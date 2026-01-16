REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Ten dodatek emerytalny: 868 zł zimą w 2026. Dla kogo, na co i kiedy? [OBWIESZCZENIE Z 8 STYCZNIA 2026]

Ten dodatek emerytalny: 868 zł zimą w 2026. Dla kogo, na co i kiedy? [OBWIESZCZENIE Z 8 STYCZNIA 2026]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 stycznia 2026, 11:50
[Data aktualizacji 16 stycznia 2026, 12:06]
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
dodatek, 2026
Ten dodatek emerytalny: 868 zł zimą w 2026. Dla kogo, na co i kiedy? [OBWIESZCZENIE Z 8 STYCZNIA 2026]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Do emerytury i renty przysługuje szereg dodatków, zniżek, świadczeń. Jednym z ciekawych świadczeń pieniężnych wypłacanych z budżetu państwa jest dodatek, który wynosi nawet ponad 500 zł czy nawet 868 zł - wszystko zależy od przypadku. Co ciekawe to świadczenie jest wyższe w okresie zimowym, także w 2026 r. Poniżej szczegóły.

rozwiń >

Dodatek emerytalny nawet 868 zł w 2026. Zimą jest wyższy. Dla kogo, na co i kiedy? [OBWIESZCZENIE Z 8 STYCZNIA 2026]

Nowy Rok, to często okres nowych wysokości dodatków, zasiłków i różnego rodzaju świadczeń. Nie inaczej jest w przypadku omawianych niżej regulacji. Warto na wstępie zaznaczyć podstawowe akty prawne obowiązujące w omawianej materii:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 636, 718)
  • Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1728, z 2022 r. poz. 2687)
  • OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie używania psów i koni w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2026 r. poz. Poz. 16). To właśnie ten akt został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 8 stycznia 2026.

W załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie używania psów i koni w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 58), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 kwietnia 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie używania psów i koni w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 549).

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie używania psów i koni w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz również:

Co za dodatek emerytalny nawet 868 zł w 2026. Zimą jest wyższy. Dla kogo, na co i kiedy? [OBWIESZCZENIE Z 8 STYCZNIA 2026]

Wiele z nas wie, jak ogromną rolę odrywają zwierzęta w naszym życiu, w tym osobistym jak i zawodowym. Szczególnie zwierzęta pracujące takie jak konie czy psy - mają wpływ na zadania wykonywane przez pracowników służb mundurowych.  Jak podaje Informacyjny Serwis Policyjny: Trudno sobie wyobrazić realizację niektórych zadań przez Policję bez możliwości wsparcia psów i koni służbowych. Dlatego bardzo ważna jest troska o te zwierzęta po ich przejściu na emeryturę.

Od końca 2021 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, dotyczące policyjnych psów i koni, które przestają służyć w Policji. Przewidują one, że zwierzęta te pozostają dożywotnio na stanie swojej jednostki, a ich opiekunem w pierwszej kolejności zostaje dotychczasowy przewodnik lub policjant - jeździec.

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub opiekunem konia służbowego wycofanego z użycia w pierwszej kolejności może być dotychczasowy opiekun tego zwierzęcia, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki.

Dodatek emerytalny 2026

Pies policyjny czy koń, tak jak i jego opiekun pełni służbę. Rola zwierzęcia jest nieoceniona w poszukiwaniu zakazanych substancji, obezwładniania przestępców czy asysty dla mundurowego. Jakiś czas temu było głośno o fatalnej wręcz sytuacji zwierząt, które przeszły na "emeryturę". Szczególnie trudna jest sytuacja koni, których utrzymanie nie jest tanie. Ustawodawca zdecydował więc, że opiekunom zwierząt będą przysługiwały specjalne profity i dodatki. Dodatek emerytalny na zwierzę przysługuje tylko zwierzętom, które pełniły służbę ze swoim opiekunem. Co ważne dodatek jest wypłacany np. na psa, a nie na byłego policjanta. Jest więc to dodatek na zwierzę a nie na człowieka. Pieniądze powinny więc być przeznaczone na potrzeby bytowe zwierzęcia, które swoją ciężką pracą zasłużyło na godne warunki. Wysokość tego dodatku zależy od pory roku (zimą jest wyższy) oraz od wielkości zwierzęcia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto dostanie dodatek emerytalny na psa?

