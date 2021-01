Waloryzacja emerytur i rent w 2021 roku

O ile wzrosną emerytury i renty?

Z waloryzacji rent i emerytur skorzysta prawie 10 mln osób. Na ten cel zostanie przeznaczone ok. 9,6 mld zł – poinformował we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Od marca najniższe emerytury i renty wzrosną o co najmniej 50 zł brutto.

We wtorek [red. 19 stycznia 2021 r.] komisja sejmowa rozpatruje projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przewiduje on, że od marca 2021 r. świadczenia zostaną podwyższone o 3,84 proc., ale nie mniej niż o 50 zł brutto.





Wysokość najniższych emerytur i rent

Proponowane przez resort rodziny i polityki społecznej rozwiązanie przewiduje, że najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne mają być podniesione do 1250 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 937,50 zł.

Wskaźnik inflacji

"Wprowadziliśmy po raz pierwszy też taki mechanizm do ustawy waloryzacyjnej, że w przypadku, gdy będziemy znali wskaźnik inflacji i średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, który jest publikowany przez GUS na koniec stycznia bądź początek lutego, wtedy będzie już ostateczna decyzja, jaki będzie wskaźnik waloryzacji. Dzisiaj mamy 3,84 proc., wprowadziliśmy mechanizm przy kwocie 50 zł, że jeżeli wskaźnik inflacji i wzrostu wynagrodzeń byłby nie wyższy jak 4,16 proc., to wtedy ta kwota 50 zł pozostaje niezmieniona. Jeżeli by się okazało, że w tym okresie ten wskaźnik jest wyższy, to wtedy to świadczenie, zarówno najniższa emerytura, jak i wskaźnik waloryzacyjny, byłby podwyższony" – zaznaczył wiceminister na posiedzeniu komisji.

Koszt waloryzacji

Szwed poinformował, że rząd szacuje, że na waloryzację zostanie przeznaczone ok. 9,6 mld zł. "Jeżeli ona będzie wyższa, to oczywiście te środki będą zagwarantowane" – zapewnił. Poinformował, że z waloryzacji skorzysta prawie 10 mln osób.

Minimalna emerytura i renta

Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1200 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 900 zł brutto.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.