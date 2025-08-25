10 tys. zł za załatwienie świadczenia wspierającego: ZUS ostrzega przed oszustami

Oszuści oferują załatwienie świadczenia wspierającego z ZUS za opłatą w wysokości 10 tys. zł. Tymczasem taki wniosek można złożyć za darmo samodzielnie przez Internet. ZUS ostrzega.

Wniosek o świadczenie wspierające za darmo przez Internet

Świadczenie wspierające dostaniesz z ZUS za darmo. Nie musisz płacić kancelariom prawnym ani pośrednikom, żeby je otrzymać. Wniosek złożysz wyłącznie w formie elektronicznej. Możesz to zrobić samodzielnie lub z bezpłatną pomocą pracowników ZUS, zarówno w placówkach, jak i przez infolinię.

Niestety, zdarzają się przypadki, gdy nieuczciwe firmy pobierają wysokie opłaty i… wniosku w ogóle nie składają. Tak było w przypadku klienta, który dopiero w ZUS dowiedział się, że dokumenty nie zostały wysłane.

- Mieliśmy taką sytuację w jednym z oddziałów ZUS, do którego zgłosił się klient, aby sprawdzić termin wypłaty świadczenia wspierającego. Okazało się, że wniosek nie został w ogóle złożony. Jak poinformował mężczyzna, skorzystał on z usług kancelarii, która obiecywała „załatwienie” świadczenia – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

10 tys. zł za załatwienie świadczenia wspierającgo

Rzeczniczka opowiada, że według klienta przedstawiciele jakiejś „kancelarii” odwiedzili go w domu, namówili do podpisania dokumentów i uzyskali pełnomocnictwo do działania w jego imieniu, nie informując jednak wprost o bardzo wysokiej opłacie za swoje usługi. W tym przypadku koszt „usługi” wynosił aż 10 tysięcy złotych. Choć zapis o wynagrodzeniu znajdował się w umowie, klient przyznał, że nie przeczytał jej dokładnie przed podpisaniem.

– To kolejny przypadek, kiedy ktoś płaci ogromne pieniądze za coś, co w ZUS można załatwić bez żadnych opłat – podkreśla Iwona Kowalska-Matis.

ZUS ostrzega

ZUS apeluje:

Nie podpisuj dokumentów bez ich dokładnego przeczytania,

W razie wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z najbliższą placówką ZUS,

Pamiętaj, że wsparcie przy składaniu wniosków w ZUS jest całkowicie bezpłatne.

Więcej informacji o świadczeniu wspierającym i zasadach jego przyznawania można uzyskać w placówkach ZUS, na infolinii oraz na stronie internetowej ZUS.