REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Ile emeryt może dorobić w 2026 roku tak, aby ZUS nie pomniejszył albo nie zabrał świadczenia?

Ile emeryt może dorobić w 2026 roku tak, aby ZUS nie pomniejszył albo nie zabrał świadczenia?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 marca 2026, 21:25
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
zmiana limitów dorabiania do emerytury 2026 nowe limity dla emerytów i rencistów od marca zus
Ile emeryt może dorobić w 2026 roku tak, aby ZUS nie pomniejszył albo nie zabrał świadczenia?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ile emeryt może dorobić do emerytury w 2026 roku? Trzeba uważać na nowe limity od 1 marca. Obowiązują do końca maja. Od nowego miesiąca weszły również w życie nowe kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczenia. ZUS ustala je na rok - od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. Co oznaczają dla emerytów i rencistów?

Ile emeryt może dorobić do emerytury w 2026 roku?

Co do zasady emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn), mogą dorabiać bez ograniczeń. W ich przypadku wysokość osiąganego przychodu nie wpływa na wypłatę świadczenia. Inaczej wygląda sytuacja osób pobierających rentę lub wcześniejszą emeryturę. W ich przypadku obowiązują limity dorabiania, których przekroczenie może skutkować zmniejszeniem albo zawieszeniem świadczenia. Limity te zmieniają się co kwartał i są uzależnione od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Każdorazowo Prezes Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ogłasza w komunikacie dwa progi: 70% oraz 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

REKLAMA

REKLAMA

Przekroczenie pierwszego progu (70%) powoduje odpowiednie zmniejszenie wypłacanego świadczenia. Natomiast przekroczenie drugiego progu (130%) skutkuje zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty. Oznacza to, że osoby pobierające rentę lub wcześniejszą emeryturę, które nie chcą narażać się na obniżenie lub utratę świadczenia, powinny na bieżąco monitorować osiągane przychody.

Zmniejszeniu lub zawieszeniu mogą podlegać następujące świadczenia:

  • wcześniejsza emerytura,
  • emerytura pomostowa,
  • renta socjalna,
  • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy (jeżeli zdarzenie miało miejsce przed 1 stycznia 2003 r.) albo chorobą zawodową,
  • renta inwalidy wojskowego (jeżeli niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową),
  • renta rodzinna po inwalidzie wojskowym (jeżeli śmierć nie pozostawała w związku ze służbą wojskową),
  • renta rodzinna.

Są trzy możliwości. Jeżeli z zawiadomienia o wysokości przychodu emeryta lub rencisty wynika, że:

  1. nie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – ZUS będzie wypłacać świadczenie w pełnej wysokości;
  2. wyniesie ponad 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% tej kwoty – ZUS odpowiednio zmniejszy świadczenie;
  3. przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Dodatkowo obowiązuje tzw. kwota maksymalnego zmniejszenia świadczenia. Podana kwota funkcjonuje od 1 marca do końca lutego roku następnego. Jeśli ZUS z powodu przekroczenia przez emerytura lub rencistę limitów dodatkowych zarobków o kwotę wyższą niż kwota maksymalnego zmniejszenia, Zakład obniży świadczenie tylko o tę kwotę, która aktualnie obowiązuje.

REKLAMA

Zobacz również:

Limity dorabiania do końca lutego 2026

Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent limity, które zaczynają obowiązywać od września 2025 r. wynoszą:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2025 r. wynosi 6140,20 zł;
  2. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2025 r. wynosi 11 403,30 zł.

Dla porównania rok temu (grudzień 2024 r. - luty 2025 r.) były to kwoty odpowiednio 5713,20 zł oraz 10610,20 zł. Przez rok limity wzrosły więc o 427 zł i 793,10 zł.

Limity dorabiania od 1 marca do 31 maja 2026 r.

Zgodnie z najnowszym komunikatem Prezesa ZUS z dnia 12 lutego 2026 r. na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS od dnia 1 marca 2026 r. kwota przychodu odpowiadająca:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r. wynosi 6438,50 zł;
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r. wynosi 11 957,20 zł.

