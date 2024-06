Zatrudniasz nianię lub gosposię? Sprawdź, czy musisz tworzyć PPK

Przykład

Pani B prowadzi salon fryzjerski. Początkowo nie miała wdrożonego PPK, gdyż ma status mikroprzedsiębiorcy i wszystkie osoby zatrudnione zadeklarowały jej niedokonywanie wpłat do PPK, co powodowało, że w jej przypadku nie miały zastosowania przepisy ustawy o PPK (por. art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o PPK). W styczniu br. pani B zatrudniła jednak nową fryzjerkę, która nie złożyła deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, co spowodowało, że pani B uruchomiła ten program (zawarła umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową oraz umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz tej fryzjerki).

Od 3 czerwca br. pani B zatrudnia, wyłącznie w celach prywatnych, gosposię, która chce zostać „zapisana” do PPK (poprosiła o to panią B). Nie jest to jednak możliwe. Pani B jest osobą fizyczną, która zatrudnia - w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością gospodarczą - inną osobę fizyczną (gosposię), w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby. W takim przypadku, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o PPK, nie stosuje się przepisów ustawy o PPK. Pani B nie może „zapisać” gosposi do PPK – nawet, gdyby chciała uwzględnić prośbę gosposi.