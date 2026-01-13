REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Masowy problem ze stażem pracy po zmianach 2026. Pracodawcy odrzucają ważne dokumenty z ZUS - nie mają racji

Masowy problem ze stażem pracy po zmianach 2026. Pracodawcy odrzucają ważne dokumenty z ZUS - nie mają racji

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 stycznia 2026, 19:56
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
staż pracy 2026, zaświadczenie ZUS USP US-7, dokumenty bez podpisu ZUS, wliczanie umowy zlecenia do stażu, potwierdzenie ubezpieczenia ZUS, stażowe ZUS
Masowy problem ze stażem pracy po zmianach 2026. Pracodawcy odrzucają ważne dokumenty z ZUS
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od stycznia 2026 roku obowiązują nowe zasady liczenia stażu pracy, co wywołało oblężenie systemu PUE ZUS (eZUS). Pracownicy masowo pobierają historię ubezpieczenia, by zyskać wyższy wymiar urlopu czy dodatki stażowe. Niestety, działy kadr nagminnie kwestionują te wydruki, żądając pieczątki i podpisu. ZUS reaguje stanowczym komunikatem: te dokumenty są ważne bez żadnego podpisu! Jak nie stracić swoich uprawnień?

Chcesz przeliczyć staż pracy według nowych zasad? Nie daj się pracodawcy odesłać z kwitkiem przez brak pieczątki i podpisu pod papierem o stażu wystawionym przez ZUS!

Mamy styczeń 2026 roku. Rewolucja w Kodeksie pracy stała się faktem – okresy zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych (zlecenia, świadczenie usług, agencyjna) czy prowadzenie działalności gospodarczej wreszcie wliczają się do stażu pracy. Dla milionów Polaków oznacza to skokowy wzrost uprawnień pracowniczych, w tym dłuższego urlopu czy wyższych nagród jubileuszowych.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Warunek jest jeden: trzeba to udokumentować. I tu zaczynają się schody, bo pracodawcy masowo odrzucają wydruki z ZUS, które nie mają pieczątki i podpisu. Niesłusznie.

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK

Wielu pracowników czekało na ten moment latami. Zmiana przepisów sprawiła, że historia ubezpieczenia zgromadzona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych stała się najcenniejszym dokumentem na rynku pracy. To właśnie w systemie ZUS znajdują się dowody na odprowadzanie składek z tytułu umów, które wcześniej były pomijane przy ustalaniu stażu pracowniczego.

Pracownicy logują się więc na PUE ZUS (eZUS), generują raporty i zanoszą je do kadr. Tam często spotykają się z odmową. Kadrowa patrzy na wydruk, widzi brak podpisu urzędnika, brak pieczęci, a czasem nawet brak standardowej stopki i mówi: "To nie jest dokument urzędowy". ZUS w najnowszym komunikacie wyjaśnia, dlaczego takie działanie pracodawcy jest błędem.

REKLAMA

Dokument stażowy bez żadnego podpisu? Tak, to oryginał! Właśnie taki papier na stażowe wydaje ZUS

W związku z ogromnym zainteresowaniem przeliczaniem stażu pracy, ZUS wydał komunikat. Dotyczy on dokumentów potwierdzających okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Najważniejsza informacja brzmi: Wydruki z systemu informatycznego ZUS potwierdzające staż pracy są ważne i mają moc prawną, nawet jeśli nie posiadają żadnego podpisu czy pieczęci!

Zresztą wydruk z PUE ZUS (eZUS) przecież nie może mieć pieczęci i odręcznego podpisu - on jest generowany przez system elektroniczny ZUS!

To może być szokujące dla osób przyzwyczajonych do biurokracji, ale w przypadku zaświadczeń generowanych automatycznie z systemu informatycznego ZUS, nie jest wymagana nawet tzw. kwalifikowana pieczęć elektroniczna. Dokument ten jest ważny sam z siebie na mocy ustawy - nawet bez elektronicznego podpisu.

