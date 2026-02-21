Status UKR, NFZ, 800+, PESEL czyli kilka ważnych zmian dla obywateli Ukrainy w 2026 r.

Co zmieniło się dla obywateli Ukrainy w 2026 roku? Nowe przepisy dotyczą przedłużenia statusu UKR, świadczeń na NFZ, prawa do świadczenia 800+ czy obowiązkowego PESELu i pobrania odcisków palców. Oto najważniejsze zmiany.

rozwiń >

Kilka ważnych zmian dla obywateli Ukrainy

Nowelizacja specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, przyjęta pod koniec września, przedłuża ich ochronę prawną w Polsce do 4 marca 2026 roku. Ustawa wprowadza też istotne zmiany w dostępie do świadczeń, procedur administracyjnych oraz w zasadach legalizacji pobytu i pracy. To rozwiązania, które w praktyce dotkną zarówno cudzoziemców, jak i pracodawców.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Status UKR - do kiedy?

Obywatele Ukrainy mogą przebywać w Polsce na podstawie tzw. „statusu UKR” do 4 marca 2026 roku. Nowością jest art. 42x, który gwarantuje, że jeśli cudzoziemiec złoży wniosek o kartę pobytu do tego terminu, jego pobyt pozostaje legalny aż do wydania decyzji i odebrania dokumentu. To usuwa wcześniejsze wątpliwości i zapewnia zarówno pracownikom, jak i pracodawcom stabilność.

Świadczenia 800+ tylko dla pracujących obywateli Ukrainy

Świadczenie 800+ będzie powiązane z aktywnością zawodową – co najmniej jeden rodzic musi pracować i podlegać ubezpieczeniom społecznym od podstawy co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia (ok. 2,3 tys. zł brutto w 2025 r.). Warunkiem jest też spełnianie obowiązku szkolnego przez dziecko. Nowe zasady mają promować integrację Ukraińców poprzez rynek pracy.

NFZ dla obywateli Ukrainy - zmiany od stycznia 2026 r.

Jeżeli chodzi o osoby pracujące i odprowadzające odpowiednie składki to one będą ubezpieczone w ramach NFZ. Reszta uchodźców z Ukrainy od stycznia będzie miała dostęp wyłącznie do podstawowych świadczeń medycznych – w nagłych przypadkach, dla dzieci i kobiet w ciąży. Rehabilitacja, stomatologia, operacje zaćmy czy refundacja leków znikną z listy świadczeń. Dorośli, którzy nie pracują i nie są objęci ubezpieczeniem, będą musieli korzystać z prywatnych usług lub lokalnych programów pomocowych. Natomiast ograniczenie obciążenia systemu publicznego pozwoli skoncentrować środki na najbardziej pilnych przypadkach.

REKLAMA

Ochrona międzynarodowa bez terminów

Nowelizacja utrzymuje przepisy pozwalające urzędom na wydłużanie procedur o ochronę międzynarodową bez konsekwencji za bezczynność i przewlekłość postępowania. Dla pracodawców oznacza to ryzyko przy planowaniu zatrudnienia osób czekających na decyzję. Dla pracowników znowu lepiej równolegle rozważać stabilniejsze formy pobytu i pracy, takie jak pobyt czasowy czy zezwolenie na pobyt i pracę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obowiązkowy PESEL i odciski palców obywateli Ukrainy od 2026 roku

Od 2026 roku każdy cudzoziemiec spoza UE/EOG/Szwajcarii będzie musiał osobiście stawić się w urzędzie, aby uzyskać numer PESEL, a urzędnicy pobiorą odciski palców. To dodatkowe obciążenie czasowe dla pracowników i pracodawców, ale jednocześnie krok w stronę lepszej weryfikacji tożsamości i bezpieczeństwa systemu.

Autor: Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service