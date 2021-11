Ile można dorobić do renty i emerytury od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.? Jakie są limity dorabiania dla rencistów i emerytów? Ile można dorobić do renty rodzinnej i socjalnej?

Ile można dorobić do renty i emerytury od grudnia 2021 r. do lutego 2022 r.?

Przez najbliższe 3 miesiące, licząc od grudnia 2021 r. będą obowiązywały nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Dnia 19 listopada 2021 r. pojawiły się komunikaty Prezesa ZUS ustalające kwoty, do których emeryci i renciści mogą dorabiać bez żadnych konsekwencji. Należy podkreślić, że limity te dotyczą tyko wcześniejszych emerytów. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, nie muszą ograniczać się przy dorabianiu żadnymi limitami.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa ZUS z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353 i 794) ogłasza się, że od dnia 1 grudnia 2021 r. kwota przychodu odpowiadająca:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2021 r. wynosi 3960,20 zł; 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2021 r. wynosi 7354,50 zł.

Zmniejszenie renty lub emerytury od grudnia 2021 r. do lutego 2022 r.

Od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. wcześniejsi emeryci i renciści mogą dorabiać do kwoty 3960,20 zł. Tymczasem od września do listopada 2021 r. była to kwota - 3853,20 zł. Najwięcej emeryci i renciści mogli dorabiać bez negatywnych konsekwencji od czerwca do sierpnia 2021 r. Limit ten wynosił - 3977,10 zł. Jednak od września kwoty te uległy obniżce. Natomiast od grudnia 2021 r. można zaobserwować już podwyżkę o 107,00 zł ostatnio obowiązującego limitu.

Przekroczenie kwoty 3960,20 zł od grudnia 2021 r. do lutego 2022 r. powoduje odpowiednie zmniejszenie pobieranego z ZUS świadczenia. Oznacza to, że np. dodatkowy zarobek w wysokości 4060,20 zł spowoduje pomniejszenie emerytury o 100,00 zł. Jest to kwota przekroczenia ustalonego limitu. Przy odpowiednim pomniejszaniu świadczenia ZUS musi pilnować tzw. kwoty maksymalnego zmniejszenia. Ustala się ją raz w roku z dniem 1 marca. Od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. kwoty te wynoszą odpowiednio:

dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 646,67 zł, dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 485,04 zł, dla renty rodzinnej przysługującej jednej osobie - 549,71 zł.

Czym jest kwota maksymalnego pomniejszenia? Dla przykładu, przekroczenie limitu 3960,20 zł w przypadku wcześniejszej emerytury o kwotę 700,00 zł spowoduje obniżenie świadczenia przez ZUS o równo 646,67 zł. Jest to bowiem najwyższa dopuszczalna kwota, o jaką można pomniejszyć wcześniejszą emeryturę.

Zawieszenie renty i emerytury od grudnia 2021 r. do lutego 2022 r.

Drugi limit podany w komunikacie Prezesa ZUS, 7354,50 zł, wiąże się z ewentualnym zawieszeniem świadczenia wypłacanego z ZUS. Przekroczenie wskazanej kwoty od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. oznacza zawieszenie wypłacania renty lub wcześniejszej emerytury przez Zakład.

Ile można dorobić do renty rodzinnej?

Wyżej wymienione limity (3960,20 zł i 7354,50 zł) stosuje się także do renty rodzinnej, która przysługuje jednej osobie. Dla tego świadczenia ustala się odrębną kwotę maksymalnego zmniejszenia, która od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. wynosi 549,71 zł.

Ile można dorobić do renty socjalnej?

Zgodnie z Komunikatem Prezesa ZUS z dnia 10 listopada 2021 r. ogłasza się, że od dnia 1 grudnia 2021 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2021 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 3960,20 zł. Kwota zawieszenia renty socjalnej jest więc równa kwocie, od której dochodzi do pomniejszenia wcześniejszej emerytury i innych rent.

Osoba pobierająca rentę socjalną może więc dorabiać maksymalnie do kwoty 3960,20 zł. Wyższy przychód skutkuje zawieszeniem renty socjalnej wypłacanej przez ZUS.

Ile można dorobić do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy?

Do renty z tytułu niezdolności do pracy stosuje się limity podane w komunikacie Prezesa ZUS:

pomniejszenie renty - 3960,20 zł zawieszenie renty - 7354,50 zł

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy obowiązuje odrębna kwota maksymalnego zmniejszenia - jest to 485,04 zł. Dla porównania w stosunku do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy będzie to kwota 646,67 zł.

Limity dorabiania do emerytury/renty 2021 - ZUS

Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 10 listopada 2021 r. graniczne kwoty przychodu dla 2021 r. stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent wynoszą odpowiednio:

1) 46 149,50 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

3618,30 zł – od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.,

3820,60 zł – od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r.,

3977,10 zł – od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.,

3853,20 zł – od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r.,

3960,20 zł – od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;

2) 85 706,10 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

6719,70 zł – od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.,

7095,40 zł – od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r.,

7386,10 zł – od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.,

7155,90 zł – od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r.,

7354,50 zł – od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna:

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2021 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent (Monitor Polski rok 2021 poz. 1061)

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2021 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej (Monitor Polski rok 2021 poz. 1059)

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (Monitor Polski rok 2021 poz. 1058)