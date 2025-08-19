REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Ile czternastka wynosi netto w 2025 roku?

Ile czternastka wynosi netto w 2025 roku?

19 sierpnia 2025, 10:23
Iwona Kowalska-Matis
Iwona Kowalska-Matis
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
Czternastka 2025 - ile wynosi netto?
Jeszcze w sierpniu pierwsi emeryci otrzymają czternastki. Chodzi o osoby, które mają wypłacaną emeryturę pierwszego dnia miesiąca czyli 1 września. Mogą więc liczyć na 14 emeryturę w ostatnich dniach sierpnia. Ile czternastka wynosi netto?

Czternastka w sierpniu - dla kogo?

Jak co roku, ZUS wypłaci dodatkowe pieniądze z tzw. urzędu, czyli emeryci nie muszą składać żadnych wniosków. - Tegoroczna czternastka trafi do uprawnionych razem z ich własnymi emeryturami i rentami przysługującymi za wrzesień, zgodnie z kilkoma ustalonymi terminami wypłat. Pierwszym z nich jest 1 dzień miesiąca – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. – Do tych osób, które mają ustalony termin płatności emerytury na pierwszy dzień miesiąca - wyślemy pieniądze wcześniej, więc 14. dostaną w ostatnich dniach sierpnia – dodaje.

Ile wynosi czternastka?

Według rzeczniczki, w tym roku pełna czternastka wyniesie 1878,91 zł brutto – to dokładnie tyle, co obecna minimalna emerytura. Na całą kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe (np. emerytura, renta) nie przekracza 2900 zł brutto. Osoby ze świadczeniami powyżej 2900 zł i nie więcej niż 4728,91 zł brutto, otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Przykład

Na przykład: do emerytury w kwocie 3500 zł brutto będzie przysługiwać czternastka zmniejszona o 600 zł, czyli do wypłaty zostanie 1278,91 zł brutto.

Kto nie otrzyma czternastki?

- Tradycyjnie dodatkowych pieniędzy nie będzie, jeśli okaże się, że 14. emerytura byłaby niższa niż 50 zł brutto. Nie otrzymają jej, więc osoby, które mają emeryturę lub rentę wyższą niż 4728,91 zł brutto – precyzuje Kowalska-Matis. Na dodatkowe świadczenie nie mogą również liczyć osoby, które na 31 sierpnia będą miały zawieszoną wypłatę emerytury/renty, np., dlatego, że przekroczyły limit dorabiania.

Ile wynosi czternastka netto?

ZUS odliczy od czternastki składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Wysokość czternastki na rękę nie będzie jednakowa z powodu różnic w zaliczce na podatek. Na przykład osoba, która dostaje emeryturę w kwocie minimalnej (1878,91 zł brutto), otrzyma 1558,81 zł na rękę.

Ważne

Czternastka będzie wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500+ dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Czternastka a renta rodzinna

Rzeczniczka precyzuje, że przy ustaleniu wysokości świadczenia osobie, która dostaje rentę wdowią, ZUS przyjmie sumę przysługujących świadczeń wypłacanych w zbiegu lub sumę przysługujących świadczeń przyznanych i wypłacanych przez dwa organy emerytalne/rentowe lub przez kilka organów.

W 2024 roku dodatkową, 14. emeryturę ZUS wypłacił dla 8,9 mln emerytów i rencistów, w tym 6,4 mln osób w pełnej kwocie.

Źródło: INFOR
