Ważny komunikat ZUS dla emerytów i rencistów od 1 stycznia 2026 r. [ustawa w mocy]

Ważny komunikat ZUS dla emerytów i rencistów od 1 stycznia 2026 r. [ustawa w mocy]

14 stycznia 2026, 09:37
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Ważny komunikat ZUS dla emerytów i rencistów od 1 stycznia 2026 r. [ustawa w mocy]
Materiały prasowe

Ważny komunikat ZUS dla emerytów i rencistów od 1 stycznia 2026 r. ZUS pisze: "Wysokość Twojej emerytury lub renty rodzinnej ponownie ustalimy najpóźniej 31 marca 2026 r., ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2026 r.". Zatem od 1 stycznia 2026 r. ZUS z urzędu ponownie wyliczy świadczenia pewnej grupie seniorów. Celem jest wyrównanie świadczeń, które – przez specyficzny sposób waloryzacji – mogły być niższe niż emerytury ustalone w innych miesiącach roku. Większość uprawnionych nie będzie musiała składać żadnych wniosków

Ważny komunikat ZUS dla emerytów i rencistów od 1 stycznia 2026 r. ZUS pisze: "Wysokość Twojej emerytury lub renty rodzinnej ponownie ustalimy najpóźniej 31 marca 2026 r., ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2026 r."

ZUS już pod koniec 2025 r. oficjalnie ogłosił, że w dniu 1 stycznia 2026 r. wejdzie w życie ustawa, która umożliwi ponowne ustalenie wysokości:

  • emerytur przyznanych lub przeliczonych od czerwca w latach 2009–2019,
  • rodzinnych po osobach ubezpieczonych, którym emerytury ustalono od czerwca w tych latach.

Nowe przepisy dotyczą osób, które:

  • przeszły na emeryturę w czerwcu danego roku (lub od tego miesiąca mają przeliczone świadczenie),
  • mają ustaloną rentę rodzinną po emerytach, którzy przeszli na emeryturę od czerwca w latach 2009–2019,
  • mają prawo do renty rodzinnej po osobie zmarłej, która osiągnęła wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) i zmarła w czerwcu w latach 2009–2019, ale nie miała ustalonego prawa do emerytury.

Co zmieni się w wysokości świadczeń? Ważny komunikat ZUS dla emerytów i rencistów od 1 stycznia 2026 r. ZUS pisze: "Wysokość Twojej emerytury lub renty rodzinnej ponownie ustalimy najpóźniej 31 marca 2026 r., ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2026 r.".

Jeśli Twoje świadczenie zostało ustalone od czerwca w latach 2009–2019, ZUS ponownie ustali jego wysokość na podstawie obecnych przepisów emerytalnych, traktując je jakbyś otrzymywał emeryturę w maju danego roku, jeśli będzie to dla Ciebie korzystniejsze. Wysokość emerytury zostanie określona na dzień jej ustalenia w latach 2009–2019, a następnie zwaloryzowana.

Emerytury czerwcowe: podstawa prawna

Podstawą prawną do powyższego są: ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 r. o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalonych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009–2019 (Dz.U. poz. 1169) oraz ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1631 z późn. zm.)

Jeśli masz prawo do emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub innego świadczenia, którego wysokość nie zależy od kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego, nowe przepisy nie będą miały zastosowania.

Emerytury czerwcowe: kiedy nastąpi przeliczenie?

Wysokość emerytury lub renty rodzinnej zostanie ponownie ustalona najpóźniej do 31 marca 2026 r., ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2026 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co zrobić, jeśli masz sprawę w ZUS lub sądzie?

Jeśli masz już w ZUS sprawę o wysokość emerytury lub renty rodzinnej lub rozpatruje je sąd, nowe przepisy nie będą miały zastosowania do Twojej sprawy, dopóki nie zakończy się to wcześniejsze postępowanie. Będziemy informować Cię o naszych działaniach.

Ważne

UWAGA trzeba jeszcze wiedzieć, że od 1 stycznia 2026 r. nie będzie można rozpocząć innego postępowania w sprawie wysokości świadczenia w związku z ustaleniem emerytury od czerwca danego roku.

Podsumowując, ustalenie wysokości emerytury lub renty rodzinnej, będzie następowało z urzędu w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Emerytury czerwcowe w nowej wysokości będą przysługiwały od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 stycznia 2026 r. Świadczenia te zostaną ponownie obliczone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na dzień ich pierwotnego ustalenia – z uwzględnieniem waloryzacji składek przeprowadzonej w taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju danego roku, o ile będzie to korzystniejsze. Tak ustalona wysokość emerytury lub renty rodzinnej będzie następnie podlegała waloryzacji na zasadach określonych dla świadczeń emerytalno-rentowych, obowiązujących po dniu jej ustalenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 r. o ustalaniu wysokości emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustalonych w czerwcu w latach 2009–2019 oraz rent rodzinnych po ubezpieczonych, którym ustalono emerytury w czerwcu w latach 2009–2019 (Dz.U. poz. 1169)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1631 z późn. zm.)

Kadry
Ważny komunikat ZUS dla emerytów i rencistów od 1 stycznia 2026 r. [ustawa w mocy]
14 sty 2026

Ważny komunikat ZUS dla emerytów i rencistów od 1 stycznia 2026 r. ZUS pisze: "Wysokość Twojej emerytury lub renty rodzinnej ponownie ustalimy najpóźniej 31 marca 2026 r., ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2026 r.". Zatem od 1 stycznia 2026 r. ZUS z urzędu ponownie wyliczy świadczenia pewnej grupie seniorów. Celem jest wyrównanie świadczeń, które – przez specyficzny sposób waloryzacji – mogły być niższe niż emerytury ustalone w innych miesiącach roku. Większość uprawnionych nie będzie musiała składać żadnych wniosków
