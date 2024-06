Zmiana instytucji finansowej bez przerw w oszczędzaniu w PPK

Przykład

Pracownik A nie został „zapisany” do PPK, gdyż od razu po zawarciu umowy o pracę zadeklarował niedokonywanie wpłat do PPK. Pracownik B został „zapisany” do PPK, ale po kilku miesiącach złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Pracodawca zamierza zmienić instytucję finansową zarządzającą PPK. Pracownik A nie zostanie „zapisany” przez pracodawcę do PPK w nowej instytucji finansowej. Inaczej będzie w przypadku pracownika B - w jego imieniu i na jego rzecz zostanie zawarta umowa o prowadzenie PPK z nową instytucją finansową, ale jego deklaracja o rezygnacji będzie skuteczna także w odniesieniu do wpłat do PPK dokonywanych do nowej instytucji finansowej.