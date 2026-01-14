REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Urlopy » Wypoczynkowy » Weryfikacja urlopów - o czym warto pamiętać w styczniu? 10 obowiązków [Kadry i płace]

Weryfikacja urlopów - o czym warto pamiętać w styczniu? 10 obowiązków [Kadry i płace]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 stycznia 2026, 16:24
Aneta Kaleniuk
Aneta Kaleniuk
Specjalistka ds. kadr i płac
Weryfikacja urlopów w styczniu 10 obowiązków [Kadry i płace]
Weryfikacja urlopów - o czym warto pamiętać w styczniu? 10 obowiązków [Kadry i płace]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Weryfikacja urlopów na początku roku to jeden z najważniejszych procesów kadrowych, który pozwala na uniknięcie spiętrzenia nieobecności w okresie letnim oraz minimalizuje ryzyko prawne związane z zaległymi urlopami. Jest istotne dla planowania i zachowania ciągłości wykonywanych zadań, uwzględnia sezonowość prac i dostosowuje potrzeby pracowników do możliwości personalnych firmy. O czym warto pamiętać w styczniu 2026 r.? Oto 10 obowiązków działu kadr i płac.

rozwiń >

Weryfikacja urlopów w styczniu 2026 r.

Jedno z najważniejszych zadań działu kadr i płac w styczniu 2026 r. jest weryfikacja urlopów. Pozwala na uniknięcie spiętrzenia nieobecności w okresie letnim oraz minimalizuje ryzyko prawne związane z zaległymi urlopami. Chodzi o to, by zaplanować i zachować ciągłość wykonywanych zadań. Uwzględnia się przy tym sezonowość prac i dostosowuje potrzeby pracowników do możliwości personalnych firmy.

REKLAMA

REKLAMA

1. Rozliczenie urlopów zaległych (z poprzedniego roku)

Zgodnie z Kodeksem pracy, urlop niewykorzystany w roku poprzednim staje się urlopem zaległym.

  • Termin wykorzystania: Pracodawca ma obowiązek udzielić zaległego urlopu najpóźniej do 30 września danego roku.
  • Priorytet: W pierwszej kolejności pracownicy powinni planować i wykorzystywać dni zaległe, a dopiero w drugiej kolejności urlop z bieżącej puli.
  • Ryzyko: Nieudzielenie zaległego urlopu w terminie jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika i może skutkować nałożeniem kary przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP).

2. Ustalenie wymiaru urlopu na nowy rok

Styczeń to moment na zweryfikowanie puli przysługującej każdemu pracownikowi. Należy uwzględnić:

  • Staż pracy i wykształcenie: Weryfikacja, czy w nadchodzącym roku któryś z pracowników nabędzie prawo do wyższego wymiaru (przejście z 20 na 26 dni).
  • Wymiar etatu: Przeliczenie puli dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy (proporcjonalnie).
  • Urlopy proporcjonalne: Uwzględnienie osób, których umowy wygasają w trakcie roku.
  • Weryfikacja dodatkowych urlopów dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osoby z orzeczeniami i niepełnosprawności posiadają specyficzne przywileje wynikające z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

REKLAMA

3. Dodatkowy urlop wypoczynkowy (10 dni)

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Nabycie prawa: Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego pracownik nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia go do jednego z tych stopni niepełnosprawności.
  • Weryfikacja w styczniu: Należy sprawdzić, czy w minionym roku (2025) któryś z pracowników "odczekał" wymagany rok od wydania orzeczenia. Jeśli tak, z dniem 1 stycznia 2026 r. nabywa on prawo do pełnej puli 10 dni dodatkowych (łącznie 30 lub 36 dni urlopu).
  • Zasada proporcjonalności: Dodatkowy urlop, podobnie jak kodeksowy, rozlicza się proporcjonalnie w przypadku zatrudnienia na część etatu lub ustania stosunku pracy w trakcie roku.

