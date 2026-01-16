Już teraz wielu zastanawia się czy w ten weekend może świętować ze swoimi najbliższymi ten szczególny Dzień: Dzień Babci i Dziadka? Coroczne pytanie: kiedy wypada Dzień Babci i Dziadka 2026? Jednym z ważniejszych prezentów jest czas z wnukami, wcale nie rzeczy materialne. Zatem w tym szczególnych dniach warto rozmawiać, uświadamiać, wspominać, planować. Można też podpowiedzieć seniorom o programie: ASY - może coś zyskają w 2026. To może być najlepszy dla nich prezent, bo często czują się pomijani, niezauważani.

Tak już w ten weekend można świętować Dzień Babci i Dziadka! Nigdy nie będzie za wcześnie. Opowiedz seniorom w tym czasie o programie: ASY - może coś zyskają w 2026. Z danych Główny Urząd Statystyczny wynika, że już dziś osoby w wieku 60+ stanowią ponad jedną czwartą populacji, a do 2050 r. ich udział wzrośnie do ok. 40%. Bezpośrednimi beneficjentami programu będą osoby w wieku 60+ oraz ich opiekunowie. Program korzystnie wpłynie na jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku, rady seniorów oraz administrację publiczną realizującą zadania programu.

Kiedy Dzień Babci i Dziadka w 2026?

W 2026 r. dzień Babci i Dziadka wypadają odpowiednio 21 stycznia (środa) oraz 22 stycznia (czwartek).

Co to jest program ASY?

„Aktywni Seniorzy – ASY” to pięcioletni plan o budżecie sięgającym setek milionów złotych. To całkowicie nowe wsparcie dla seniorów! Program zastąpi dotychczasowe, rozproszone działania i wprowadzi spójny, systemowy system wsparcia dla osób 60+. Głównym celem jest aktywizacja, integracja społeczna, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i ekonomicznemu seniorów. Oczywiście program ASY wiąże się z końcem obowiązywania dotychczasowego programu SENIOR+.

Najważniejsze punkty w programie ASY to:

Karty Seniora 2.0 – jedna karta, setki korzyści. Nowa, elektroniczna Karta Seniora będzie działać w całej Polsce i dawać realne zniżki w sklepach, aptekach, kinach, basenach, transporcie publicznym i usługach medycznych.

– jedna karta, setki korzyści. Nowa, elektroniczna Karta Seniora będzie działać w całej Polsce i dawać realne zniżki w sklepach, aptekach, kinach, basenach, transporcie publicznym i usługach medycznych. Domy i kluby seniora w każdej gminie. Do 2030 roku planowane jest utworzenie co najmniej 1000 nowych placówek dziennego pobytu – nowoczesnych klubów i domów seniora z zajęciami, warsztatami, siłownią i strefą relaksu.

Do 2030 roku planowane jest utworzenie co najmniej 1000 nowych placówek dziennego pobytu – nowoczesnych klubów i domów seniora z zajęciami, warsztatami, siłownią i strefą relaksu. Bezpłatne kursy i szkolenia cyfrowe. Program zakłada masowe, całkowicie darmowe szkolenia z obsługi smartfona, Internetu, bankowości elektronicznej i mediów społecznościowych – z dojazdem do domu dla osób o ograniczonej mobilności.

Program zakłada masowe, całkowicie darmowe szkolenia z obsługi smartfona, Internetu, bankowości elektronicznej i mediów społecznościowych – z dojazdem do domu dla osób o ograniczonej mobilności. Senioralny Fundusz Zdrowia. Dedykowane środki na profilaktykę, rehabilitację, turnusy zdrowotne i leczenie stomatologiczne. Seniorzy z niskimi dochodami będą mogli liczyć na bezpłatne protezy, okulary i aparaty słuchowe.

Dedykowane środki na profilaktykę, rehabilitację, turnusy zdrowotne i leczenie stomatologiczne. Seniorzy z niskimi dochodami będą mogli liczyć na bezpłatne protezy, okulary i aparaty słuchowe. Bezpieczeństwo w domu – „Opieka na odległość”. Program pilotażowy: opaski alarmowe z lokalizatorem, czujniki upadku i monitoring 24/7 połączony z Centrum Interwencji Kryzysowej dla Seniorów.

