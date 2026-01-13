Masz 50 lat lub więcej? ZUS ma dla Ciebie dobre wieści! W 2026 roku rusza rozwinięta inicjatywa Aktywni 50+, która nie tylko przełamuje stereotypy, ale też realnie wspiera dojrzałych pracowników. Korzystniejsze świadczenia, dostęp do szkoleń i rehabilitacji, ulgi podatkowe, a nawet specjalne wsparcie w miejscu pracy – to tylko część benefitów! Zobacz, jak przygotować się na zmiany i wykorzystać wszystkie możliwości programu.

Wiek pięćdziesiąt lat to nie kres kariery, ale jej druga, często najbardziej wartościowa młodość. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzając w 2026 roku szereg istotnych zmian w ramach inicjatywy "Aktywni 50+" oferuje naprawdę wiele. Doświadczenie przestaje być tylko numerem w dowodzie osobistym, a staje się walutą na rynku pracy. Co dokładnie zyskają osoby w dojrzałym wieku i dlaczego już teraz warto zaplanować swoją przyszłość zawodową?

ZUS na 2026 r. ogłosił co dla 50.latków. [programy, szkolenia, wsparcie]

Doświadczenie w cenie – kim są "Aktywni 50+"?

Program Aktywni 50+ to ogólnopolska inicjatywa ZUS, mająca na celu wspieranie osób po 50. roku życia w utrzymaniu lub powrocie do aktywności zawodowej. Hasło? Wiek to atut! Program zakłada nie tylko promocję aktywnego stylu życia, ale też dostęp do wiedzy, świadczeń i konkretnych narzędzi, które pomagają w rozwoju zawodowym także w drugiej połowie życia.

ZUS na 2026 r. ogłosił co dla 50.latków. [programy, szkolenia, wsparcie]. Generalizując i nie wchodząc w szczegóły, które dostępne są na stronie ZUS-u może stwierdzić, że istnieją takie formy wsparcia:

Ulga PIT-0 dla pracujących seniorów

Zwolnienie z opłat FP i FGŚP dla pracodawców zatrudniających osoby 50+

Możliwość korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Udział w programach profilaktycznych i rehabilitacyjnych ZUS

Programy pomocowe i szkolenia: szkolenia ogólne i branżowe nt. systemu emerytalnego, (np. dla nauczycieli, górników, administracji)

Doradztwo zawodowe

Kursy cyfrowe i warsztaty rozwoju kompetencji

Rehabilitacja i zdrowie

Bezpłatna rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej

Program „Wizja Zero” – ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa przez pracodawcę

Ważne ZUS podkreśla, że pracownicy 50+: rzadziej zmieniają pracę, mają większe doświadczenie i lojalność, tworzą bardziej zrównoważone zespoły z lepszym przepływem wiedzy. Potwierdzają to m.in. raporty PARP, IPiSS oraz CIOP-PIB. Zróżnicowane wiekowo zespoły to przyszłość rynku pracy – stabilne, efektywne i odporne na kryzysy.

Kto wspiera program Aktywni 50+?

Za wdrożenie i rozwój programu odpowiada Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej przy Radzie Nadzorczej ZUS. W jego skład wchodzą przedstawiciele Rządu, ministerstw i organizacji pracodawców i pracowników. Program zgodny jest z unijnymi konkluzjami z 2025 r., zakładającymi m.in. wydłużenie aktywności zawodowej oraz rozwój elastycznych form zatrudnienia.

Inne programy i dobre praktyki dla 50+:

„Dobry pracownik nie ma wieku” – program Urzędu Pracy m.st. Warszawy „Aktywni+” – ministerialny projekt promujący życie społeczne i cyfrowe seniorów Projekty WUP Mazowsze – pomoc w powrocie na rynek pracy: coaching, szkolenia, doradztwo.

Nie czekaj – sprawdź, jak dołączyć! Skontaktuj się z ZUS przez PUE ZUS, wybierz szkolenie w Twoim regionie lub poinformuj pracodawcę o ulgach, które może uzyskać. Zobacz, jakie wsparcie czeka właśnie na Ciebie! Bo 50+ to nie przypadek – to potencjał!

Podsumowując możemy stwierdzić, że program Aktywni 50+ to nie tylko kampania – to konkretne działania, ulgi, programy i świadczenia dla tysięcy Polaków. Wiek nie wyklucza – z pomocą ZUS możesz rozwijać się zawodowo i dbać o zdrowie. Czas na nową erę dojrzałych pracowników. 2026 to Twój moment. Nie przegap!