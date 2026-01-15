REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Świadczenia pracownicze » Wysokość wynagrodzenia » Najniższa krajowa 2026 netto do 26 roku życia

Najniższa krajowa 2026 netto do 26 roku życia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 stycznia 2026, 18:42
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
najniższa krajowa 2026 netto do 26 roku życia
Najniższa krajowa 2026 netto do 26 roku życia pracownika - kalkulator
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ile najniższa krajowa wynosi netto w 2026 r. przy zatrudnieniu osoby do 26. roku życia? Tutaj nie odprowadza się zaliczki na podatek dochodowy. Wynagrodzenie netto będzie więc wyższe niż przy standardowym zatrudnieniu.

Najniższa krajowa 2026 netto

Najniższa krajowa brutto od stycznia 2026 r. wynosi 4806 zł. Nie jest to kwota, którą pracownik otrzymuje na rękę. Od wspomnianej wysokości odlicza się bowiem składki ZUS (emerytalna, rentowa, chorobowa), składkę zdrowotną, a także zaliczkę na podatek dochodowy. Dla przykładu pracownik zatrudniony w tym roku na najniższą krajową, który nie uczestniczy w PPK, nie ma kosztów uzyskania przychodu, a kwota zmniejszająca podatek to 300 zł, otrzyma netto 3575,85 zł. Jest to więc mniej od wynagrodzenia brutto aż o 1230,15 zł. Koszt składek ZUS pomniejszających wypłatę pracownika wynosi 658,91 zł, składki zdrowotnej to 373,24 zł, a podatku -198 zł. Nieco lepsza sytuacja występuje w przypadku zatrudnienia pracownika do 26. roku życia.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Najniższa krajowa 2026 netto do 26 roku życia

Zatrudnienie osób do 26. roku życia wiąże się ze zwolnieniem z pobierania zaliczki na podatek dochodowy (tzw. zerowy PIT). Ile wynosi taka zaliczka? Jak wychodzi z powyższego wyliczenia, zaliczka na podatek dochodowy z najniższej krajowej wynosi 198 zł. Wynagrodzenie netto pracownika do 26. roku życia będzie więc wyższe o 198 zł. Wyniesie 3773,85 zł.

Poszczególne składniki wynagrodzenia za pracę pracownika do 26. roku życia można wyliczyć przy pomocy kalkulatora wynagrodzeń »

Aby wyliczenie dotyczyło zwolnienia z PIT dla pracowników w wieku do 26 lat, należy w kalkulatorze zaznaczyć opcję "Uwzględnij ulgę na PIT (dla przychodu rocznego do 85 528 zł)". Wynik obliczeń kalkulatora:

REKLAMA

ZFŚS. Zasady tworzenia i prowadzenia
Autopromocja

ZFŚS
Zasady tworzenia i prowadzenia

Sprawdź

najniższa krajowa 2026 netto 26 lat

Najniższa krajowa 2026 netto do 26 lat - zerowy PIT

Infor.pl

Zaliczka na podatek dochodowy - najniższa krajowa 2026

Jak obliczyć zaliczkę na podatek od najniższej krajowej w 2026 r.? Zaliczka na podatek dochodowy stanowi 12% podstawy wymiaru. Podstawą wymiaru jest wynagrodzenie brutto minus składki ZUS i koszty uzyskania przychodu. Oto szczegóły wyliczenia:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • wynagrodzenie brutto - 4806 zł
  • składki ZUS - 658,91 zł (składka emerytalna wynosi 9,76% podstawy wymiaru czyli 469,07 zł, składka rentowa 1,5% - 72,09 zł i składka chorobowa 2,45% - 117,75 zł)
  • składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru (4147,09 zł) - 373,24 zł
  • koszty uzyskania przychodu (KUP) - 0 zł
  • podstawa wymiaru zaliczki na podatek dochodowy - 4147,00 zł (4806 - 658,91 zł)
  • zaliczka na podatek dochodowy - 12% x 4147,00 zł = 197,64 zł

Do urzędu skarbowego należy odprowadzić po zaokrągleniu 198 zł.

Zobacz również:
Powiązane
Rozliczenie PIT osób do 26 roku życia. Do 85.528 zł bez podatku i obowiązku składania PIT-a. Nie wszystkie przychody są zwolnione
Rozliczenie PIT osób do 26 roku życia. Do 85.528 zł bez podatku i obowiązku składania PIT-a. Nie wszystkie przychody są zwolnione
Zerowy PIT dla rodzin z dwójką dzieci zagrożony? A co z podniesieniem progu podatkowego?
Zerowy PIT dla rodzin z dwójką dzieci zagrożony? A co z podniesieniem progu podatkowego?
Ulga dla młodych do 26 lat. Jakie warunki dla zerowego PIT-u
Ulga dla młodych do 26 lat. Jakie warunki dla zerowego PIT-u
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Najniższa krajowa 2026 netto do 26 roku życia
15 sty 2026

