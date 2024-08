Renta socjalna 1780,96 zł. 7 zaświadczeń dołączanych do wniosku [rozporządzenie w Dzienniku Ustaw]

jesteś cudzoziemcem:

musisz mieć kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” (nie dotyczy to osób, które uzyskały zezwolenie na pracę w państwach Unii Europejskiej na okres do 6 miesięcy, zostały przyjęte na studia lub do pracy sezonowej, mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy)

albo

musisz mieszkać w Polsce i mieć: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, na przykład w związku z twoją pracą lub nauką w Polsce, status uchodźcy albo ochronę uzupełniającą, prawo pobytu albo prawo stałego pobytu, a jednocześnie jesteś obywatelem albo należysz do rodziny obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.



To, że masz prawo do renty, socjalnej nie oznacza, że ZUS będzie mógł wypłacić ci to świadczenie. Jeśli będziesz osiągać dodatkowe przychody, które przekroczą określone przepisami limity, ZUS będzie musiał zmniejszyć albo zawiesić rentę socjalną. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy renta zostanie zmniejszona olbo zawieszona.