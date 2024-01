Czy w 2024 r. wzrośnie dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Pracodawcom przysługuje ze środków PFRON comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Aktualne kwoty dofinansowania obowiązują od stycznia 2023 r. Czy zwiększą się w 2024 r.?

Wysokość dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą wystąpić o dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Dofinansowanie udzielane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego wynosi:

2400 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

1350 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

500 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, powyższe kwoty zwiększa się o:

1200 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

900 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

600 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

PFRON wypłaca dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika.

Czy w 2024 r. wzrośnie wysokość dofinansowania?

Aktualne kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych obowiązują od stycznia 2023 r. W związku z tym posłanka Maria Małgorzata Janyska skierowała do resortu pracy interpelację w sprawie braku wzrostu dofinansowania do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami w 2024 r. (interpelacja nr 778 z dnia 9 stycznia 2024 r.). Posłanka podkreślała, że w 2024 r. płaca minimalna ustanowiona została na poziomie 4242/4300 zł brutto przy jednoczesnym braku wzrostu dofinansowania do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami. W związku z powyższym zadała pytanie, czy w najbliższym czasie podjęte zostaną kroki w celu doprowadzenia do wzrostu opisanego powyżej dofinansowania?

Odpowiedzi na tę interpelację udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Łukasz Krasoń. Stwierdził on, że w resorcie pracy aktualnie nie są prowadzone prace legislacyjne w celu doprowadzenia do wzrostu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Krasoń poinformował też, że celem pomocy w formie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń - subsydiów płacowych, określonym przez Komisję Europejską, nie ma być refundacja kosztów płacy, ale zachęcenie do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. W związku z powyższym podniesienie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie musi pociągać za sobą automatycznego zwiększenia pomocy w tej formie, gdyż nie należy utożsamiać jej wyłącznie ze zwrotem – nawet częściowym - kosztów wiążących się z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami.

