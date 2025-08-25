Czternasta emerytura z KRUS - kiedy wypłata? [Terminy]

KRUS podaje dokładne terminy wypłaty czternastej emerytury w 2025 roku. Kto może spodziewać się dodatkowych pieniędzy we wrześniu? W jakiej wysokości świadczenie przysługuje w tym roku?

Czternasta emerytura z KRUS 2025 - terminy

We wrześniowych terminach płatności emerytur i rent wypłacimy kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów zwane czternastą emeryturą. Świadczenie to wypłacimy razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym w terminach płatności tych świadczeń, czyli ok. 7, 8, 10, 15, 20 lub 25 września 2025 r.

Ważne We wrześniu br. czternastą emeryturę wypłacimy również osobom pobierającym świadczenia kwartalnie oraz osobom, których świadczenia zostały zawieszone od 1 września 2025 r.

Dla kogo czternasta emerytura z KRUS?

Czternastą emeryturę otrzymają osoby, które 31 sierpnia 2025 r. mają prawo do co najmniej jednego z niżej wymienionych świadczeń:

emerytury rolniczej,

renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

renty rodzinnej,

okresowej emerytury rolniczej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

- jeżeli łączna kwota pobranych świadczeń nie przekracza 4.728,91 zł.

Czternasta emerytura bez wniosku

Czternastą emeryturę wypłacimy z urzędu. Nie ma potrzeby składania wniosku o to świadczenie.

Ile wynosi czternasta emerytura z KRUS?

Czternasta emerytura przysługuje w kwocie:

1.878,91 zł - jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza 2.900 zł,

- jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza 2.900 zł, 1.878,91 zł pomniejszonej o różnicę pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, a kwotą 2.900 zł - jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych przekracza 2.900 zł (zmniejszenie zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”).

Minimalna czternasta emerytura

Świadczenia nie przyznamy, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 50 zł. Oznacza to, że minimalna czternasta emerytura wynosi 50 zł.

Przy ustalaniu wysokości przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych uwzględnia się sumę kwot tych świadczeń brutto, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a także przed dokonaniem zawieszenia części uzupełniającej w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej.

Czternasta emerytura - potrącenia

Z czternastej emerytury potrącona zostanie składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Poza zaliczką i składką nie będą dokonywane żadne inne potrącenia ani egzekucje.

Czternasta emerytura z renta rodzinna

Do renty rodzinnej, nawet takiej do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna czternasta emerytura. W związku z tym każda osoba uprawniona do renty rodzinnej otrzyma czternastą emeryturę w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 sierpnia 2025 r. (z wyłączeniem osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub renty wdowiej).

Każda z osób uprawnionych jednocześnie do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego lub innego świadczenia emerytalno-rentowego w zbiegu renty wdowiej otrzyma swoją czternastą emeryturę.

Czternasta emerytura z KRUS czy ZUS?

Skąd otrzyma czternastą emeryturę osoba uprawniona do świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS i z ZUS? Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń emerytalno-rentowych, przysługuje tylko jedna czternasta emerytura. Emerytom i rencistom, którym KRUS wypłaca w zbiegu emeryturę lub rentę rolniczą wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, czternastą emeryturę wypłaci KRUS.

Natomiast emerytom i rencistom otrzymującym:

dwie emerytury, jedną z KRUS i drugą z ZUS lub rentę wdowią, w skład której wchodzą świadczenia wypłacane przez KRUS i świadczenia wypłacane przez ZUS

- czternastą emeryturę wypłaci ZUS.

Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty wyślemy decyzję o przyznaniu czternastej emerytury.

Źródło: gov.pl