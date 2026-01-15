Nasi Czytelnicy pytają czy może w 2026 r. albo od 2027 r. będzie 500 plus dla małżonków. Od 5000 do 8000 zł w zależności od stażu? Temat wciąż budzi wiele emocji. Są zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy pomysłu. Analizujemy zagadnienie - krótko i na temat.

500 plus dla małżonków. Od 5000 do 8000 zł w zależności od stażu

Wieści w sprawie 500 plus dla małżonków: od 5000 do 8000 zł w zależności od stażu są takie, że senacka Komisja Petycji podjęła ostateczną decyzję w sprawie inicjatywy znanej potocznie jako „500 plus dla małżeństw”. Po ponad dwóch latach analiz, dyskusji i przygotowywania projektów ustawodawczych, większość senatorów postanowiła nie kontynuować prac nad petycją o wprowadzeniu finansowego wsparcia dla par z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim.

Jaki był pomysł? Jaka była petycja: 500 plus dla małżonków. Od 5000 do 8000 zł w zależności od stażu

Inicjatywa w postaci petycji nr P10-11/23 została skierowana do Senatu w styczniu 2023 R. Przewidywała wprowadzenie jednorazowego świadczenia jubileuszowego dla par obchodzących okrągłe rocznice długoletniego wspólnego życia. Wysokość wypłaty miała zależeć od stażu małżeńskiego: od 5000 zł po 50 latach wspólnego życia, do 8000 zł po 80 latach, z cofającym się o 500 zł co pięć lat wzrostem.

Świadczenie miało być finansowane z budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Aby je otrzymać, małżonkowie mieli złożyć wniosek zaopatrzony w dokumenty z urzędu stanu cywilnego potwierdzające długoletni staż związku. Autor petycji porównywał tę propozycję do emerytury honorowej przyznawanej stulatkom, podkreślając, że ma ona być formą docenia długoletniej współpracy w małżeństwie.

Ewolucja prac nad inicjatywą: 500 plus dla małżonków. Od 5000 do 8000 zł w zależności od stażu

Prace nad petycją trwały przez ponad dwa lata i przebiegały z mieszanymi sukcesami. Początkowo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zajęło negatywne stanowisko, wskazując na brak precedensów dla tego typu świadczenia w polskim systemie wsparcia rodziny. Resort podkreślił, że długoletnie małżeństwa są już doceniane w formie medali i odznaczeń.

Mimo tego sceptycyzmu propozycja zyskała poparcie niektórych senatorów. W maju 2023 roku komisja zleciła Biuru Legislacyjnemu przygotowanie wstępnego projektu ustawy. W styczniu 2024 roku przedstawiciele resortu rodziny zapowiedzieli ponowne rozważenie swojego stanowiska, a w lutym 2025 roku komisja jednogłośnie zdecydowała o kontynuowaniu prac nad projektem.

Koszty – główna przeszkoda: 500 plus dla małżonków. Od 5000 do 8000 zł w zależności od stażu

Podczas prac wykazano, że realizacja inicjatywy w wersji zaproponowanej w petycji kosztowałaby państwo około 9,3 miliarda zł w ciągu 10 lat. Aby ograniczyć wydatki, przewodniczący komisji zaproponował zmiany: jednorazowe świadczenie w wysokości 5000 zł dla wszystkich par z co najmniej 50-letnim stażem, bez wzrostu w zależności od dalszych lat wspólnego życia. Ten wariant miał kosztować ok. 7 miliardów zł w dekadzie, przy czym w pierwszym roku wprowadzenia wydatki wyniosłyby ponad 3 miliardy zł.

Według danych z czerwca 2025 roku w Polsce żyje około 625 tysięcy par, które spełniałyby warunek co najmniej 50 lat wspólnego życia. Ministerstwo Finansów zajęło zdecydowanie negatywne stanowisko wobec projektu, wskazując na trudną sytuację finansową państwa, procedurę nadmiernego deficytu oraz konieczność skupienia się na innych priorytetach społecznych, jak opieka zdrowotna lub wsparcie dzieci.

500 plus dla małżonków. Od 5000 do 8000 zł w zależności od stażu. Argumenty za i przeciw świadczeniu

Argumenty ZA: Od 5000 do 8000 zł w zależności od stażu. Argumenty za i przeciw świadczeniu

Za wprowadzeniem wsparcia opowiadali się senatorowie, którzy podkreślali wagę małżeństwa jako podstawowej jednostki społecznej. W dobie spadającej liczby zawieranych związków i rosnącej liczby rozwodów, taką inicjatywę uważali za sposób promowania wartości stabilnych związków i docenienie par, które przez dekady budowały rodzinną i społeczną stabilność.

ARGUMENTY PRZECIW: Od 5000 do 8000 zł w zależności od stażu. Argumenty za i przeciw świadczeniu

Przeciwnicy projektu wskazywali przede wszystkim na wysokie koszty oraz potrzebę racjonalnego gospodarowania środkami państwowymi. Podkreślali również, że już istnieją niefinansowe formy docenia długoletnich małżeństw, a w obecnej sytuacji państwo powinno skupić się na bardziej pilnych potrzebach obywateli.

Jak jest ostatecznie, co w 2026? Czy będzie od 5000 do 8000 zł w zależności od stażu. Argumenty za i przeciw świadczeniu?

Ostateczne rozpatrzenie petycji miało miejsce podczas posiedzenia komisji z 14 października 2025 roku. Wówczas senatorowie rozpatrzyli dwa wnioski: wniosek o przyjęcie projektu ustawy w zaproponowanym wariancie oraz wniosek senator j o niekontynuowanie prac nad petycją. W głosowaniu większość poparła wniosek o zakończeniu prac. Przewodniczący komisji zaznaczył jednak, że decyzja nie jest ostateczna na zawsze – w przyszłości, gdy sytuacja finansowa państwa się poprawi, do tematu można będzie wrócić. ZATEM MOŻE W 2026 R. TEMAT od 5000 do 8000 zł w zależności od stażu - wróci.