Dodatek emerytalny na zwierzęta, które pomagały w pełnieniu służby przez swojego opiekuna przysługuje m.in. w:

  • Policji,
  • Straży Pożarnej.
  • Straży Granicznej,
  • Służbę Ochrony Państwa.

To najczęściej w tych służbach mundurowych potrzebne jest wsparcie psa czy konia.

Zobacz również:

Kiedy dodatek emerytalny na zwierzę?

Co ważne, dodatek emerytalny na zwierzę można otrzymać dopiero, gdy zwierzę przekroczy odpowiedni wiek emerytalny. W przypadku psów  jest to 9 lat, jeżeli chodzi o konie to jest to 15 lat.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Ten dodatek emerytalny: 868 zł zimą w 2026. Dla kogo, na co i kiedy? [OBWIESZCZENIE Z 8 STYCZNIA 2026]

Okazuje się, że dodatek a właściwie ryczałt na rzecz zwierzęcia, siłą rzeczy wypłacany opiekunowi może mieć różną wysokość. Wyższy jest w okresie zimowym i wyższy jest jeżeli zwierzę jest większe.

Jeśli pies waży do 20 kg, otrzymuje 7 zł dziennie lub 9 zł (jeśli podniesiono jego normę wyżywienia). W okresie zimowym stawki rosną do 10 zł i 13 zł. W wypadku większych psów ryczałt w okresie letnim wynosi  10-13 zł dziennie, a w sezonie zimowym  od 13 do 17 zł.  Tak więc duże psy, które dotąd dostawały przynajmniej 310 zł w 31-dniowym miesiącu, teraz będą mogły liczyć nawet na 527 zł  w okresie zimowym. Dla opiekunów koni dodatek ten jest jeszcze wyższy bo może on wynosić nawet 868 zł. Uszczegóławiając, jak podaje dziennik.pl: "W przypadku kona wycofanego ze służby dzienna stawka pieniężna na wyżywienie wynosi 23 zł. Dla konia, któremu podniesiono normę wyżywienia, stawka ta wynosi 28 zł. w miesiącu liczącym 31 dni opiekun może otrzymać maksymalnie od 713 do 868 zł."

Przepisy szczegółowo określają: sposób żywienia, wielkość normy wyżywienia dla psa służbowego, psa kontraktowego i konia służbowego oraz normy wyżywienia dla psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej, i konia służbowego wycofanego z użycia, w tym maksymalną wysokość normy w przypadku jej podwyższenia, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na żywienie zwierząt;

Pełny zwrot kosztów za leczenie zwierzęcia

Przepisy są co więcej tak uregulowane, że właściciele emerytowanych czworonogów mają prawo do pełnego zwrotu kosztów leczenia zwierzęcia. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 636, 718)

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1728, z 2022 r. poz. 2687)

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie używania psów i koni w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2026 r. poz. Poz. 16)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie używania psów i koni w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Powiązane
Nie dają seniorom, a każą płacić - także w 2026 r. 420 czy 465 zł miesięcznie od emerytów w OZZ. Warunki 2026
Nie dają seniorom, a każą płacić - także w 2026 r. 420 czy 465 zł miesięcznie od emerytów w OZZ. Warunki 2026
350+ co miesiąc do emerytury. Rząd podał kwoty. Jakie warunki?
350+ co miesiąc do emerytury. Rząd podał kwoty. Jakie warunki?
Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają 69 punktów i mniej nie mogą dostać świadczenia wspierającego [oficjalna informacja z ZUS]
Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają 69 punktów i mniej nie mogą dostać świadczenia wspierającego [oficjalna informacja z ZUS]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
RIO: Dodatkowe wynagrodzenie roczne bez sześciu miesięcy zatrudnienia
16 sty 2026

Jednym z warunków do uzyskania prawa do tzw. trzynastki jest przepracowanie minimum sześciu miesięcy. Co w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował wymaganych sześciu miesięcy, ale korzystał z urlopu opiekuńczego w okresie tego zatrudnienia?
Niedziela handlowa 2026: styczeń [Kalendarz]
16 sty 2026

Niedziela handlowa w 2026 roku wypada aż 8 razy. W zeszłym roku dodana została dodatkowa niedziela handlowa w grudniu każdego roku. Czy 18 stycznia jest niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Oto kalendarz niedziel handlowych na 2026 rok.
ZUS wysyła wiadomości w związku ze stażowym. Odpowiedź na wniosek USP
16 sty 2026

ZUS wysyła wiadomości w związku ze stażowym: SMS, e-mail, aplikacja mZUS. To odpowiedź na wniosek USP czyli wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy. Nowe przepisy obowiązują od początku 2026 r. Zaświadczenie otrzymane z ZUS przekazuje się pracodawcy. Dzięki dłuższego stażowi ubezpieczenia można otrzymać uprawnienia pracownicze takie jak dłuższy urlop wypoczynkowy czy dodatki za staż pracy.
Niepełnosprawni boją się, że stracą rentę. Lepiej nie pracować [Pułapka rentowa]
16 sty 2026

Niepełnosprawni boją się, że stracą rentę. Niestety dla osób niepełnosprawnych renta stała się granicą, a nie realnym zabezpieczeniem. Czym jest tzw. pułapka rentowa? Wychodzi na to, że mamy system, który boi się ludzkiej ambicji. Renta staje się kluczem, który zamyka drzwi zamiast je otwierać.

REKLAMA

Najniższa krajowa 2026 netto do 26 roku życia
15 sty 2026

Ile najniższa krajowa wynosi netto w 2026 r. przy zatrudnieniu osoby do 26. roku życia? Tutaj nie odprowadza się zaliczki na podatek dochodowy. Wynagrodzenie netto będzie więc wyższe niż przy standardowym zatrudnieniu.
Dyrektywa płacowa coraz bliżej. Kto może liczyć na premie i podwyżkę wynagrodzeń już w 2026?
15 sty 2026

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają wzmożone prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywy płacowej, zostało tylko 5 miesięcy! Co zmieni się w czerwcu 2026 dla milionów Polek i Polaków? Co będzie z podstawą wynagrodzenia i premiami?
Pracodawcy będą zmuszeni podnosić wynagrodzenia długoletnim pracownikom. To skutek dyrektywy płacowej
15 sty 2026

Pracodawcy będą zmuszeni podnosić wynagrodzenia długoletnim pracownikom. To jeden z dwóch nieoczywistych skutków dyrektywy płacowej. Co jeszcze przyniesie transparentność wynagrodzeń? Co dyrektywa płacowa zmieni na polskim rynku pracy? Projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, wdrażający postanowienia dyrektywy płacowej (2023/970) może mieć te dwa nieoczywiste skutki.
Obecność w biurze musi mieć sens, a nie, żeby „pokazać się” kierownikowi. Praca hybrydowa standardem w polskich firmach. Jak ją dobrze poukładać?
15 sty 2026

Nieformalne wydarzenia online, firmowe systemy współdzielenia biurek, szkolenia z efektywnego wykorzystywania komunikatorów to jedne z najpopularniejszy rozwiązań wspierających organizację pracy hybrydowej w polskich firmach. Jak pokazują wyniki badania Hybrid and Beyond ’25 przeprowadzonego przez firmę Colliers, model hybrydowy przestał być postrzegany jako benefit lub rozwiązanie przejściowe – dziś stanowi trwały element funkcjonowania większości organizacji, wymagający odpowiedniego zarządzania.

REKLAMA

500 plus dla małżonków. Od 5000 do 8000 zł w zależności od stażu
15 sty 2026

Nasi Czytelnicy pytają czy może w 2026 r. albo od 2027 r. będzie 500 plus dla małżonków. Od 5000 do 8000 zł w zależności od stażu? Temat wciąż budzi wiele emocji. Są zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy pomysłu. Analizujemy zagadnienie - krótko i na temat.
Działalność i umowy-zlecenia mogą być wliczane do stażu. ZUS: już 196 tys. wniosków
15 sty 2026

Od początku roku okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umów-zleceń wliczane są do stażu pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał PAP, że do ZUS wpłynęło już ponad 196 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia, potwierdzającego te okresy.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA