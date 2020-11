Ile może dorobić emeryt? (grudzień 2020 r. - luty 2021 r.)

Dorabianie do rent i wcześniejszych emerytur

Pobierając rentę lub wcześniejszą emeryturę, a więc jeśli nie osiągnęło się jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, należy mieć na uwadze swoje dodatkowe przychody. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie osoby sobie dorabiały czy to prowadząc działalność gospodarczą, czy pracując na umowie o pracę, podejmując się umów zlecenia czy o dzieło. Wszystkie te dodatkowe zarobki mogą wpłynąć jednak na zmniejszenie emerytury lub renty, a nawet ich zawieszenie przez ZUS. Renciści i wcześniejsi emeryci objęci są tzw. limitami dorabiania. Muszą więc w tym celu rozliczać się w ZUS z dodatkowych dochodów.

Przekroczenie wskazanego na dany okres, np. grudzień 2020 r., limitu oznacza odpowiednie zmniejszenie emerytury lub renty, a nawet zawieszenie pobierania świadczenia. Są 2 limity dorabiania - przekroczenie pierwszego z nich skutkuje zmniejszeniem świadczenia, a przekroczenie drugiego jego zawieszeniem. Pierwsza kwota to 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a druga - 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wysokość limitów zmienia się co 3 miesiące. Limity każdorazowo ogłasza Prezes ZUS za pomocą komunikatów.





Kiedy ZUS zmniejszy emeryturę lub rentę?

Od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. emeryt i rencista może bezpiecznie dorabiać do kwoty 3618,30 zł. To 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Kwota ta wzrosła od listopada. Do końca listopada 2020 emeryci i renciści mogli dorabiać bez żadnych konsekwencji do 3517,20 zł. Jak widać, mimo pandemii COVID-19 średnie wynagrodzenie w Polsce rośnie.

Dla porównania w analogicznym okresie przełomu 2019 i 2020 r. limit dorabiania wynosił 3452,20 zł.

Maksymalna kwota zmniejszenia emerytury lub renty

Od 1 grudnia 2020 r. przekroczenie kwoty 3618,30 zł będzie wiązało się ze zmniejszeniem emerytury lub renty. Zasadą jest, że świadczenia pomniejsza się o kwotę odpowiadającą kwocie przekroczenia limitu. Jest jednak coś takiego, jak kwota maksymalnego zmniejszenia. Ustala się ją raz w roku - 1 marca. Od 1 marca tego roku dla poszczególnych świadczeń wynoszą:

620,37 zł – przy emeryturze, rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

465,31 zł – przy rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

527,35 zł – przy rencie rodzinnej dla jednej osoby.

Emeryt przekroczył limit 3618,30 zł o 720,00 zł. Wypłacana emerytura zostaje pomniejszona o 620,37 zł, ponieważ dla emerytów jest to kwota maksymalnego zmniejszenia.