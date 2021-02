Ile może dorobić emeryt i rencista od 1 marca 2021 r.?

Dorabianie na rencie i emeryturze

Wcześniejsi emeryci i renciści muszą rozliczać się z ZUS z dodatkowych przychodów. 4 razy w roku podawane są nowe kwoty, do których można dorabiać bez żadnych konsekwencji, ale ich przekroczenie wiąże się ze zmniejszeniem świadczenia wypłacanego z ZUS, a więc emerytury lub renty. Jednocześnie podaje się kwoty, których przekroczenie powoduje zawieszenie prawa do świadczenia. Jakie limity obowiązują w II kwartale 2021 r. czyli od marca do końca czerwca?

Limity dorabiania obowiązują tylko tych emerytów, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (kobiety - 60 lat, mężczyźni - 65 lat). Po osiągnięciu wieku emerytalnego można dorabiać bez żadnych ograniczeń.

Jak można dorabiać? Dorabiać można na różne sposoby, np. prowadząc działalność gospodarczą, pracując na umowie o pracę, podejmując się zleceń czy umów o dzieło.

Ile może dorobić emeryt i rencista?

Pierwsza kwota to 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a druga - 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ich wysokość zmienia się co 3 miesiące, a więc raz na kwartał. Nowe limity dorabiania ogłasza Prezes ZUS w formie komunikatów. Przekroczenie 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oznacza odpowiednie pomniejszenie emerytury lub renty, a przekroczenie 130% przeciętnego wynagrodzenia powoduje zawieszenie świadczenia.

Zmniejszenie emerytury lub renty

Od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r. emeryt i rencista może bezpiecznie dorabiać do kwoty 3820,60 zł (dla porównania w analogicznym okresie 2020 r. limit ten wynosił 3639,10 zł). To właśnie 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Kwota ta wzrosła od okresu grudzień-luty. Do końca lutego 2021 emeryci i renciści mogli dorabiać bez żadnych konsekwencji do 3517,20 zł. Jest to konsekwencja wciąż rosnącego średniego wynagrodzenia w Polsce (nawet pomimo pandemii COVID-19).

Przekroczenie kwoty 3820,60 zł oznacza odpowiednie pomniejszenie pobieranego z ZUS świadczenia o kwotę przekroczenia. Jeśli emeryt przekroczył obowiązującą aktualnie kwotę, do której można dorabiać bez konsekwencji o 100 zł, wówczas ZUS pomniejszy mu wcześniejszą emeryturę o 100 zł.

Zmniejszeń nie dokonuje się jednak aż do kolejnego limitu czyli 130% średniego wynagrodzenia. Istnieje coś takiego jak maksymalna kwota zmniejszenia emerytury lub renty. Ustalana jest ona raz w roku dla poszczególnych świadczeń – 1 marca. Ile wynosi od 1 marca 2021 r.? Nowa kwota powinna zostać podana przez ZUS już wkrótce.

Natomiast kwota maksymalnego zmniejszenia emerytury lub renty do 1 marca 2021 r. wynosi:

620,37 zł – przy emeryturze, rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

465,31 zł – przy rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

527,35 zł – przy rencie rodzinnej dla jednej osoby.

Emeryt przekroczył limit 3820,60 zł o 800,00 zł. Emerytura z ZUS zostanie pomniejszona o 620,37 zł, ponieważ jest to kwota maksymalnego zmniejszenia przy emeryturze.

Zawieszenie emerytury lub renty

Wyższy limit dorabiania czyli 130% przeciętnego wynagrodzenia od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r. wynosi 7095,40 zł. Przekroczenie tej kwoty powoduje zawieszenie emerytury lub renty.

Zawieszenie renty socjalnej

Dla renty socjalnej przewiduje się inne kwoty. Do zawieszenia dochodzi po przekroczeniu kwoty 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2020 r. Zgodnie z komunikatem Prezesa Zakłady Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2020 r. jest to 3820,60 zł. Przekroczenie tej kwoty powoduje zawieszenie renty socjalnej.

Tabela

Świadczenie z ZUS 70% przeciętnego wynagrodzenia 130% przeciętnego wynagrodzenia Skutek wcześniejsza emerytura lub renta (rodzinna, z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy) 3820,60 zł Nieprzekroczenie kwoty – bez konsekwencji Przekroczenie kwoty – odpowiednie zmniejszenie świadczenia świadczenia z uwzględnieniem kwoty maksymalnego zmniejszenia. wcześniejsza emerytura lub renta (rodzinna, z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy) 7095,40 zł Nieprzekroczenie kwoty – odpowiednie pomniejszenie świadczenia z uwzględnieniem kwoty maksymalnego zmniejszenia. Przekroczenie kwoty - zawieszenie świadczenia renta socjalna 3820,60 zł - Przekroczenie kwoty – zawieszenie renty

Limity dorabiania od 1 marca 2018 r. do 1 marca 2021 r.

OKRES I LIMIT – bez zmniejszania emerytury lub renty II LIMIT- bez zawieszania emerytury lub renty od 1 marca 2018 r. 3161,70 zł 5871,70 zł od 1 czerwca 2018 r. 3236,00 zł 6009,70 zł od 1 września 2018 r. 3164,80 zł 5877,40 zł od 1 grudnia 2018 r. 3206,20 zł 5954,30 zł od 1 marca 2019 r. 3404,70 zł 6322,90 zł od 1 czerwca 2019 r. 3465,70 zł 6436,30 zł od 1 września 2019 r. 3387,50 zł 6291,10 zł od 1 grudnia 2019 r. 3452,20 zł 6411,10 zł od 1 marca 2020 r. 3639,10 zł 6758,20 zł od 1 czerwca 2020 r. 3732,10 zł 6931,00 zł od 1 września 2020 r. 3517,20 zł 6531,90 zł od 1 grudnia 2020 r. 3618,30 zł 6719,70 zł od 1 marca 2021 r. 3820,60 zł 7095,40 zł

Źródło: ZUS.pl

Niezgłoszenie przychodów

Osiągnięcie przychodu przekraczającego limity zgłasza się do ZUS. Wówczas Zakład ustala nową wysokość świadczenia – odpowiednio pomniejsza je lub zawiesza. Jeśli emeryt lub rencista nie zgłosi dodatkowych przychodów, które pomniejszyłyby lub zawiesiły świadczenie z ZUS, będzie musiał zwrócić nienależnie pobrane środki na koniec roku.

Kiedy limity dorabiania nie mają znaczenia?

Kiedy przekroczenie limitów nie wpływa ani na zmniejszenie emerytury lub renty, ani na ich zawieszenie. Wylicza się 3 sytuacje dotyczące następujących świadczeń:

renty inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie,

renty inwalidy wojskowego, jeśli niezdolność do pracy powstała w związku z tą służbą oraz rent rodzinnych po tym inwalidzie (gdy jego śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową).

emerytury po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (kobiety - 60 lat, mężczyźni – 65 lat).

