ZUS?