UMOWY CYWILNOPRAWNE OD 1 STYCZNIA 2026

Co dokładnie zawiera zaświadczenie stażowe z ZUS?

W kontekście nowych przepisów obowiązujących od 2026 roku, kluczowe są dane, które znajdziesz na zaświadczeniu o stażu z ZUS. Dokument ten potwierdza w szczególności daty zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń - czyli okresy ubezpieczenia, a także informacje o płatniku.

To właśnie dane z zaświadczenia są niezbędne działom kadr do poprawnego przeliczenia Twojego stażu pracy według nowych zasad. Dzięki nim pracodawca widzi czarno na białym, że w latach, w których pracowałeś na śmieciówce, faktycznie podlegałeś ubezpieczeniom, co teraz wlicza się do Twojego stażu pracy.

Jak poprawnie pobrać dokument dla pracodawcy?

Aby uniknąć nieporozumień i mieć pewność, że dysponujemy właściwym dokumentem, należy skorzystać z oficjalnej ścieżki na Platformie Usług Elektronicznych (eZUS).

  1. Zaloguj się do PUE ZUS (eZUS).
  2. Wejdź w zakładkę "Ubezpieczony" -> "Usługi" -> "Katalog usług".
  3. Wybierz usługę "Złożenie wniosku USP".
  4. Wypełniając wniosek, zaznacz, że prosisz o zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń (możesz wskazać, że chodzi o wszystkie okresy – to najbezpieczniejsza opcja przy przeliczaniu stażu całkowitego). Pole to jest zwłaszcza istotne, gdy wybierasz jednak formularz US-7 - patrz ramka "Ważne" poniżej.
  5. Wyślij wniosek, podpisując go np. Profilem Zaufanym.
Ważne

UWAGA: Jeżeli Twoje okresy obejmują czas przed 1999 r., to ZUS informuje, że powinieneś złożyć wniosek US-7, taki jak funkcjonował dotychczas. USP został opracowany specjalnie do przepisów o stażu, ale zapytanie nim objęte nie sięgnie do danych sprzed 1 stycznia 1999 r., jak informuje ZUS.

Odpowiedź powinna pojawić się w Twojej skrzynce odbiorczej. Często dzieje się to niedługo po złożeniu wniosku, gdy system zaciąga dane i nie ma na koncie żadnych kwestii wymagających dalszych wyjaśnień. Pobrany plik PDF (nawet jeśli wygląda niepozornie i nie ma w nim niebieskich pieczątek) jest gotowym dokumentem dla pracodawcy.

Co zrobić, gdy pracodawca nadal mówi "NIE"?

Sytuacja, w której pracodawca odmawia uznania stażu pracy na podstawie takiego wydruku, działa na Twoją szkodę finansową. Jeśli rozmowa nie pomaga, wykonaj następujące kroki:

  • Wskaż komunikat ZUS: Pokaż pracodawcy oficjalną informację na stronie Zakładu, która potwierdza, że dokumenty te nie wymagają pieczęci (komunikat z 13 stycznia 2026 r. w "aktualnościach" na stronie zus.pl)
  • Złóż pismo przewodnie wraz z zaświadczeniem: Składając dokumenty w kadrach, dołącz krótkie pismo z prośbą o przeliczenie stażu pracy w oparciu o załączony wydruk z ZUS, zaznaczając, że jest on dokumentem urzędowym w rozumieniu przepisów.

Nowe przepisy z 2026 roku dały pracownikom ogromne możliwości, ale biurokratyczne przyzwyczajenia pracodawców i pracowników kadr i płac wciąż bywają barierą. Pamiętaj – brak generowanej pieczęci czy podpisu elektronicznego na wydruku z ZUS to nie błąd systemu, ale ułatwienie, które nadal ma moc prawną. System generuje zaświadczenia bez konieczności dokonywania podpisu elektronicznego przez pracownika ZUS, co przyspiesza uzyskiwanie zaświadczeń w masowy sposób, zwłaszcza teraz, gdy nowe stażowe ruszyło. Nie rezygnuj ze swoich uprawnień tylko dlatego, że ktoś nie zaktualizował swojej wiedzy o procedurach administracyjnych.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Powiązane
Zmiana formy opodatkowania na 2026 rok - termin mija 20 stycznia czy 20 lutego? Wielu przedsiębiorców żyje w błędzie
Zmiana formy opodatkowania na 2026 rok - termin mija 20 stycznia czy 20 lutego? Wielu przedsiębiorców żyje w błędzie
Rewolucja w zwolnieniach lekarskich. Kontrolerzy ZUS wylegitymują jak Policja, a ty możesz pracować na L4 - ZUS oficjalnie wyjaśnia w komunikacie ostatnie poważne zmiany i dementuje mity
Rewolucja w zwolnieniach lekarskich. Kontrolerzy ZUS wylegitymują jak Policja, a ty możesz pracować na L4 - ZUS oficjalnie wyjaśnia w komunikacie ostatnie poważne zmiany i dementuje mity
Masz w szufladzie papiery sprzed 1999 roku? ZUS czeka na Twój ruch, ale sam się nie upomni. Bez tego Twoja emerytura będzie niższa
Masz w szufladzie papiery sprzed 1999 roku? ZUS czeka na Twój ruch, ale sam się nie upomni. Bez tego Twoja emerytura będzie niższa
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Seniorom nie dali w 2025, to może w 2026 dadzą 800 plus za wychowanie pokolenia Polek i Polaków?
13 sty 2026

Nie dali w 2025 r. to może dadzą w 2026 r.? W ostatnim roku w Polsce pojawił się gorący temat: czy seniorzy, którzy wychowali dzieci, mają prawo do specjalnego dodatku emerytalnego? Apelują o to tysiące osób, a ich zdaniem państwo powinno docenić ich wieloletni trud i wkład w rozwój kraju. Czy propozycja "800 plus dla seniorów" stanie się rzeczywistością w 2026 r., a jeśli nie, to jakie alternatywne formy wsparcia są w stanie zaspokoić ich potrzeby? Czy Prezydent Karol Nawrocki, który zapowiadał poprawę sytuacji seniorów i wzrost emerytur, wyjdzie naprzeciw tym oczekiwaniom i przedłoży własną propozycję? Na odpowiedź czekają miliony Polaków.
Pracownicy 50+ nie przejdą na emeryturę w wieku emerytalnym: nie stać nas na taki luksus
13 sty 2026

Pracownicy 50+ nie przejdą na emeryturę w wieku emerytalnym. Mówią, że nie stać ich na taki luksus. Średnia emerytura w Polsce wynosi 3544,37 zł. Pół miliona emerytów musi wyżyć za minimalne świadczenie w wysokości 1878,91 zł. Co więcej, wiele osób ma przelewy niższe niż ta kwota.
Wypadek przy pracy oraz wypadek w drodze do lub z pracy – o czym warto pamiętać przed końcem stycznia 2026?
13 sty 2026

Jak co roku, styczeń to miesiąc pełny wyzwań dla pracowników działów kadrowo-płacowych. Wysyłając coroczną deklarację ZUS IWA, warto przypomnieć jak ważna jest prawidłowa kwalifikacja wypadków przy pracy oraz w drodze do lub z pracy.
Nie dają seniorom, a każą płacić - także w 2026 r. 465 zł miesięcznie od emerytów w OZZ
13 sty 2026

Od listopada 2025 roku seniorzy pobierający polską emeryturę muszą płacić 15 zł dziennie za pobyt w OZZ. Nowe przepisy będą obowiązywać również w styczniu i lutym 2026 r., miesięcznie jest to nawet koszt rzędu 465 zł - w zależności od liczby dni w miesiącu. Skąd i dlaczego tak rygorystyczne przepisy?