Ile najniższa krajowa wynosi netto w 2026 r. przy zatrudnieniu osoby do 26. roku życia? Tutaj nie odprowadza się zaliczki na podatek dochodowy. Wynagrodzenie netto będzie więc wyższe niż przy standardowym zatrudnieniu.
Pracodawcy będą zmuszeni podnosić wynagrodzenia długoletnim pracownikom. To skutek dyrektywy płacowej
15 sty 2026

Pracodawcy będą zmuszeni podnosić wynagrodzenia długoletnim pracownikom. To jeden z dwóch nieoczywistych skutków dyrektywy płacowej. Co jeszcze przyniesie transparentność wynagrodzeń? Co dyrektywa płacowa zmieni na polskim rynku pracy? Projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, wdrażający postanowienia dyrektywy płacowej (2023/970) może mieć te dwa nieoczywiste skutki.
Obecność w biurze musi mieć sens, a nie, żeby „pokazać się” kierownikowi. Praca hybrydowa standardem w polskich firmach. Jak ją dobrze poukładać?
15 sty 2026

Nieformalne wydarzenia online, firmowe systemy współdzielenia biurek, szkolenia z efektywnego wykorzystywania komunikatorów to jedne z najpopularniejszy rozwiązań wspierających organizację pracy hybrydowej w polskich firmach. Jak pokazują wyniki badania Hybrid and Beyond ’25 przeprowadzonego przez firmę Colliers, model hybrydowy przestał być postrzegany jako benefit lub rozwiązanie przejściowe – dziś stanowi trwały element funkcjonowania większości organizacji, wymagający odpowiedniego zarządzania.
500 plus dla małżonków. Od 5000 do 8000 zł w zależności od stażu
15 sty 2026

Nasi Czytelnicy pytają czy może w 2026 r. albo od 2027 r. będzie 500 plus dla małżonków. Od 5000 do 8000 zł w zależności od stażu? Temat wciąż budzi wiele emocji. Są zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy pomysłu. Analizujemy zagadnienie - krótko i na temat.

REKLAMA

Działalność i umowy-zlecenia mogą być wliczane do stażu. ZUS: już 196 tys. wniosków
15 sty 2026

Od początku roku okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umów-zleceń wliczane są do stażu pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał PAP, że do ZUS wpłynęło już ponad 196 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia, potwierdzającego te okresy.
Renta wdowia: informacja z ZUS z 15 stycznia 2026 r. Wiesz to?
15 sty 2026

Od wejścia w życie przepisów, które pozwalają łączyć wypłatę własnego świadczenia z rentą rodzinną po zmarłym małżonku, z renty wdowiej skorzystało już ponad milion osób. ZUS wydał właśnie ważną informację z 15 stycznia 2026 r. Wiesz to?
Już za 6 dni mija termin składania rocznych deklaracji PFRON – o czym warto pamiętać?
14 sty 2026

Początek roku kalendarzowego to dla pracodawców okres intensywnych rozliczeń z PFRON. Rok 2026 przynosi nie tylko konieczność podsumowania roku ubiegłego, ale także nowe terminy w ramach programów celowych oraz istotne zmiany w przepisach dotyczących ulg.
Weryfikacja urlopów - o czym warto pamiętać w styczniu? 10 obowiązków [Kadry i płace]
14 sty 2026

Weryfikacja urlopów na początku roku to jeden z najważniejszych procesów kadrowych, który pozwala na uniknięcie spiętrzenia nieobecności w okresie letnim oraz minimalizuje ryzyko prawne związane z zaległymi urlopami. Jest istotne dla planowania i zachowania ciągłości wykonywanych zadań, uwzględnia sezonowość prac i dostosowuje potrzeby pracowników do możliwości personalnych firmy. O czym warto pamiętać w styczniu 2026 r.? Oto 10 obowiązków działu kadr i płac.

REKLAMA

Rewolucja w składkach dla rad nadzorczych – o czym musi pamiętać płatnik w 2026 roku?
14 sty 2026

Na czym polega rewolucja w składkach dla rad nadzorczych? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynagrodzenia członków rad nadzorczych stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co bezpośrednio determinuje obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy (FP) oraz Fundusz Solidarnościowy (FS). O czym musi pamiętać płatnik w 2026 roku?
Składka wypadkowa 2026-2027. Za kogo ZUS sam wyliczy wysokość?
14 sty 2026

Składka wypadkowa 2026-2027: zasadą jest, że składka na ubezpieczenie wypadkowe wyliczana jest na okres od kwietnia do końca marca następnego roku. Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą wysłać do 2 lutego 2026 r. druk ZUS IWA. Za kogo ZUS sam wyliczy wysokość składki od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r.?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA