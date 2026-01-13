Od listopada 2025 roku seniorzy pobierający polską emeryturę muszą płacić 15 zł dziennie za pobyt w OZZ. Nowe przepisy będą obowiązywać również w styczniu i lutym 2026 r., miesięcznie jest to nawet koszt rzędu 465 zł - w zależności od liczby dni w miesiącu. Skąd i dlaczego tak rygorystyczne przepisy?

Nie dają seniorom, a każą płacić - także w 2026 r. 450 zł miesięcznie od emerytów w OZZ

Od 1 listopada 2025 r. obowiązują drastyczne zmiany w funkcjonowaniu Ośrodków Zbiorowego Zakwaterowania (OZZ). Ustawa z 12 września 2025 r. wprowadza obowiązkową opłatę 15 zł dziennie dla wszystkich emerytów korzystających z ośrodków – bez względu na wysokość otrzymywanego świadczenia. W praktyce oznacza to miesięczne obciążenie w wysokości 450 zł (przy 30 dniach) lub 465 zł (przy 31 dniach). Co istotne, te same zasady będą obowiązywać również w styczniu i lutym 2026 roku.

Koniec dotychczasowego systemu wsparcia

Nowe przepisy kończą etap szerokiej pomocy uruchomionej po masowym napływie uchodźców z Ukrainy. Od 31 października 2025 r. zakończyło się przyjmowanie nowych osób do OZZ na dotychczasowych zasadach. System przechodzi od pomocy kryzysowej do ukierunkowanego wsparcia wyłącznie dla najsłabszych grup.

Dotychczas osoby korzystające z OZZ płaciły 50% lub 75% ustalonej stawki. Ta elastyczność została całkowicie zlikwidowana. Osoby regulujące częściowe opłaty automatycznie tracą prawo do pobytu w ośrodkach.

Emeryci zapłacą bez względu na wysokość świadczenia. Nie dają seniorom, a każą płacić - także w 2026 r. 465 zł miesięcznie od emerytów w OZZ

Najbardziej kontrowersyjnym elementem zmian jest stała opłata 15 zł dziennie dla wszystkich pobierających polską emeryturę. Stawka ta dotyczy zarówno seniorów z minimalnym świadczeniem, jak i tych z wyższymi dochodami. Ustawodawca uznał, że osoby ze stałym dochodem są mniej wrażliwe niż bezrobotni czy aktywnie poszukujący pracy.

Kto może pozostać w OZZ?

Dostęp do ośrodków zachowują jedynie osoby z restrykcyjnego katalogu grup wrażliwych:

dzieci, na które pobierane jest świadczenie wychowawcze (z opłatą 15 zł/dzień)

osoby w wieku emerytalnym niepobierające polskiej emerytury (z opłatą 15 zł/dzień)

osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowanej lub znacznej

kobiety w ciąży lub wychowujące niemowlę do 12. miesiąca życia

samotni rodzice minimum trójki dzieci, gdy jedno nie ukończyło 7 lat

osoby po hospitalizacji trwającej minimum 7 dni

uczniowie szkół ponadpodstawowych (do końca roku szkolnego, w którym kończą 20 lat)

Uprawnienia tracą m.in. osoby wychowujące troje dzieci powyżej 7. roku życia oraz wszyscy nowo przybyli niekwalifikujący się do wymienionych kategorii.

Z uzasadnienia do ustawy wynika, że chodziło o ujednolicenie praktyki. "Ze względu na brak jednolitości w sposobie rozpatrywania wniosków o zwolnienie z partycypacji w kosztach pomocy w poszczególnych województwach, zdecydowano o nieprzedłużaniu tego narzędzia" – czytamy w dokumentach. Rozszerzono natomiast katalog wsparcia o młodzież kontynuującą naukę oraz osoby wymagające rekonwalescencji po poważnych schorzeniach.

Nie dają seniorom, a każą płacić - także w 2026 r. 465 zł miesięcznie od emerytów w OZZ. Burza w Internecie

W debacie publicznej słychać głosy sprzeciwu: "Mam 72 lata, emerytura ledwo starcza na leki. 15 zł dziennie to prawie 450 zł miesięcznie! To kara za to, że jestem stary" – pisze jeden z seniorów.

Pojawiają się też głosy poparcia: "Jeśli ktoś ma możliwość pracy, to 15 zł dziennie nie jest wygórowaną kwotą. To uczciwe rozwiązanie" – argumentują zwolennicy zmian.

Program "Wspólnie do niezależności"

Równolegle rząd realizuje projekt wsparcia prowadzony przez MSWiA we współpracy z PCK i Fundacją PCPM. Oferuje on pomoc finansową, doradztwo zawodowe i kursy językowe dla osób opuszczających OZZ. Osoby pozostające w budynkach ośrodków po 31 października 2025 r. bez spełnienia nowych kryteriów mogą to robić wyłącznie na zasadach komercyjnych.