4. Wyłączenie prawa do dodatkowych 10 dni

Warto sprawdzić, czy pracownik nie korzysta już z innych przywilejów. Dodatkowy urlop nie przysługuje, jeżeli pracownik:

  • Ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych na podstawie odrębnych przepisów (np. nauczyciele, sędziowie).
  • Korzysta z urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów, chyba że ich wymiar jest niższy niż 10 dni (wtedy przysługuje różnica).

5. Płatne zwolnienie od pracy na rehabilitację (21 dni)

Osoba o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ma prawo do płatnego zwolnienia od pracy w celu:

  • Uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (raz w roku, do 21 dni kalendarzowych).
  • Wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego (jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy).
Ważne

Łączny wymiar dodatkowego urlopu (10 dni) i zwolnienia na turnus rehabilitacyjny (21 dni) nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

6. Weryfikacja ważności orzeczeń

Styczeń to czas na audyt teczek osobowych pod kątem dat:

  • Jeśli orzeczenie wygasa w trakcie 2026 roku, należy przypomnieć pracownikowi o konieczności dostarczenia nowego dokumentu, aby zachować ciągłość uprawnień.
  • Jeżeli pracownik dostarczy nowe orzeczenie (kontynuację), uprawnienia do urlopu dodatkowego są zachowywane bez konieczności ponownego "wyczekiwania" roku.

7. Czas pracy i przerwy

Przy weryfikacji planów pracy na nowy rok należy pamiętać, że:

  • Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (stopień lekki) lub 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (stopień umiarkowany i znaczny).
  • Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

8. Tworzenie Planu Urlopów

Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia planu urlopów, chyba że zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na jego brak lub w firmie nie działają związki zawodowe (wówczas terminy ustala się w porozumieniu z pracownikiem).

Kluczowe zasady tworzenia planu:

Zgodnie z polskim Kodeksem pracy oraz dobrą praktyką zarządzania zespołem, planowanie urlopów powinno uwzględniać następujące zasady:

  • Minimalna długość wypoczynku (Zasada 14 dni)

To najważniejsza zasada wynikająca bezpośrednio z art. 162 Kodeksu pracy. Jeśli urlop jest dzielony na części, przynajmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

  • Ważne: Do tych 14 dni wlicza się nie tylko dni robocze, ale także weekendy oraz święta przypadające w trakcie urlopu.
  • Przykład: 10 dni roboczych urlopu + dwa przylegające weekendy dają łącznie 14 dni nieprzerwanego wypoczynku.

Ile dni należy zaplanować na początku roku?

W większości firm stosuje się jedną z dwóch praktyk:

  • Planowanie pełnej puli (Rekomendowane): Pracownik planuje wszystkie przysługujące mu dni (np. 20 lub 26 dni z nowego roku + dni zaległe). Pozwala to pracodawcy na pełne zabezpieczenie ciągłości procesów w firmie.
  • Planowanie głównego wypoczynku: Pracownik ma obowiązek zaplanować przynajmniej ten jeden, główny 14-dniowy blok, a pozostałe dni (tzw. urlopy krótkie) zgłasza w trakcie roku z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czego NIE planujemy w planie urlopów?

W planie urlopów nie uwzględnia się urlopu na żądanie (4 dni w roku kalendarzowym).

  • Te 4 dni są częścią ogólnej puli (np. 26 dni), ale pracownik ma prawo zachować je na sytuacje nagłe, więc nie muszą być wpisane w roczny harmonogram.
  • W praktyce planuje się zatem np. 22 dni (26 - 4 dni na żądanie) lub 16 dni (20 - 4 dni na żądanie).

Urlopy zaległe – priorytet

Jeśli pracownik posiada urlop zaległy z poprzedniego roku, wszystkie te dni powinny zostać zaplanowane w pierwszej kolejności. Przepisy wymagają, aby urlop zaległy został wykorzystany do 30 września. Dobrą praktyką jest narzucenie terminów na te dni już w styczniu, aby uniknąć masowych nieobecności we wrześniu.