W porównaniu do 2025 r. limity te zwiększyły się odpowiednio o 504,40 zł oraz 936,80 zł. Pierwszy limity od marca do maja 2025 r. wynosił 5934,10 zł, a drugi 11 020,40 zł. Natomiast w porównaniu do limitów z początku 2026 r. podwyżka wynosi odpowiednio 298,30 zł oraz 553,90 zł. Oznacza to, że teraz można dorabiać więcej o 298,30 zł bez żadnych konsekwencji dla świadczenia z ZUS. Natomiast o 553,90 zł wzrosła kwota, której przekroczenie oznacza zawieszenie wypłaty świadczenia.

Kwoty maksymalnego zmniejszenia rent i emerytur 2026

Nowe kwoty maksymalnych zmniejszeń podawane są każdego roku i zmieniają się w dniu 1 marca. Kwoty obowiązujące do końca lutego 2026 r. wynoszą:

  • 939,61 zł - emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 704,75 zł - renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 798,72 zł - renty rodzinne, do których uprawniona jest jedna osoba.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2026 r. nowe kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent obowiązujące od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. wynoszą:

  • 989,41 zł - emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (wzrost o 49,80 zł),
  • 742,10 zł - renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (wzrost o 37,35 zł),
  • 841,05 zł - renty rodzinne, do których uprawniona jest jedna osoba (wzrost o 42,33 zł).
Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023, poz. 1251)

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (Monitor Polski z 2025, poz. 758)

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (Monitor Polski z 2026, poz. 209)

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (Monitor Polski z 2026, poz. 220)

Powiązane
Kobiety od 56. roku życia, mężczyźni od 61. roku życia są chronieni przed wypowiedzeniem umowy o pracę, ale nie przed każdym zwolnieniem. Co to oznacza w praktyce?
Kobiety od 56. roku życia, mężczyźni od 61. roku życia są chronieni przed wypowiedzeniem umowy o pracę, ale nie przed każdym zwolnieniem. Co to oznacza w praktyce?
Czy nierówny wiek emerytalny w Polsce to dyskryminacja: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?
Czy nierówny wiek emerytalny w Polsce to dyskryminacja: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?
Dlaczego pracownicy po 50. roku życia nie przejdą na emeryturę zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego?
Dlaczego pracownicy po 50. roku życia nie przejdą na emeryturę zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Czas pracy kierowcy 2026. Nadchodzi rewolucja - od lipca wpłynie na koszty zatrudnienia
09 mar 2026

Czas pracy kierowcy w 2026 roku - ile kierowca może jechać bez przerwy, jaki jest limit dobowy i tygodniowy? Nadchodzi rewolucja w czasie pracy od lipca. Jak wpłynie na koszty zatrudnienia w transporcie?
Teraz wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej. ZUS uruchamia nowy system
09 mar 2026

Wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej - informuje ZUS. Informację o zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dostaniesz teraz na bieżąco. Oznacza to, że najpierw będzie wiadomość o braku wpłaty, następnie wezwanie do zapłaty, a dopiero gdy płatnik nie zareaguje – upomnienie. Dzięki temu nie umknie Ci zapomniany przelew i jeśli zareagujesz szybko, unikniesz dodatkowych kosztów.
Dziś dzień drzemki w pracy. Kiedy drzemka pomaga, a kiedy szkodzi? Power nap, mikrosen i błędy niewyspanego mózgu
09 mar 2026

9 marca to dzień drzemki w pracy. Dziś często często traktujemy sen jako luksus lub wręcz przeszkodę w osiąganiu celów. To potężny błąd. Kiedy drzemka pomaga, a kiedy szkodzi? Czym jest power nap i mikrosen? Jakie są błędy niewyspanego mózgu?
Ci pracownicy popracują dłużej a odpoczną krócej - przepisy już wydano: dla kogo tymczasowe odstępstwa od norm czasu pracy?
09 mar 2026

Ministerstwo Infrastruktury wprowadza tymczasowe odstępstwa od przepisów o czasie pracy wybranej grupy kierowców. Mogą prowadzić dłużej, odpoczywać krócej, a przerwy robić rzadziej. Powód? Konflikt na Bliskim Wschodzie i zagrożenie dla dostaw paliw w Polsce. Wyjaśniamy, kogo dotyczą zmiany i jak długo będą obowiązywać.

