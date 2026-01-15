Od wejścia w życie przepisów, które pozwalają łączyć wypłatę własnego świadczenia z rentą rodzinną po zmarłym małżonku, z renty wdowiej skorzystało już ponad milion osób. ZUS wydał właśnie ważną informację z 15 stycznia 2026 r. Wiesz to?

Milion beneficjentów renty wdowiej. ZUS podsumował rok

Od wejścia w życie przepisów, które pozwalają łączyć wypłatę własnego świadczenia z rentą rodzinną po zmarłym małżonku, z renty wdowiej skorzystało już ponad milion osób.

REKLAMA

REKLAMA

Od stycznia do 31 grudnia 2025 r. w całej Polsce do ZUS-u wpłynęło przeszło 1 mln 156 tys. wniosków o rentę wdowią. Najwięcej złożono w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim, a najmniej – w podlaskim, lubuskim i opolskim.

Do końca grudnia 2025 r. rentę wdowią otrzymało już ponad milion osób. Dzięki temu połączeniu świadczeń uprawnieni zyskali średnio 350,63 zł miesięcznie.

– Obsługa tzw. renty wdowiej była jednym z kluczowych zadań, jakie ZUS zrealizował w 2025 r. To również bardzo istotne przedsięwzięcie z punktu widzenia polityki społecznej państwa, ponieważ nowe rozwiązanie bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo socjalne osób po stracie bliskich – podkreśla Bartosz Gaca, dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych ZUS.

Renta wdowia: informacja z ZUS z 15 stycznia 2026 r. Wiesz to?

Renta wdowia nie jest odrębnym świadczeniem, lecz stanowi połączenie co najmniej dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. To tzw. zbieg świadczeń.

REKLAMA

Można otrzymywać 100% własnego świadczenia i 15% renty rodzinnej albo odwrotnie, przy czym renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85% świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej. Od 1 stycznia 2027 r. wysokość drugiego świadczenia wypłacanego w zbiegu zostanie z urzędu podwyższona do 25%.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie są kryteria przyznania renty wdowiej 2026?

Wniosek o rentę wdowią można złożyć w każdej chwili, jednak aby ZUS mógł ją przyznać, trzeba spełnić określone warunki:

kobieta ma ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat,

do dnia śmierci małżonka istniała wspólność małżeńska,

prawo do renty rodzinnej powstało nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę,

osoba ubiegająca się o rentę wdowią nie zawarła ponownie związku małżeńskiego.

Świadczenie nie zostanie przyznane, jeśli choć jeden z warunków nie zostanie spełniony. Ponadto obowiązuje limit wysokości wypłaty — łączna kwota renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, czyli 5636,73 zł brutto. Limit ten obowiązuje do 28 lutego 2026 r. Jeśli suma świadczeń będzie wyższa, ZUS odpowiednio ją zmniejszy. Z kolei osoby, których własne świadczenie już przekracza ten limit, np. otrzymują emeryturę w wysokości 6000 zł brutto, nie uzyskają prawa do renty wdowiej.

Jak przebiega proces obsługi wniosków 2026?

– Opracowaliśmy oraz wdrożyliśmy jednolite procedury i rozwiązania, aby cały proces obsługi renty wdowiej – od przyjęcia wniosku do przyznania i wypłaty świadczeń –przebiegał sprawnie. Znaczna część tego procesu, w tym m.in. wydawanie decyzji w sprawie renty wdowiej, została zautomatyzowana. Należy jednak podkreślić, że realizacja tego zadania nie byłaby możliwa bez czynnego udziału oraz dużego zaangażowania pracowników ZUS, pod względem zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. Dotyczyło to szczególnie spraw, które wymagały doświadczenia i wiedzy o „historycznych” świadczeniach obsługiwanych równolegle z wnioskami o rentę wdowią, gdy m.in. przyznawaliśmy drugie świadczenie wchodzące w skład zbiegu świadczeń – podsumował Bartosz Gaca.

Źródło: ZUS