9. Weryfikacja dodatkowych uprawnień (Nowelizacje)

Warto przypomnieć pracownikom o nowych (wprowadzonych w 2023 r.) lub rzadszych formach zwolnień:

  • Zwolnienie z powodu siły wyższej: 2 dni lub 16 godzin (płatne 50%).
  • Urlop opiekuńczy: 5 dni (bezpłatny, na opiekę nad członkiem rodziny).
  • Opieka nad dzieckiem (art. 188 KP): 2 dni lub 16 godzin (płatne 100%). Styczeń to moment na złożenie oświadczenia, czy pracownik zamierza korzystać z tego uprawnienia w dniach czy w godzinach.

10. Komunikacja wewnętrzna

Skuteczna weryfikacja wymaga jasnych komunikatów do zespołu:

  1. Poinformowanie pracowników o liczbie dni zaległych i bieżących.
  2. Wyznaczenie terminu na złożenie wstępnych planów urlopowych (np. do końca stycznia lub połowy lutego).
  3. Przypomnienie o zasadach zgłaszania urlopów "na żądanie" (4 dni w roku wliczone w ogólną pulę).

Podsumowanie

Początek roku kalendarzowego jest zatem pełny dodatkowych zadań dla kadrowców: od rozliczeń pit11, przez weryfikację urlopów, oświadczeń o dochodach, rozliczeń z ZUS i PFRON, aktualizacje wskaźników płacowych, tworzenie nowych aneksów i umów, weryfikację czasu pracy. Styczeń to dla działów kadr i płac (HR & Payroll) najbardziej intensywny miesiąc w roku. Skumulowanie obowiązków sprawozdawczych, rozliczeniowych i planistycznych wymaga doskonałej organizacji pracy.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Roczny plan urlopów. Nie każdy pracodawca musi go mieć
Roczny plan urlopów. Nie każdy pracodawca musi go mieć
Plan urlopów pracowników niepedagogicznych w szkołach 2026: zasady, terminy i obowiązki pracodawcy
Plan urlopów pracowników niepedagogicznych w szkołach 2026: zasady, terminy i obowiązki pracodawcy
Tworzenie planu urlopów na 2026 rok. Już w grudniu warto pomyśleć o planach na przyszłoroczny wypoczynek
Tworzenie planu urlopów na 2026 rok. Już w grudniu warto pomyśleć o planach na przyszłoroczny wypoczynek
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Już za 6 dni mija termin składania rocznych deklaracji PFRON – o czym warto pamiętać?
14 sty 2026

Początek roku kalendarzowego to dla pracodawców okres intensywnych rozliczeń z PFRON. Rok 2026 przynosi nie tylko konieczność podsumowania roku ubiegłego, ale także nowe terminy w ramach programów celowych oraz istotne zmiany w przepisach dotyczących ulg.
Weryfikacja urlopów - o czym warto pamiętać w styczniu? 10 obowiązków [Kadry i płace]
14 sty 2026

Weryfikacja urlopów na początku roku to jeden z najważniejszych procesów kadrowych, który pozwala na uniknięcie spiętrzenia nieobecności w okresie letnim oraz minimalizuje ryzyko prawne związane z zaległymi urlopami. Jest istotne dla planowania i zachowania ciągłości wykonywanych zadań, uwzględnia sezonowość prac i dostosowuje potrzeby pracowników do możliwości personalnych firmy. O czym warto pamiętać w styczniu 2026 r.? Oto 10 obowiązków działu kadr i płac.
Rewolucja w składkach dla rad nadzorczych – o czym musi pamiętać płatnik w 2026 roku?
14 sty 2026

Na czym polega rewolucja w składkach dla rad nadzorczych? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynagrodzenia członków rad nadzorczych stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co bezpośrednio determinuje obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy (FP) oraz Fundusz Solidarnościowy (FS). O czym musi pamiętać płatnik w 2026 roku?
Składka wypadkowa 2026-2027. Za kogo ZUS sam wyliczy wysokość?
14 sty 2026

Składka wypadkowa 2026-2027: zasadą jest, że składka na ubezpieczenie wypadkowe wyliczana jest na okres od kwietnia do końca marca następnego roku. Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą wysłać do 2 lutego 2026 r. druk ZUS IWA. Za kogo ZUS sam wyliczy wysokość składki od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r.?