Program pilotażowy: opaski alarmowe z lokalizatorem, czujniki upadku i monitoring 24/7 połączony z Centrum Interwencji Kryzysowej dla Seniorów. Aktywizacja zawodowa i wolontariat. Specjalne dotacje dla firm zatrudniających seniorów oraz program „Senior Wolontariusz” z symbolicznym wynagrodzeniem za działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Specjalne dotacje dla firm zatrudniających seniorów oraz program „Senior Wolontariusz” z symbolicznym wynagrodzeniem za działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Ważne Finansowanie i harmonogram: program będzie finansowany z budżetu państwa, Funduszu Solidarnościowego oraz środków unijnych (KPO i FERS). Pierwsze środki trafią do samorządów już w styczniu 2026 roku, a pełna realizacja ruszy od 1 marca 2026 r.

Dlaczego ASY to prawdziwy przełom?

Program ASY pokazuje, że seniorzy nie są „problemem” – są wartością, którą warto wspierać, by mogli aktywnie i godnie żyć do późnej starości. Skoro nowe technologie się rozwijają, to formy wsparcia dla seniorów też powinny się rozwijać. Zatem słusznie, że rząd przygotował nową strategię, która ma odmienić jesień życia tysięcy Polaków. Program „Aktywni Seniorzy – ASY” na lata 2026–2030 to nie tylko kolejna inicjatywa socjalna, ale kompleksowy system aktywizacji, który stawia na samodzielność, zdrowie i nowoczesność. Sprawdzamy, na co mogą liczyć osoby powyżej 60. roku życia i dlaczego ten program nazywany jest przełomowym.

Wszystko wskazuje na to, że program „Aktywni Seniorzy – ASY” stanie się fundamentem nowej polityki społecznej. Przeniesienie akcentu z opieki pasywnej na aktywną partycypację to zmiana myślenia o starości. Seniorzy w 2026 roku mają stać się prawdziwymi „asami” lokalnych społeczności – ludźmi pełnymi pasji, sprawnymi i zintegrowanymi z nowoczesnym społeczeństwem.

Realizacja programu ASY od 2026 roku oznacza ogromny zastrzyk gotówki dla organizacji pozarządowych (NGO) i jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki funduszom z budżetu państwa, lokalne stowarzyszenia będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów „szytych na miarę” potrzeb swoich mieszkańców.

Dla przeciętnego seniora oznacza to, że w jego najbliższej okolicy pojawi się więcej bezpłatnych warsztatów, wycieczek, zajęć gimnastycznych czy kursów językowych. Program stawia na wysoką jakość tych usług – zajęcia mają być prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, co zapewni bezpieczeństwo i realne efekty dla zdrowia i ducha.

Dlaczego zrezygnowano z programu Senior+ a wprowadzono ASY?

jak czytamy w uchwale: w ramach Programu Senior+ badanie ewaluacyjne wskazało następujące propozycje zmian:

1) zwiększenie kwoty dotacji w ramach programu;

2) elastyczne przesuwanie środków w zależności od potrzeb placówek i beneficjentów ostatecznych w ośrodku wsparcia;

3) rozszerzenie kosztów kwalifikowanych, m.in. o sprzęt, meble, materiały edukacyjne;

4) wydłużenie okresu finansowania, związane z odejściem od corocznych konkursów;

5) rezygnację z wywiadów środowiskowych w naborach do Klubów "Senior+";

6) zbyt małą liczbę miejsc w ośrodkach wsparcia "Senior+" w stosunku do liczby osób oczekujących;

7) obniżenie progu frekwencyjnego z obecnych 70% na niższy, w ramach ośrodków wsparcia.

Po co program ASY dla seniorów?

Celem strategicznym Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych przez ich aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i edukację. Cel strategiczny będzie realizowany przez cele szczegółowe:

rozwój warunków do aktywnego starzenia się społeczeństwa i zdrowego stylu życia osób starszych, jak również wspieranie dobrostanu psychicznego osób starszych; rozwój lokalnych stacjonarnych form wsparcia dziennego; zwiększenie oferty działań w zakresie aktywności edukacyjnej osób starszych; zwiększenie liczby działań wewnątrzpokoleniowych; zwiększenie samoorganizacji środowiska osób starszych w życiu publicznym i przeciwdziałanie osamotnieniu osób starszych; rozwój wolontariatu wśród osób starszych; zwiększenie innowacyjnych rozwiązań na rzecz osób starszych w ujęciu ogólnopolskim.

Szczególna uwaga położona będzie na realizacji wskazanych celów szczegółowych na obszarach wiejskich.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) UCHWAŁA Nr 176 RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "AKTYWNI SENIORZY - ASY" na lata 2026-2030