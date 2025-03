1 691,02 zł a nie 1 878,91 zł najniższej emerytury po marcowej waloryzacji w 2025 r. Jak to możliwe?

Nie da się ukryć, że niektórzy emeryci są zawiedzeni. Mają brutto 1 691,02 zł a nie 1 878,91 zł emerytury po marcowej waloryzacji, jak to się czyta i podaje w wielu miejscach. Jak to możliwe? Spodziewano się większych podwyżek, ale i tak trzeba się cieszyć, bo zapowiedzi na 2026 r. są jeszcze gorsze. Inflacja ma spadać więc i wzrosty emerytur, rent i dodatków będą mniejsze.

Pamiętajmy, że waloryzacja świadczeń w 2025 r. miła miejsce nie tylko co do świadczeń z ZUS ale i z KRUS czy z ZER MSWiA. Analizujemy na jakie podwyżki mogą liczyć rolnicy, ubezpieczeni członkowie rodziny czy pomocnicy rolnika. W marcu w 2025 r. KRUS zwaloryzuje wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane na dzień 28 lutego 2025 r. Wysokość tych świadczeń wzrośnie o 5,5%. Dobra wiadomość jest taka, że również w KRUS, tak jak w ZUS waloryzacja przeprowadzona zostanie z urzędu, bez konieczności składania wniosku.

Waloryzacja emerytur i rent 2026

Jaka waloryzacja w KRUS w 2025 r.?

Jaka waloryzacja w KRUS w 2025 r.?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwaloryzuje takie świadczenia w 2025 r.:

emerytury rolnicze,

enty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy

renty rodzinne,

dodatki i inne świadczenia wypłacane razem z emeryturami i rentami,

rodzicielskie świadczenie uzupełniające (Mama 4+),

świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Ile wynosi emerytura z KRUS?

Emerytura podstawowa z KRUS od 1 marca 2025 r. wynosi 1.691,02 zł (jest o 88,16 zł wyższa od dotychczasowej emerytury podstawowej). Oczywiście wskaźniki wymiaru są ustalane odrębnie dla każdego emeryta/rencisty. Ich wysokość zależy od długości okresów pracy i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Oczywistym jest więc, że emerytura z KRUS może być i często jest wyższa niż 1 691 zł jednak wciąż jest niższa niż ta z ZUS! Wynosi więc 1 691,02 zł a nie 1 878,91 zł. jak ma to miejsce w ZUS, co do najniższy emerytur. KRUS informuje, że: "Emerytury i renty rolnicze nie mogą być niższe od tej kwoty (z wyjątkiem przypadków ściśle określonych w przepisach).".

Przykład KRUS PODAJE PRZYKŁAD WALORYZACJI EMERYTURY: Emerytura rolnicza dla osoby, która opłacała składki na ubezpieczenie społeczne rolników przez 25 lat od 1 marca 2025 r. wyniesie 1.995,40 zł brutto. Kwotę tę uzyskamy w następujący sposób: 1691,02 zł (emerytura podstawowa) x 1,18 (wskaźnik wymiaru świadczenia przy 25 latach opłacania składki) Do 28 lutego 2025 r. emerytura dla osoby, która opłacała składki na ubezpieczenie społeczne rolników przez 25 lat wynosiła 1.891,37 zł brutto. Po waloryzacji świadczenie będzie wyższe o 5,5%, tj. o 104,03 zł brutto.

Informacja o waloryzacji

Do każdego emeryta i rencisty zostanie wysłana decyzja informująca o podwyższeniu wysokości świadczenia od 1 marca 2025 r. (tzw. waloryzacyjne). Decyzje te zostaną wysłane w kwietniu br. wraz z decyzjami dot. przyznania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (tzw. „13 emerytury”).