REKLAMA

Ważny komunikat ZUS dla emerytów i rencistów od 1 stycznia 2026 r. [ustawa w mocy]
14 sty 2026

Ważny komunikat ZUS dla emerytów i rencistów od 1 stycznia 2026 r. ZUS pisze: "Wysokość Twojej emerytury lub renty rodzinnej ponownie ustalimy najpóźniej 31 marca 2026 r., ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2026 r.". Zatem od 1 stycznia 2026 r. ZUS z urzędu ponownie wyliczy świadczenia pewnej grupie seniorów. Celem jest wyrównanie świadczeń, które – przez specyficzny sposób waloryzacji – mogły być niższe niż emerytury ustalone w innych miesiącach roku. Większość uprawnionych nie będzie musiała składać żadnych wniosków
Seniorom nie dali w 2025, to może w 2026 dadzą 800 plus za wychowanie pokolenia Polek i Polaków?
13 sty 2026

Nie dali w 2025 r. to może dadzą w 2026 r.? W ostatnim roku w Polsce pojawił się gorący temat: czy seniorzy, którzy wychowali dzieci, mają prawo do specjalnego dodatku emerytalnego? Apelują o to tysiące osób, a ich zdaniem państwo powinno docenić ich wieloletni trud i wkład w rozwój kraju. Czy propozycja "800 plus dla seniorów" stanie się rzeczywistością w 2026 r., a jeśli nie, to jakie alternatywne formy wsparcia są w stanie zaspokoić ich potrzeby? Czy Prezydent Karol Nawrocki, który zapowiadał poprawę sytuacji seniorów i wzrost emerytur, wyjdzie naprzeciw tym oczekiwaniom i przedłoży własną propozycję? Na odpowiedź czekają miliony Polaków.
Pracownicy 50+ nie przejdą na emeryturę w wieku emerytalnym: nie stać nas na taki luksus
13 sty 2026

Pracownicy 50+ nie przejdą na emeryturę w wieku emerytalnym. Mówią, że nie stać ich na taki luksus. Średnia emerytura w Polsce wynosi 3544,37 zł. Pół miliona emerytów musi wyżyć za minimalne świadczenie w wysokości 1878,91 zł. Co więcej, wiele osób ma przelewy niższe niż ta kwota.
Wypadek przy pracy oraz wypadek w drodze do lub z pracy – o czym warto pamiętać przed końcem stycznia 2026?
13 sty 2026

Jak co roku, styczeń to miesiąc pełny wyzwań dla pracowników działów kadrowo-płacowych. Wysyłając coroczną deklarację ZUS IWA, warto przypomnieć jak ważna jest prawidłowa kwalifikacja wypadków przy pracy oraz w drodze do lub z pracy.

REKLAMA

Nie dają seniorom, a każą płacić - także w 2026 r. 465 zł miesięcznie od emerytów w OZZ
14 sty 2026

Od listopada 2025 roku seniorzy pobierający polską emeryturę muszą płacić 15 zł dziennie za pobyt w OZZ. Nowe przepisy będą obowiązywać również w styczniu i lutym 2026 r., miesięcznie jest to nawet koszt rzędu 465 zł - w zależności od liczby dni w miesiącu. Skąd i dlaczego tak rygorystyczne przepisy?
Masowy problem ze stażem pracy po zmianach 2026. Pracodawcy ignorują ważne dokumenty z ZUS - czy mają rację?
14 sty 2026

Od stycznia 2026 roku obowiązują nowe zasady liczenia stażu pracy, co wywołało oblężenie systemu PUE ZUS (eZUS). Pracownicy masowo pobierają historię ubezpieczenia, by zyskać wyższy wymiar urlopu czy dodatki stażowe. Ale pracodawcy nagminnie kwestionują te wydruki, żądając pieczątki i podpisu. ZUS reaguje stanowczym komunikatem: te dokumenty są ważne bez żadnego podpisu!
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA