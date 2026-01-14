Już za 6 dni mija termin składania rocznych deklaracji PFRON – o czym warto pamiętać?

Początek roku kalendarzowego to dla pracodawców okres intensywnych rozliczeń z PFRON. Rok 2026 przynosi nie tylko konieczność podsumowania roku ubiegłego, ale także nowe terminy w ramach programów celowych oraz istotne zmiany w przepisach dotyczących ulg.

Roczne deklaracje PFRON do 20 stycznia 2026 r.

Ustawowy termin 20 stycznia 2026 r. jest datą graniczną dla rocznego rozliczenia wpłat i zatrudnienia. Obowiązek ten realizowany jest poprzez system e-PFRON2.

Deklaracja DEK-R: Stanowi roczne zestawienie wpłat na Fundusz. Podmioty zatrudniające co najmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), które nie osiągnęły 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zobowiązane są do zweryfikowania sumy wpłat miesięcznych i dokonania ewentualnych dopłat.

Informacja INF-2: Dotyczy pracodawców o statusie zakładu pracy chronionej (ZPChr). Dokument ten służy sprawozdawczości z zakresu struktury zatrudnienia oraz wydatkowania środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON).

Bieżące dofinansowania: System SODiR i rygor 25. dnia miesiąca

W 2026 roku utrzymany zostaje miesięczny cykl ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Wnioski Wn-D wraz z imiennymi informacjami INF-D-P należy składać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

Ważne Ze względu na układ kalendarza termin złożenia dokumentów za grudzień 2025 r. upływa wyjątkowo 26 stycznia 2026 r. (poniedziałek).

Warunkiem skutecznego ubiegania się o pomoc finansową jest terminowe uregulowanie kosztów płacy, składek ZUS oraz podatków. Dokumentacja ta procesowana jest wyłącznie przez system SODiR.

PFRON - programy wsparcia i terminy dla samorządów

Rok 2026 to także kontynuacja i nowe nabory w programach celowych PFRON, realizowanych głównie przez jednostki samorządu terytorialnego:

Wyrównywanie Różnic między Regionami III: Program mający na celu likwidację barier w dostępie do edukacji i rehabilitacji. Gminy mają czas na złożenie wniosków do powiatów do końca stycznia 2026 r., natomiast powiaty muszą przekazać zbiorczą dokumentację do PFRON do 2 marca 2026 r.

Rehabilitacja 25 plus: Program wspierający dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną został przedłużony do 31 grudnia 2026 r., co zapewnia ciągłość finansowania placówek terapeutycznych.

System Obsługi Wsparcia (SOW): Od 2 stycznia 2026 r. osoby indywidualne mogą składać wnioski o dofinansowania (np. do sprzętu rehabilitacyjnego czy turnusów) w trybie ciągłym przez cały rok.

Zmiany prawne: Nowe zasady dotyczące ulg PFRON

Istotną datą dla płatników jest 1 marca 2026 r. Wchodzą wówczas w życie przepisy modyfikujące obowiązki w zakresie wykazywania ulg we wpłatach na PFRON. Zmiany te mają na celu uproszczenie procedur administracyjnych dla podmiotów korzystających z odliczeń od wpłat obowiązkowych na podstawie zakupów produktów lub usług od pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.

Podsumowanie i odpowiedzialność

Nieterminowe lub nierzetelne wywiązanie się z obowiązków sprawozdawczych naraża pracodawcę na sankcje finansowe, w tym naliczenie odsetek za zwłokę oraz konieczność kłopotliwych korekt w systemach elektronicznych. Rekomenduje się bieżące monitorowanie komunikatów PFRON w systemach SODiR oraz e-PFRON2 ze względu na możliwe aktualizacje techniczne formularzy.