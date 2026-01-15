REKLAMA

Działalność i umowy-zlecenia mogą być wliczane do stażu. ZUS: już 196 tys. wniosków

Działalność i umowy-zlecenia mogą być wliczane do stażu. ZUS: już 196 tys. wniosków

15 stycznia 2026, 09:32
Działalność i umowy-zlecenia mogą być wliczane do stażu. ZUS: już 196 tys. wniosków
Działalność i umowy-zlecenia mogą być wliczane do stażu. ZUS: już 196 tys. wniosków
Od początku roku okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umów-zleceń wliczane są do stażu pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał PAP, że do ZUS wpłynęło już ponad 196 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia, potwierdzającego te okresy.

Nowe przepisy wchodzące w życie w 2026 roku

Nowe przepisy rozszerzają katalog okresów wliczanych do stażu pracy dla celów nabywania prawa do świadczeń i uprawnień pracowniczych. Nowelizacja Kodeksu pracy, która obowiązuje od 1 stycznia 2026 r. wprowadzana jest w dwóch etapach – dla sektora publicznego zmiany obowiązują od początku 2026 r., a dla sektora prywatnego będą stosowane od 1 maja 2026 r.

Zaświadczenie potwierdzające te okresy wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS przekazał PAP, że do środy złożonych zostało 196 946 wniosków o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy.

Rozszerzenie okresów wliczanych do stażu pracy

Staż pracy obejmuje obecnie nie tylko umowy o pracę, ale także inne formy aktywności zawodowej. Do stażu wliczane są m.in. okresy wykonywania umów-zleceń lub innych umów o świadczenie usług czy też umów agencyjnych, okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, współpracy z osobą prowadzącą tę działalność oraz czas jej zawieszenia w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Do stażu pracy wliczane są również okresy sprzed wejścia w życie ustawy. Warunkiem jest ich właściwe udokumentowanie. Na przedstawienie dokumentów swojemu aktualnemu pracodawcy pracownik ma 24 miesiące od wejścia w życie ustawy.

Jak uzyskać zaświadczenie z ZUS?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, przez konto eZUS.

„ZUS będzie wydawał zaświadczenia tylko za część okresów, które wymienia Kodeks pracy. Są to okresy, kiedy byłeś objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub opłacałeś składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub wypadkowe oraz okresy, kiedy byłeś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ korzystałeś z tzw. ulgi na start” - czytamy na stronie internetowej Zakładu.

Złożyć należy jedynie wniosek o wydanie zaświadczenia. ZUS wystawi je na podstawie danych zapisanych na koncie ubezpieczonego. Jeżeli na koncie nie będzie informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń, otrzyma on decyzję, o odmowie wydania zaświadczenia. Wtedy można złożyć wniosek o postępowanie wyjaśniające, do którego należy załączyć dokumenty.

Staż pracy przekłada się na konkretne uprawnienia, m.in. dłuższy urlop wypoczynkowy lub wyższe dodatki stażowe i możliwość awansu.

Jak staż pracy wpływa na urlop wypoczynkowy?

Na przykład pracownik z siedmioletnim stażem pracy, który przedłoży dokumenty potwierdzające cztery lata pracy na umowie-zleceniu będzie miał prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego zamiast dotychczasowych 20.

W obecnym stanie prawnym wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi: 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
