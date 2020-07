Świadczenie rehabilitacyjne w 2020 r.

Świadczenie rehabilitacyjne wypłaca ZUS. Przysługuje osobie, za którą odprowadza się składki na ubezpieczenie chorobowe i która wyczerpała limit pobierania zasiłku chorobowego w ciągu roku kalendarzowego. Są to maksymalnie 182 dni. Przez pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe, później, po złożeniu przez pracodawcę formularza Z-3, wypłatę przejmuje ZUS i chory otrzymuje zasiłek chorobowy. Jeśli więc ubezpieczony wciąż jest niezdolny do pracy i lekarz przedłuża mu zwolnienie lekarskie, może pobierać ten zasiłek aż do 182 dni. Wyjątkiem jest gruźlica lub choroba w trakcie ciąży – wówczas zasiłek chorobowy przysługuje przez 270 dni.

Po wyczerpaniu tej puli dni, jeśli wszystko wskazuje na to, że chory ma szansę odzyskać zdolność do wykonywania pracy, przyznaje się świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie to wypłaca się do momentu uzyskania zdolności do pracy, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Co jeśli minie 12 miesięcy, a osoba nadal będzie niezdolna do pracy? Można starać się o uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy.





Wniosek i inne dokumenty

Aby uzyskać świadczenie rehabilitacyjne należy złożyć wniosek do ZUS – ZNp-7 co najmniej na 6 tygodni przed końcem limitu 182 dni. POBIERZ >>>

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne ZUS ZNp-7

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wypełnione przez lekarza,

wywiad zawodowy z miejsca pracy OL-10 (niekoniecznie gdy niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, składa się wniosek o przedłużenie świadczenia albo prowadzi się działalność pozarolniczą),

zaświadczenie płatnika składek (niekonieczne gdy było składane przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego, a nie zmieniły się okoliczności wypływające na prawo do świadczenia i jego wysokość): Z-3 – pracownik, Z-3b – działalność pozarolnicza, współpraca z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą, duchowny, Z-3a – inna osoba ubezpieczona.

Co istotne, o świadczenie rehabilitacyjne można ubiegać się również po ustaniu zatrudnienia/ubezpieczenia. Wówczas należy złożyć dokument Z-10. Jest to oświadczenie potwierdzające m.in. brak pracy zarobkowej, prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego oraz niepodleganie pod obowiązkowe ubezpieczenie społeczne rolników.