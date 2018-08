Zmiany dla bezrobotnych w projekcie ustawy o rynku pracy w 2019 r.

Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z rekordowo niskim poziomem bezrobocia, czas zamienić regulacje tak, aby dążyły one do aktywizacji pozostałej części społeczeństwa. Dlatego też jednym z głównych celów nowych regulacji ma być efektywna pomoc dla długotrwale bezrobotnych.

Przy tworzeniu nowych regulacji deklarowano także chęć optymalizacji stosowanych form pomocy udzielanej przez urzędy pracy osobom bezrobotnym i tym, którzy poszukują pracy. Nowa ustawa ma sprawić, że urzędy będą działały efektywniej.

Koniec z profilowaniem

Przede wszystkim, od tej pory urzędy będą miały możliwość zastosowania wybranej przez siebie formy pomocy w stosunku do określonego podmiotu. W celu bardziej efektywnego działania zmniejszy się także sama liczba form pomocy. Nowe regulacje nie przewidują także profilowania bezrobotnych. Odejście od profilowania oznacza też odejście od wskazania, których grup docelowych dotyczy dana forma pomocy. Do tej pory, urząd pracy każdego bezrobotnego przypisywał na podstawie ankiety do jednej z trzech grup. W zależności od tego, czy został sklasyfikowany jako osoba, którzy stosunkowo łatwo mogą znaleźć pracę, osoba wymagających wsparcia lub osoba długotrwale bezrobotna, bez kwalifikacji, mógł liczyć na określoną pomoc. Mechanizm ten często uznawany był za dyskryminujący, a pytania w ankiecie za nieprecyzyjne. Zgodnie z deklaracjami ministerstwa system ten nie będzie funkcjonował już od 1 stycznia 2019 r.

Ministerstwo chce też zrezygnować z obowiązkowego opracowywania tzw. indywidualnych planów działania dla bezrobotnych, z wyjątkiem osób mających największe trudności w wejściu na rynek pracy, czyli np. długotrwale bezrobotnych.

Nowa ustawa nakładałaby jednak obowiązek ścisłego współdziałania z właściwymi ośrodkami pomocy społecznej w celu aktywizacji takich osób. W tym celu w projekcie znalazły się przepisy zobowiązujące dyrektorów tych instytucji do podpisywania porozumień oraz do podejmowania wspólnych działań umożliwiających powrót długotrwale bezrobotnych na rynek pracy.

Pierwszeństwo dla długotrwale bezrobotnych

Nowe regulacje przewidują także zwiększenie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym poprzez udzielenie im pierwszeństwa w szkoleniach kwalifikacyjnych czy też w uzyskaniu skierowania do spółdzielni socjalnej w celu podjęcia pracy.

Więcej środków dla bezrobotnych

Ministerstwo deklaruje także zwiększenie dostępności do Krajowego Funduszu Szkoleniowego, którego kwota dofinansowania ma być zwiększona i wyniesie 200 mln zł w 2019 r.

Dodatkowo, zwiększą się także środki z Funduszu Pracy przeznaczone na długotrwale bezrobotnych. Otóż od 2019 r. jednym z kryteriów rozdzielania środków z tego funduszu będzie liczba osób długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych powyżej 50 roku życia w danym województwie.

Wyższe zasiłki dla wybranych

Należy wspomnieć, że projekt przewiduje także podwyższenie kwoty zasiłku, jednakże tylko dla bezrobotnych z 30-letnim stażem pracy. Wyższy zasiłek będzie wynosił 130 proc. zasiłku podstawowego.

Pomoc także od 30 roku życia

W nowym projekcie w większości przypadków zniesione zostały ograniczenia wiekowe kwalifikujące do pewnych form pomocy. Nie będą one obowiązywać np. przy składaniu wniosków o bony szkoleniowe, stażowe czy zasiedleniowe. Dzięki temu urzędy pracy będą mogły świadczyć pomoc w szerszym zakresie.

