Przypomnij hasło
Strona główna » Kadry » Wiadomości » ZUS na 2026 r. ogłosił co dla 50.latków. [programy, szkolenia, wsparcie]

ZUS na 2026 r. ogłosił co dla 50.latków. [programy, szkolenia, wsparcie]

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 stycznia 2026, 13:14
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ZUS
ZUS na 2026 r. ogłosił co dla 50.latków. [programy, szkolenia, wsparcie]
Masz 50 lat lub więcej? ZUS ma dla Ciebie dobre wieści! W 2026 roku rusza rozwinięta inicjatywa Aktywni 50+, która nie tylko przełamuje stereotypy, ale też realnie wspiera dojrzałych pracowników. Korzystniejsze świadczenia, dostęp do szkoleń i rehabilitacji, ulgi podatkowe, a nawet specjalne wsparcie w miejscu pracy – to tylko część benefitów! Zobacz, jak przygotować się na zmiany i wykorzystać wszystkie możliwości programu.

Wiek pięćdziesiąt lat to nie kres kariery, ale jej druga, często najbardziej wartościowa młodość. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzając w 2026 roku szereg istotnych zmian w ramach inicjatywy "Aktywni 50+" oferuje naprawdę wiele. Doświadczenie przestaje być tylko numerem w dowodzie osobistym, a staje się walutą na rynku pracy. Co dokładnie zyskają osoby w dojrzałym wieku i dlaczego już teraz warto zaplanować swoją przyszłość zawodową?

Zobacz również:

ZUS na 2026 r. ogłosił co dla 50.latków. [programy, szkolenia, wsparcie]

Masz 50 lat lub więcej? ZUS ma dla Ciebie dobre wieści! W 2026 roku rusza rozwinięta inicjatywa Aktywni 50+, która nie tylko przełamuje stereotypy, ale też realnie wspiera dojrzałych pracowników. Dłuższy urlop, korzystniejsze świadczenia, dostęp do szkoleń i rehabilitacji, ulgi podatkowe, a nawet specjalne wsparcie w miejscu pracy – to tylko część benefitów! Zobacz, jak przygotować się na zmiany i wykorzystać wszystkie możliwości programu.

Doświadczenie w cenie – kim są "Aktywni 50+"?

Program Aktywni 50+ to ogólnopolska inicjatywa ZUS, mająca na celu wspieranie osób po 50. roku życia w utrzymaniu lub powrocie do aktywności zawodowej. Hasło? Wiek to atut! Program zakłada nie tylko promocję aktywnego stylu życia, ale też dostęp do wiedzy, świadczeń i konkretnych narzędzi, które pomagają w rozwoju zawodowym także w drugiej połowie życia.

ZUS na 2026 r. ogłosił co dla 50.latków. [programy, szkolenia, wsparcie]

ZUS na 2026 r. ogłosił co dla 50.latków. [programy, szkolenia, wsparcie]. Generalizując i nie wchodząc w szczegóły, które dostępne są na stronie ZUS-u może stwierdzić, że istnieją takie formy wsparcia:

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

  • Ulga PIT-0 dla pracujących seniorów
  • Zwolnienie z opłat FP i FGŚP dla pracodawców zatrudniających osoby 50+
  • Możliwość korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
  • Udział w programach profilaktycznych i rehabilitacyjnych ZUS
  • Programy pomocowe i szkolenia: szkolenia ogólne i branżowe nt. systemu emerytalnego, (np. dla nauczycieli, górników, administracji)
  • Doradztwo zawodowe
  • Kursy cyfrowe i warsztaty rozwoju kompetencji
  • Rehabilitacja i zdrowie
  • Bezpłatna rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej
  • Program „Wizja Zero” – ergonomia i bezpieczeństwo pracy
  • Dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa przez pracodawcę
Ważne

ZUS podkreśla, że pracownicy 50+: rzadziej zmieniają pracę, mają większe doświadczenie i lojalność, tworzą bardziej zrównoważone zespoły z lepszym przepływem wiedzy. Potwierdzają to m.in. raporty PARP, IPiSS oraz CIOP-PIB. Zróżnicowane wiekowo zespoły to przyszłość rynku pracy – stabilne, efektywne i odporne na kryzysy.

Kto wspiera program Aktywni 50+?

Za wdrożenie i rozwój programu odpowiada Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej przy Radzie Nadzorczej ZUS. W jego skład wchodzą przedstawiciele Rządu, ministerstw i organizacji pracodawców i pracowników. Program zgodny jest z unijnymi konkluzjami z 2025 r., zakładającymi m.in. wydłużenie aktywności zawodowej oraz rozwój elastycznych form zatrudnienia.

Inne programy i dobre praktyki dla 50+:

  1. „Dobry pracownik nie ma wieku” – program Urzędu Pracy m.st. Warszawy
  2. „Aktywni+” – ministerialny projekt promujący życie społeczne i cyfrowe seniorów
  3. Projekty WUP Mazowsze – pomoc w powrocie na rynek pracy: coaching, szkolenia, doradztwo.

Nie czekaj – sprawdź, jak dołączyć! Skontaktuj się z ZUS przez PUE ZUS, wybierz szkolenie w Twoim regionie lub poinformuj pracodawcę o ulgach, które może uzyskać. Zobacz, jakie wsparcie czeka właśnie na Ciebie! Bo 50+ to nie przypadek – to potencjał!

Podsumowując możemy stwierdzić, że program Aktywni 50+ to nie tylko kampania – to konkretne działania, ulgi, programy i świadczenia dla tysięcy Polaków. Wiek nie wyklucza – z pomocą ZUS możesz rozwijać się zawodowo i dbać o zdrowie. Czas na nową erę dojrzałych pracowników. 2026 to Twój moment. Nie przegap!