REKLAMA

Masowy problem ze stażem pracy po zmianach 2026. Pracodawcy odrzucają ważne dokumenty z ZUS - nie mają racji
13 sty 2026

Od stycznia 2026 roku obowiązują nowe zasady liczenia stażu pracy, co wywołało oblężenie systemu PUE ZUS (eZUS). Pracownicy masowo pobierają historię ubezpieczenia, by zyskać wyższy wymiar urlopu czy dodatki stażowe. Niestety, działy kadr nagminnie kwestionują te wydruki, żądając pieczątki i podpisu. ZUS reaguje stanowczym komunikatem: te dokumenty są ważne bez żadnego podpisu! Jak nie stracić swoich uprawnień?
ZUS na 2026 r. ogłosił co dla 50.latków. [programy, szkolenia, wsparcie]
13 sty 2026

Masz 50 lat lub więcej? ZUS ma dla Ciebie dobre wieści! W 2026 roku rusza rozwinięta inicjatywa Aktywni 50+, która nie tylko przełamuje stereotypy, ale też realnie wspiera dojrzałych pracowników. Korzystniejsze świadczenia, dostęp do szkoleń i rehabilitacji, ulgi podatkowe, a nawet specjalne wsparcie w miejscu pracy – to tylko część benefitów! Zobacz, jak przygotować się na zmiany i wykorzystać wszystkie możliwości programu.
Lekki stopień niepełnosprawności 2026. Jakie prawa i ulgi przysługują
13 sty 2026

Co w 2026 r. daje orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności? Czy można ubiegać się o zasiłki z pomocy społecznej? Na jakie dofinansowanie z PFRON może liczyć pracownik? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.
Zmiany w zwolnieniach lekarskich: Co czeka pracowników? ZUS wyjaśnia
13 sty 2026

Nowe zasady kontroli L4 wejdą w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia ustawy. ZUS wyjaśnia, że część przepisów, w tym możliwość pracy u jednego pracodawcy podczas zwolnienia w innej firmie, zacznie obowiązywać dopiero w 2027 roku.

REKLAMA

2026: Nowy Rok - nowy Ty? Sukces postanowień noworocznych pracowników zależy również od pracodawcy
13 sty 2026

2026: Nowy Rok - nowy Ty? Sukces postanowień noworocznych pracowników zależy również od pracodawcy. Badania Johna C. Norcrossa z Uniwersytetu w Scranton wskazują, że ok. ¾ osób nadal utrzymuje swoje postanowienia po 1 tygodniu, 64 proc. – po jednym miesiącu, a po 6 miesiącach około 46 proc. osób nadal trzyma się swoich celów. W realizacji postanowień dietetycznych pomóc mogą pracodawcy, którzy wciąż zbyt rzadko mają świadomość swojego wpływu na zdrowie pracowników.
Pracodawcy pod lupą inspektorów PIP. Widać, że nadal jest duża liczba przypadków wymagających reakcji. Jak będzie w 2026?
13 sty 2026

Pracodawcy pod lupą inspektorów PIP. Widać, że nadal jest duża liczba przypadków wymagających reakcji. Jak będzie w 2026? Zobaczymy. Na ten moment wiadomo, że w pierwszych trzech kwartałach ub.r. inspektorzy pracy przeprowadzili o ok. 3,5 tys. mniej kontroli niż w analogicznym okresie 2024 roku. Z danych udostępnionych przez GIP PIP wynika, że spadła rdr. liczba wydanych decyzji ogółem, w tym w związku z naruszeniami w zakresie BHP. Mniej rok do roku było też decyzji płacowych, ale w tym przypadku wzrosła ich łączna kwota. Reakcją na stwierdzone wykroczenia przeciwko prawom pracownika były m.in. mandaty karne i wnioski do sądu. Natomiast w związku z podejrzeniem przestępstwa złożono zawiadomienia do prokuratury.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA