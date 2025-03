Wiek emerytalny 40 lat dla kobiet i 45 dla mężczyzn. To możliwe, bo Senat podjął uchwałę 13 marca 2025 r. w tej sprawie

Większość z nas może być zdezorientowana. Raz pisze i mówi się o podwyższeniu wieku emerytalnego, raz o zrównaniu, a tym razem o obniżeniu. Czy to możliwe, żeby w Polsce wiek emerytalny wynosił dla kobiet 40 lat a dla mężczyzn 45 lat. Tak, oczywiście, to możliwe. Senat proponuje wejście w życie przepisów już od 1 stycznia 2026 r.

W dniu 13 marca 2025 r. wystosowano pismo do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni, w którym przekazano uchwałę Senatu RP. Uchwałę podjęto na 30. posiedzeniu w dniu 13 marca 2025 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o emeryturach pomostowych wraz z projektem tej ustawy (dalej jako: projekt). Proponowane rozwiązania wprowadzą do sytemu emerytalnego nową grupę uprawnionych do emerytury, którzy ze względu na wykonywany zawód będą osiągali wiek emerytalny po ukończeniu, odpowiednio: 40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzn, po przepracowaniu co najmniej 20 lat w zawodzie. Ze względu na obniżenie wieku emerytalnego dla tancerzy baletowych zachodzi konieczność wyłączenia tej grupy ze stosowania przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Zmiana wieku emerytalnego: 40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzny. Czy jeszcze w 2025 r.?

Senat w przedłożonym do laski marszałkowskiej projekcie proponuje dodać całkowicie nową regulację , a mianowicie rozdział 3b w dziale II ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674).

Senat w ww. ustawie proponuje taką regulację: "Rozdział 3b Emerytura tancerza zawodowego. Art. 50g. Emerytura tancerza zawodowego przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

osiągnął wiek emerytalny wynoszący 40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzn; osiągnął wiek emerytalny w czasie zatrudnienia lub w ciągu 5 lat od ustania zatrudnienia; posiada wymagany okres zatrudnienia na zasadach określonych w art. 50h, co najmniej 20 lat; nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego albo złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochodu budżetu państwa."

W dalszej części projekt w art. 50h określa co uważa się za okresy zatrudnienia tancerza.

Wiek emerytalny: do zmiany od 1 stycznia 2026 r. Cel projektowanej ustawy

Już na 1 stycznia 2026 r. proponuje się wejście w życie nowych regulacji. Przyglądamy się uzasadnieniu projektu i przytaczamy jego treść: "Celem projektu ustawy o zmianie ustawy emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o emeryturach pomostowych jest wprowadzenie do systemu emerytalnego nowej uprzywilejowanej grupy zawodowej – tancerzy baletowych. Projekt umożliwia przechodzenie na emeryturę tancerzy baletowych w wieku 40 lat dla kobiet i 45 lat dla mężczyzn po przepracowaniu co najmniej 20 lat. Obniżenie wieku emerytalnego dla tancerzy baletowych spowoduje, że nie będą oni przechodzili na wcześniejszą emeryturę, w związku z tym proponuje się także wyłączenie zawodu tancerza baletowego z grupy zawodów, w których praca uznawana jest za pracę związaną z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym.

Do 2009 r., na postawie ustawy z dnia 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin tancerze mieli prawo do przechodzenia na emeryturę w wieku: kobiety – 40 lat i mężczyźni – 45 lat. Wiek emerytalny tancerzy podniesiono ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W 2009 r. wprowadzono możliwość wcześniejszego przechodzenia na emeryturę tancerzy w wieku 50 lat dla kobiet i 55 dla mężczyzn. Zawód tancerza baletowego jest zawodem, który nie może być wykonywany do chwili otrzymania uprawnień emerytalnych obowiązujących na obecnych zasadach. Tancerze narażeni są na ciągłe kontuzje a ciężkie treningi i częste występy podczas spektakli wręcz wyniszczają ich organizmy. Przez wiele lat są oni narażeni na znaczne przeciążenia układu ruchu, mięśni i stawów, a w szczególności kręgosłupa. Tancerze baletowi już w wieku 40 lat mają kłopoty, nie tylko z tańcem ale również z poruszaniem się w ogóle. Ponadto badania naukowe wykazują, że zawodowi tancerze narażeni są na osteoporozę. Kilkanaście lat po likwidacji wcześniejszej emerytury tancerzy, zawód ten znalazł się w poważnym kryzysie, co jest widoczne zarówno w działalności zespołów profesjonalnych jak i na etapie szkolnictwa. (...) Wprowadzenie w życie proponowanych rozwiązań poprawi sytuację socjalną tancerzy baletowych i ich rodzin, a w dłuższej perspektywie spowoduje wzmocnienie zespołów baletowych. Będzie też miało wpływ na utrzymanie miejsc pracy w instytucjach artystycznych. (...)".