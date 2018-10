Przywracanie terminu przy wnioskowaniu o dofinansowanie do wynagrodzeń.

Wyjaśniamy, kiedy zachodzi konieczność przywracania terminu do złożenia wniosków Wn-D i informacji INF-D-P przy wnioskowaniu o zwiększenie kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Wniosek Wn-D oraz informacja INF-D-P

W świetle art. 26c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018, Poz. 511) warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku Wn-D oraz informacji INF-D-P, stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1988). Terminy do złożenia tych dokumentów określa § 4 ust. 1 rozporządzenia.

Przywrócenie terminu na złożenie wniosku

Termin podlega przywróceniu na zasadach analogicznych jak w k.p.a. Zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia termin ten przywraca się na prośbę pracodawcy, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Dodatkowo stosuje się 7-dniowy termin do złożenia prośby o przywrócenie terminu wynikający z art. 58 § 2 k.p.a.

Termin określony w § 4 ust. 1 rozporządzenia dotyczy informacji i wniosku, jednak mając na uwadze to, że żądanie strony wyraża się we wniosku, zaś informacje składane są wraz z wnioskiem, dopuszczalne jest uznanie, że konieczność przywrócenia terminu dotyczy wyłącznie złożenia zwykłego wniosku. Nie ma zatem konieczności przywracania terminu do:

złożenia wniosku korygującego,

informacji korygującej,

dołączenia zwykłej informacji do wniosku korygującego.

Ma to znaczenie np. w odniesieniu do dokonywania korekt in plus w przypadku wstecznego zaliczania pracowników do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie art. 2a ust. 2 lub 3 ustawy.

Jeżeli pracodawca złożył zwykły wniosek, lecz nie załączył informacji dotyczącej dofinansowania do wynagrodzenia określonego pracownika, to korekta wniosku i dołączenie wspomnianej informacji nie wymaga wnioskowania o przywrócenie terminu.

Natomiast jeżeli pracodawca nie złożył zwykłego wniosku, to żądanie zwiększenia dofinansowania wymaga złożenia tego wniosku. Dlatego w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność pracownika (a więc od ustania przeszkody uniemożliwiającej terminowe złożenie dokumentu) pracodawca powinien zwrócić się do PFRON z prośbą o przywrócenie terminu do złożenia wniosku (zob. art. 58 § 2 k.p.a.).

