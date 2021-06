Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

Program do obsługi PPK

Wdrożenie PPK dla wielu firm okazało się organizacyjnym wyzwaniem. Po pierwsze gros działań, które w związku z nim należało wykonać, przypadło na czas pandemii, po drugie – trzeba było przygotować pracowników (którzy często pracowali zdalnie) do przystąpienia do programu, a po trzecie – całość należało obsłużyć, najlepiej bez tworzenia dodatkowych etatów w tym celu. Jakie oprogramowanie wybrać? Eksperci firmy Quercus wytypowali 4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK.

#1 Łatwość wdrożenia

Zazwyczaj chcemy, aby nowy program, także ten do obsługi PPK, został wdrożony jak najszybciej. Wiele firm decyduje się na skorzystanie z rozwiązań uniwersalnych, tworzonych od podstaw jako narzędzie, które będzie można szybko wprowadzić do użytku w różnych organizacjach. Dlatego warto wybrać taki, który już u podstaw uwzględnia różne zmienne warunki, takie jak: rodzaj firmy, forma własności, wielkość firmy, struktura itp. „Chodzi o to, aby rozwiązanie takie można było zaimplementować w różnych typach organizacji: małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych, instytucjach publicznych, firmach państwowych, także takich o rozproszonej strukturze. Jeśli podstawowa wersja uwzględnia takie opcje, wdrożenie i ewentualne dopasowanie do szczególnego przypadku trwa znacznie krócej. W naszym przypadku zwykle około miesiąca” – mówi Arkadiusz Siwek, ekspert Quercus Sp. z o.o.

#2 Kompatybilność z systemem płacowym

Łatwość wdrożenia wynika wprost z drugiej cechy, jaką powinien charakteryzować się program do obsługi PPK – kompatybilności z systemem płacowym. „Składki na PPK są proporcjonalne do wysokości wynagrodzenia, dlatego dobre narzędzie obsługujące pracownicze plany kapitałowe powinno automatycznie móc pobierać i przekazywać odpowiednie dane, np. informacje o przynależności do PPK, wysokości składek, składek dodatkowych, itp. wprost do systemu płacowego” – wyjaśnia ekspert Quercus. Podkreśla też, że z tego powodu dobrą praktyką jest uwzględnienie w narzędziach do obsługi PPK specyfiki najpopularniejszych programów płacowych. Innym, równie skutecznym podejściem jest wdrożenie jednocześnie: nowego systemu płacowego oraz skorelowanego z nim narzędzia do obsługi PPK. Ta opcja, choć bardziej czasochłonna, może w indywidualnych przypadkach okazać się najlepszym rozwiązaniem.

#3 Elastyczność

Między innymi właśnie dlatego program do obsługi PPK powinien charakteryzować się również elastycznością. „Tę cechę rozumiemy przede wszystkim jako możliwość łatwego dopasowania narzędzia do specyficznych wymagań danej organizacji i warunków organizacyjno-prawnych, czyli właściwie… do każdego przypadku. Nie ma identycznych firm, dlatego nie ma identycznych narzędzi końcowych. Muszą one bowiem uwzględniać zarówno specyfikę, status prawny organizacji, jak i politykę ustalania składek, również w formie benefitów dla pracowników, a przede wszystkim automatyczne nadawanie statusów pracownikom” – podkreśla ekspert Quercus.

Z punktu widzenia programu do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych wyróżnia się 3 podstawowe statusy pracowników (związanych ze spełnieniem bądź niespełnieniem warunków określonych w Ustawie o PPK): nieuprawniony do korzystania z PPK, uprawniony do obowiązkowego korzystania (osoby w wieku 18-54 lata), uprawniony do dobrowolnego korzystania (osoby w wieku 55-69 lat). Program do obsługi PPK automatycznie weryfikuje, czy pracownik spełnia, czy nie spełnia tych warunków, nadaje mu odpowiedni status i automatycznie go aktualizuje, np. nocą, kiedy żadne procesy na danych pracowniczych nie są przeprowadzane.

#4 Kompleksowość

Czwartą cechą dobrego programu do obsługi PPK jest kompleksowość, rozumiana przede wszystkim jako uwzględnienie w rozwiązaniu możliwych zdarzeń, także tych, które obecnie prawdopodobnie nie wystąpią, jednak z pewnością wydarzą się w przyszłości. „Narzędzie powinno zatem uwzględniać takie sytuacje, jak np. transfer środków, wypłata składek, aktualizacje statusu dla osób, które miały prowadzone PPK u różnych pracodawców itp.” – tłumaczy Arkadiusz Siwek.

To oczywiście nie wszystkie zdarzenia, które twórcy narzędzia do obsługi PPK powinni przewidzieć. Nawet jeśli niektóre z nich, jak np. aktualizacje dla osób z kilkoma kontami PPK u różnych pracodawców, obecnie się nie zdarzają, kiedyś z pewnością wystąpią. Podobnie jest np. z dostępnymi raportami. Oprócz podstawowych programów wyświetlających zgromadzone dane PPK w jednym miejscu (Lista uczestników oraz Ewidencja PPK), przydatne mogą się okazać także takie raporty, jak monitorowanie ustawowych terminów PPK (np. siedmiodniowy okres pomiędzy przyjęciem od pracownika deklaracji o rezygnacji a przesłaniem jej do agenta transferowego). Ekspert Quercus podkreśla również, że pod hasłem „kompleksowość” kryje się także funkcja kompleksowej obsługi, umożliwiająca masowe wprowadzanie wybranych zdarzeń PPK (np. dla kilkuset pracowników jednocześnie).

Wybierając rozwiązanie do obsługi PPK, warto postawić na wygodę i komfort personelu, który będzie realizować zadania związane z obsługą PPK. Im wygodniejsza i bardziej zautomatyzowana będzie to praca, tym większe zadowolenie personelu, ale i możliwość skupienia się miękkim HR, np. na stworzeniu programów motywacyjnych, których elementem będą dodatkowe składki na PPK.