REKLAMA

Czy sztuczna inteligencja naprawdę zabiera nam pracę? Zaskakujące ustalenia
09 mar 2026

Od wielu miesięcy dominująca narracja na brzmi, że sztuczna inteligencja zabierze ludziom wiele miejsc pracy, szczególnie w zawodach umysłowych. Tymczasem, jak wynika z danych, nie ma wystarczająco mocnych i przekonujących dowodów na to, że sztuczna inteligencja wywiera negatywny wpływ na rynek pracy.

Emerytury czerwcowe: ZUS wysyła pisma w marcu i kwietniu 2026 r. Emeryci otrzymają średnio 170 zł więcej
09 mar 2026

Emerytury czerwcowe z lat 2009-2019 zostały już prawie wszystkie przeliczone: ZUS wysyła pisma w marcu i kwietniu 2026 r. Emeryci otrzymają średnio więcej o 170 zł. Kiedy świadczenie nie wzrośnie?
Mężczyzna idzie do lekarza dopiero, gdy już nie ma wyboru, ale system też nie pomaga. Płacą za to wszyscy
09 mar 2026

W Polsce mężczyźni żyją krócej niż kobiety i rzadziej korzystają z opieki medycznej, w tym z badań profilaktycznych. Problem nie dotyczy jednak wyłącznie indywidualnych decyzji – dane pokazują, że również system ochrony zdrowia rzadziej „prowadzi” ich przez proces profilaktyki. W efekcie różnice zdrowotne między płciami przekładają się na realne koszty społeczne i biznesowe.
Ekspertki, które czują się jak stażystki. Luka aspiracyjna Polek czy systemowe przeszkody?
07 mar 2026

Mają takie same dyplomy, doświadczenie i efektywność, a jednak na starcie oczekują mniej. Choć sytuacja zawodowa Polek w ostatnich latach się poprawia – nadal zmagają się z luką płacową, stanowią mniejszość na stanowiskach zarządczych. Czy to wina systemu, efekt wychowania czy jeszcze czegoś innego? Prawo już od 1952 r. gwarantuje Polkom równą płacę za taką samą pracę. Jak jest w rzeczywistości?

REKLAMA

Pracownicy przed ochroną przedemerytalną na umowach terminowych zachwyceni: już są nie do ruszenia. Sąd Najwyższy właśnie zmienił zasady, a pracodawcy rwą włosy z głowy
09 mar 2026

Miał być koniec umowy, a jest "dożywocie" w firmie? Do tej pory zasady były proste: data końca umowy terminowej to świętość. Jednak Sąd Najwyższy wywrócił stolik. Nowa uchwała sprawia, że ochrona przedemerytalna działa znacznie szybciej, niż myśleli pracodawcy. Szefowie firm są w szoku i mówią wprost o zmianie przepisów tylnymi drzwiami. Sprawdź, czy Twoja umowa właśnie stała się nie do podważenia.
Niewidzialny problem polskich firm. 7 na 10 pracowników czuje się niedocenianych
06 mar 2026

Docenianie staje się dziś jednym z najbardziej niedoszacowanych obszarów zarządzania – taki wniosek można wysnuć na podstawie wyników najnowszej edycji badania realizowanego co roku przez Enpulse i Nais. W raporcie „Czy czujesz się doceniany? 2026” czytamy, że aż 71 proc. Polaków nie czuje się zauważanych w pracy – to najwyższy wynik w historii badania. Tomasz Szklarski z Enpulse wskazuje, że pracownik niedoceniony to koszt dla organizacji, a w obecnej sytuacji gospodarczej firmy nie mogą sobie na to pozwolić.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA