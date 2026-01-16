Do emerytury i renty przysługuje szereg dodatków, zniżek, świadczeń. Jednym z ciekawych świadczeń pieniężnych wypłacanych z budżetu państwa jest dodatek, który wynosi nawet ponad 500 zł czy nawet 868 zł - wszystko zależy od przypadku. Co ciekawe to świadczenie jest wyższe w okresie zimowym, także w 2026 r. Poniżej szczegóły.

rozwiń >

Nowy Rok, to często okres nowych wysokości dodatków, zasiłków i różnego rodzaju świadczeń. Nie inaczej jest w przypadku omawianych niżej regulacji. Warto na wstępie zaznaczyć podstawowe akty prawne obowiązujące w omawianej materii:

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 636, 718)

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1728, z 2022 r. poz. 2687)

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie używania psów i koni w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2026 r. poz. Poz. 16). To właśnie ten akt został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 8 stycznia 2026.

W załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie używania psów i koni w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 58), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 kwietnia 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie używania psów i koni w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 549).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie używania psów i koni w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Wiele z nas wie, jak ogromną rolę odrywają zwierzęta w naszym życiu, w tym osobistym jak i zawodowym. Szczególnie zwierzęta pracujące takie jak konie czy psy - mają wpływ na zadania wykonywane przez pracowników służb mundurowych. Jak podaje Informacyjny Serwis Policyjny: Trudno sobie wyobrazić realizację niektórych zadań przez Policję bez możliwości wsparcia psów i koni służbowych. Dlatego bardzo ważna jest troska o te zwierzęta po ich przejściu na emeryturę.

Od końca 2021 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, dotyczące policyjnych psów i koni, które przestają służyć w Policji. Przewidują one, że zwierzęta te pozostają dożywotnio na stanie swojej jednostki, a ich opiekunem w pierwszej kolejności zostaje dotychczasowy przewodnik lub policjant - jeździec.

Opiekunem psa służbowego wycofanego z użycia lub opiekunem konia służbowego wycofanego z użycia w pierwszej kolejności może być dotychczasowy opiekun tego zwierzęcia, jeżeli złoży pisemną deklarację woli sprawowania opieki.

Pies policyjny czy koń, tak jak i jego opiekun pełni służbę. Rola zwierzęcia jest nieoceniona w poszukiwaniu zakazanych substancji, obezwładniania przestępców czy asysty dla mundurowego. Jakiś czas temu było głośno o fatalnej wręcz sytuacji zwierząt, które przeszły na "emeryturę". Szczególnie trudna jest sytuacja koni, których utrzymanie nie jest tanie. Ustawodawca zdecydował więc, że opiekunom zwierząt będą przysługiwały specjalne profity i dodatki. Dodatek emerytalny na zwierzę przysługuje tylko zwierzętom, które pełniły służbę ze swoim opiekunem. Co ważne dodatek jest wypłacany np. na psa, a nie na byłego policjanta. Jest więc to dodatek na zwierzę a nie na człowieka. Pieniądze powinny więc być przeznaczone na potrzeby bytowe zwierzęcia, które swoją ciężką pracą zasłużyło na godne warunki. Wysokość tego dodatku zależy od pory roku (zimą jest wyższy) oraz od wielkości zwierzęcia.

Dodatek emerytalny na zwierzęta, które pomagały w pełnieniu służby przez swojego opiekuna przysługuje m.in. w:

Policji,

Straży Pożarnej.

Straży Granicznej,

Służbę Ochrony Państwa.

To najczęściej w tych służbach mundurowych potrzebne jest wsparcie psa czy konia.

Co ważne, dodatek emerytalny na zwierzę można otrzymać dopiero, gdy zwierzę przekroczy odpowiedni wiek emerytalny. W przypadku psów jest to 9 lat, jeżeli chodzi o konie to jest to 15 lat.

Okazuje się, że dodatek a właściwie ryczałt na rzecz zwierzęcia, siłą rzeczy wypłacany opiekunowi może mieć różną wysokość. Wyższy jest w okresie zimowym i wyższy jest jeżeli zwierzę jest większe.

Jeśli pies waży do 20 kg, otrzymuje 7 zł dziennie lub 9 zł (jeśli podniesiono jego normę wyżywienia). W okresie zimowym stawki rosną do 10 zł i 13 zł. W wypadku większych psów ryczałt w okresie letnim wynosi 10-13 zł dziennie, a w sezonie zimowym od 13 do 17 zł. Tak więc duże psy, które dotąd dostawały przynajmniej 310 zł w 31-dniowym miesiącu, teraz będą mogły liczyć nawet na 527 zł w okresie zimowym. Dla opiekunów koni dodatek ten jest jeszcze wyższy bo może on wynosić nawet 868 zł. Uszczegóławiając, jak podaje dziennik.pl: "W przypadku kona wycofanego ze służby dzienna stawka pieniężna na wyżywienie wynosi 23 zł. Dla konia, któremu podniesiono normę wyżywienia, stawka ta wynosi 28 zł. w miesiącu liczącym 31 dni opiekun może otrzymać maksymalnie od 713 do 868 zł."

Przepisy szczegółowo określają: sposób żywienia, wielkość normy wyżywienia dla psa służbowego, psa kontraktowego i konia służbowego oraz normy wyżywienia dla psa służbowego wycofanego z użycia, psa kontraktowego wycofanego z użycia, który przez okres co najmniej 5 lat trwania kontraktu był używany w jednostce wojskowej, i konia służbowego wycofanego z użycia, w tym maksymalną wysokość normy w przypadku jej podwyższenia, jak również wysokość dziennej stawki pieniężnej na żywienie zwierząt;

Pełny zwrot kosztów za leczenie zwierzęcia

Przepisy są co więcej tak uregulowane, że właściciele emerytowanych czworonogów mają prawo do pełnego zwrotu kosztów leczenia zwierzęcia.