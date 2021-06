Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

Transfer oszczędności PPK

Uczestnik PPK posiadający więcej niż jeden rachunek PPK może dokonywać transferu swoich oszczędności między tymi rachunkami, składając odpowiednie dyspozycje instytucji finansowej. Może to zrobić także za pośrednictwem pracodawcy, ale tylko w dwóch - opisanych w ustawie o PPK - sytuacjach.

Pracodawca pomaga uczestnikowi PPK w transferze środków z jednego rachunku PPK na drugi w sytuacji, gdy zmieni instytucję finansową zarządzającą PPK w jego firmie. Drugi przypadek, w którym pracodawca angażuje się w transfer środków uczestnika PPK zachodzi wówczas, gdy nowo zatrudniony pracownik składa mu oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK.

Zmiana instytucji finansowej przez pracodawcę

O zakończeniu współpracy z instytucją finansową pracodawca może zdecydować w każdej chwili. Jednak, aby tego dokonać, czyli wypowiedzieć dotychczasowej instytucji finansowej umowę o zarządzanie PPK musi najpierw zawrzeć taką umowę z inną instytucją finansową (art. 12 ust. 1 ustawy o PPK). Oznacza to, że pracodawca najpierw musi zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową, a dopiero później wolno mu wypowiedzieć umowę dotychczasowej instytucji. Kolejnym krokiem będzie zawarcie nowej umowy o prowadzenie PPK dla wszystkich osób zatrudnionych oszczędzających w PPK. W nowej instytucji finansowej dla każdej z tych osób zostanie utworzony nowy rachunek PPK, na który mogą zostać przeniesione ich dotychczasowe oszczędności zgromadzone w PPK. Oczywiście jeśli wyrażą na to zgodę.

Informacja od pracodawcy

Reklama

możliwości przelania (przetransferowania) dotychczasowych oszczędności z jednego rachunku PPK na drugi rachunek PPK uczestnika powinien poinformować jego pracodawca. Ma na to 7 dni od dnia zawarcia umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową.

Po jej otrzymaniu uczestnik PPK musi podjąć decyzję, czy chce, aby do takiego transferu doszło. Jeśli nie - ma 7 dni na jego zablokowanie. W tym celu powinien zawiadomić pisemnie pracodawcę, że nie wyraża zgody na transfer środków. Wówczas jego oszczędności zgromadzone na rachunku prowadzonym przez dotychczasową instytucję finansową pozostaną na tym rachunku do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. Jeśli natomiast nie zrobi nic, będzie to oznaczało, że godzi się na transfer swoich oszczędności. W takiej sytuacji pracodawca będzie zobowiązany do złożenia w jego imieniu wniosku o ten transfer. Pracodawca składa go za pośrednictwem podmiotu zarządzającego nową instytucją finansową, z którą zawarł na rzecz tej osoby umowę o prowadzenie PPK. W efekcie wszystkie środki zgromadzone na rachunku uczestnika PPK w dotychczasowej instytucji finansowej powinny zostać przelane na jego nowy rachunek PPK.

Zmiana miejsca zatrudnienia

PPK zatrudniający się w nowy miejscu pracy powinien pamiętać, aby - w terminie 7 dni po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy jego zatrudnienia (90 dni) - złożyć pracodawcy oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Takie oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarto te umowy. Dzięki temu pracodawca będzie mógł podjąć działania, aby dotychczasowe oszczędności pracownika zgromadzone w PPK zasiliły jego nowy rachunek utworzony w instytucji finansowej, która prowadzi PPK w jego firmie.

Wniosek o transfer

Po otrzymaniu oświadczenia pracownika o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK (czyli o posiadanych przez niego rachunkach PPK), niezwłocznie po zawarciu - w imieniu i na rzecz tego pracownika - umowy o prowadzenie PPK, pracodawca powinien poinformować go, że ma obowiązek złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego dotychczasowym rachunku (rachunkach) PPK na nowy rachunek PPK. To czy faktycznie tak zrobi, zależy od pracownika, który może nie zgodzić się na złożenie tego wniosku. Jeśli podejmie taką decyzję, na poinformowanie pracodawcy o braku zgody na transfer, ma 7 dni od otrzymania informacji od pracodawcy. W takiej sytuacji środki zgromadzone na jego dotychczasowym rachunku (rachunkach) PPK pozostaną na nim (na nich) do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu. Jeśli natomiast nie sprzeciwi się transferowi swoich oszczędności, pracodawca złoży w jego imieniu wniosek o wypłatę transferową.

Lepiej, aby środki podążały za pracownikiem

Jak widać, w obu opisanych wyżej sytuacjach decyzja o tym, czy dotychczasowe oszczędności zostawić w starej instytucji finansowej, czy przekazać je na rachunek PPK w nowej instytucji, należy do uczestnika. Jednak pozostawienie ich w instytucji dotychczasowej może prowadzić do sytuacji, w której jego oszczędności będą gromadzone w ramach różnych PPK, których z biegiem czasu może być kilka lub nawet kilkanaście (zależy to m.in. od mobilności pracownika), a to może już utrudniać zarządzanie tymi środkami. Dlatego wydaje się, że najkorzystniej byłoby, aby, gromadzone przez uczestnika PPK w czasie jego aktywności zawodowej oszczędności podążały za nim. Co istotne, w tym celu pracownik nie musi podejmować żadnych skomplikowanych działań. Wystarczy, że pozwoli działać pracodawcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342).