Ile najniższa krajowa wynosi netto w 2026 r. przy zatrudnieniu osoby do 26. roku życia? Tutaj nie odprowadza się zaliczki na podatek dochodowy. Wynagrodzenie netto będzie więc wyższe niż przy standardowym zatrudnieniu.

Najniższa krajowa 2026 netto

Najniższa krajowa brutto od stycznia 2026 r. wynosi 4806 zł. Nie jest to kwota, którą pracownik otrzymuje na rękę. Od wspomnianej wysokości odlicza się bowiem składki ZUS (emerytalna, rentowa, chorobowa), składkę zdrowotną, a także zaliczkę na podatek dochodowy. Dla przykładu pracownik zatrudniony w tym roku na najniższą krajową, który nie uczestniczy w PPK, nie ma kosztów uzyskania przychodu, a kwota zmniejszająca podatek to 300 zł, otrzyma netto 3575,85 zł. Jest to więc mniej od wynagrodzenia brutto aż o 1230,15 zł. Koszt składek ZUS pomniejszających wypłatę pracownika wynosi 658,91 zł, składki zdrowotnej to 373,24 zł, a podatku -198 zł. Nieco lepsza sytuacja występuje w przypadku zatrudnienia pracownika do 26. roku życia.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Najniższa krajowa 2026 netto do 26 roku życia

Zatrudnienie osób do 26. roku życia wiąże się ze zwolnieniem z pobierania zaliczki na podatek dochodowy (tzw. zerowy PIT). Ile wynosi taka zaliczka? Jak wychodzi z powyższego wyliczenia, zaliczka na podatek dochodowy z najniższej krajowej wynosi 198 zł. Wynagrodzenie netto pracownika do 26. roku życia będzie więc wyższe o 198 zł. Wyniesie 3773,85 zł.

Poszczególne składniki wynagrodzenia za pracę pracownika do 26. roku życia można wyliczyć przy pomocy kalkulatora wynagrodzeń »

Aby wyliczenie dotyczyło zwolnienia z PIT dla pracowników w wieku do 26 lat, należy w kalkulatorze zaznaczyć opcję "Uwzględnij ulgę na PIT (dla przychodu rocznego do 85 528 zł)". Wynik obliczeń kalkulatora:

REKLAMA

najniższa krajowa 2026 netto 26 lat Najniższa krajowa 2026 netto do 26 lat - zerowy PIT Infor.pl

Jak obliczyć zaliczkę na podatek od najniższej krajowej w 2026 r.? Zaliczka na podatek dochodowy stanowi 12% podstawy wymiaru. Podstawą wymiaru jest wynagrodzenie brutto minus składki ZUS i koszty uzyskania przychodu. Oto szczegóły wyliczenia:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

wynagrodzenie brutto - 4806 zł

składki ZUS - 658,91 zł (składka emerytalna wynosi 9,76% podstawy wymiaru czyli 469,07 zł, składka rentowa 1,5% - 72,09 zł i składka chorobowa 2,45% - 117,75 zł)

składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru (4147,09 zł) - 373,24 zł

koszty uzyskania przychodu (KUP) - 0 zł

podstawa wymiaru zaliczki na podatek dochodowy - 4147,00 zł (4806 - 658,91 zł)

zaliczka na podatek dochodowy - 12% x 4147,00 zł = 197,64 zł

Do urzędu skarbowego należy odprowadzić po zaokrągleniu 198 zł.