Czy można uzupełnić świadectwo pracy po terminie

Problem

Były pracownik zwrócił się do nas dzień po rozwiązaniu umowy o pracę o wskazanie w treści świadectwa pracy informacji o uzyskanych kwalifikacjach. Świadectwo pracy zostało mu już jednak wydane w dniu zakończenia zatrudnienia. Czy mamy obowiązek je uzupełnić?

Rada

Tak. Przepisy nie wskazują terminu złożenia wniosku o podanie w świadectwie pracy informacji uzupełniających, a zatem pracownik może domagać się uzupełnienia już wydanego świadectwa o te informacje. Powinno to nastąpić poprzez jego sprostowanie. W miarę możliwości warto byłoby przed wystawieniem świadectwa pracy zwracać się do pracowników z zapytaniem, czy chcą umieszczenia w świadectwie dodatkowych informacji. Zmniejszy to, albo całkowicie wyeliminuje, ewentualne problemy związane z koniecznością prostowania świadectwa.

Uzasadnienie

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, wymienione w przepisach Kodeksu pracy oraz rozporządzeniu dotyczącym wydawania świadectwa pracy. Poza danymi umieszczanymi każdorazowo przez pracodawcę istnieją trzy grupy informacji wprowadzanych do świadectwa tylko na wniosek pracownika. Dotyczą one:

a) wysokości i składników wynagrodzenia,

b) uzyskanych kwalifikacji,

c) wskazania prawomocnego wyroku sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania, w razie wydania orzeczenia sądu pracy w tym zakresie w związku z niezgodnym z przepisami wypowiedzeniem umowy o pracę lub jej rozwiązaniem bez wypowiedzenia z pracownikiem, przy czym pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą.

Podanie w świadectwie pracy dodatkowych informacji bez wniosku pracownika oznacza nieprawidłowe wypełnienie świadectwa pracy. Pracownik może domagać się w takiej sytuacji jego sprostowania.

Przepisy nie określają w żaden sposób formy ani terminu, w jakim wniosek pracownika o podanie w świadectwie pracy dodatkowych informacji powinien zostać złożony. Najlepiej, by dla celów dowodowych nastąpiło to w formie papierowej lub ewentualnie w postaci elektronicznej. Dla pracodawcy jest to istotne, by mógł wykazać, że nie podał tych informacji w świadectwie z własnej inicjatywy.

Przepisy nie określają żadnego terminu, w jakim pracownik może złożyć wniosek o podanie w świadectwie pracy dodatkowych informacji dotyczących swojego zatrudnienia.