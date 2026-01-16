ZUS wysyła wiadomości w związku ze stażowym. Odpowiedź na wniosek USP
ZUS wysyła wiadomości w związku ze stażowym: SMS, e-mail, aplikacja mZUS. To odpowiedź na wniosek USP czyli wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy. Nowe przepisy obowiązują od początku 2026 r. Zaświadczenie otrzymane z ZUS przekazuje się pracodawcy. Dzięki dłuższego stażowi ubezpieczenia można otrzymać uprawnienia pracownicze takie jak dłuższy urlop wypoczynkowy czy dodatki za staż pracy.
ZUS wysyła wiadomości - stażowe 2026
Kiedy na Twoim koncie na eZUS pojawi się odpowiedź na wniosek USP, poinformujemy Cię o tym:
- SMS-em na numer kontaktowy,
- e-mailem na adres poczty elektronicznej,
- powiadomieniem z aplikacji mobilnej mZUS, jeżeli masz ją zainstalowaną na swoim telefonie.
Do komunikacji wykorzystamy kanał zgodny z Twoimi preferencjami zapisanymi w zakładce [Ustawienia] -> [Ustawienia subskrypcji]. Powiadomienie za pośrednictwem mZUS otrzymasz, jeżeli w aplikacji mobilnej masz włączone [Powiadomienia dotyczące wiadomości]. Powiadomienie wyślemy Ci za każdym razem, gdy na Twoim koncie na eZUS pojawi się zaświadczenie lub decyzja o odmowie wydania zaświadczenia.
Stażowe 2026 - odpowiedź ZUS
Aby odebrać odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy, wykonaj następujące kroki:
- Zaloguj się na swoje konto na eZUS.
- Przejdź do zakładki [Dokumenty i wiadomości].
- Wybierz [Skrzynkę odbiorczą].
- Wyświetli się lista dokumentów, które wymagają potwierdzenia odbioru. Wybierz jeden ze sposobów potwierdzenia (np. profilem PUE). Jeżeli pism jest kilka, powtórz tę czynność dla każdego z nich.
- Wszystkie pisma są teraz dostępne na [Liście dokumentów odebranych].
- Zaznacz pismo, które chcesz wyświetlić, i kliknij przycisk [Szczegóły].
- Pobierz załącznik.
Jeżeli masz pełnomocnika, który działa w Twoim imieniu na portalu eZUS, odpowiedź na wniosek USP będzie widoczna dla tej osoby.
Na Twoim koncie odpowiedź będzie widoczna dopiero wówczas, gdy pełnomocnik odbierze ją w ciągu 14 dni. Pismo znajdziesz na [Liście dokumentów odebranych]. Jeżeli pełnomocnik nie odbierze pisma w ciągu 14 dni od jego otrzymania, po tym czasie zostanie ono automatycznie umieszczone na Twoim koncie na eZUS na [Liście dokumentów odebranych].
Pełnomocnik w ZUS
Jak sprawdzić czy mam pełnomocnika? Zaloguj się na swoje konto na eZUS i przejdź do zakładki [Ustawienia] -> [Role i upoważnienia]. W polu [Udzielone upoważnienia] sprawdzisz, kto ma uprawnienia do działania w Twoim imieniu na portalu eZUS w roli „Ubezpieczony”.
