ZUS wysyła wiadomości w związku ze stażowym. Odpowiedź na wniosek USP

ZUS wysyła wiadomości w związku ze stażowym: SMS, e-mail, aplikacja mZUS. To odpowiedź na wniosek USP czyli wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy. Nowe przepisy obowiązują od początku 2026 r. Zaświadczenie otrzymane z ZUS przekazuje się pracodawcy. Dzięki dłuższego stażowi ubezpieczenia można otrzymać uprawnienia pracownicze takie jak dłuższy urlop wypoczynkowy czy dodatki za staż pracy.

ZUS wysyła wiadomości - stażowe 2026

Kiedy na Twoim koncie na eZUS pojawi się odpowiedź na wniosek USP, poinformujemy Cię o tym:

SMS-em na numer kontaktowy,

e-mailem na adres poczty elektronicznej,

powiadomieniem z aplikacji mobilnej mZUS, jeżeli masz ją zainstalowaną na swoim telefonie.

Do komunikacji wykorzystamy kanał zgodny z Twoimi preferencjami zapisanymi w zakładce [Ustawienia] -> [Ustawienia subskrypcji]. Powiadomienie za pośrednictwem mZUS otrzymasz, jeżeli w aplikacji mobilnej masz włączone [Powiadomienia dotyczące wiadomości]. Powiadomienie wyślemy Ci za każdym razem, gdy na Twoim koncie na eZUS pojawi się zaświadczenie lub decyzja o odmowie wydania zaświadczenia.

Stażowe 2026 - odpowiedź ZUS

Aby odebrać odpowiedź na wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach ubezpieczenia dla celów doliczenia do stażu pracy, wykonaj następujące kroki:

Zaloguj się na swoje konto na eZUS. Przejdź do zakładki [Dokumenty i wiadomości]. Wybierz [Skrzynkę odbiorczą]. Wyświetli się lista dokumentów, które wymagają potwierdzenia odbioru. Wybierz jeden ze sposobów potwierdzenia (np. profilem PUE). Jeżeli pism jest kilka, powtórz tę czynność dla każdego z nich. Wszystkie pisma są teraz dostępne na [Liście dokumentów odebranych]. Zaznacz pismo, które chcesz wyświetlić, i kliknij przycisk [Szczegóły]. Pobierz załącznik.

​

Ważne Jeżeli masz pełnomocnika, który działa w Twoim imieniu na portalu eZUS, odpowiedź na wniosek USP będzie widoczna dla tej osoby.

Na Twoim koncie odpowiedź będzie widoczna dopiero wówczas, gdy pełnomocnik odbierze ją w ciągu 14 dni. Pismo znajdziesz na [Liście dokumentów odebranych]. Jeżeli pełnomocnik nie odbierze pisma w ciągu 14 dni od jego otrzymania, po tym czasie zostanie ono automatycznie umieszczone na Twoim koncie na eZUS na [Liście dokumentów odebranych].

Pełnomocnik w ZUS

Jak sprawdzić czy mam pełnomocnika? Zaloguj się na swoje konto na eZUS i przejdź do zakładki [Ustawienia] -> [Role i upoważnienia]. W polu [Udzielone upoważnienia] sprawdzisz, kto ma uprawnienia do działania w Twoim imieniu na portalu eZUS w roli „Ubezpieczony”.

