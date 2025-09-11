Otrzymałam zwolnienie lekarskie. Czy muszę poinformować pracodawcę o tym, że jestem chora i ile dni nie będzie mnie w pracy? Czy pracodawca widzi moje zwolnienie lekarskie w systemie? Jaka kara grozi za niepowiadomienie pracodawcy o L4?

Zwolnienie lekarskie - najważniejsze informacje

Sezon chorobowy jest coraz bliżej. Warto znać najważniejsze informacje na temat zwolnień lekarskich. Zwolnienie lekarskie to dokument elektroniczny wystawiany przez lekarza po wizycie. Lekarz stwierdza, że pacjent jest niezdolny do wykonywania pracy. Określa, ile dni dana osoba będzie przebywała na zwolnieniu. Za ten czas pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe (pierwsze 33 dni niezdolności do pracy), a następnie zasiłek chorobowy (od 34. dnia niezdolności do pracy). Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym. To kwota 80% podstawy wymiaru zasiłku. Przy stałym wynagrodzeniu będzie to 80% wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy.

Co do zasady L4 wystawia się od dnia przeprowadzenia badania albo od dnia następującego po tym dniu. W niektórych sytuacjach lekarz wypisze je nawet na 4 dzień do przodu. Jest to możliwe, gdy:

bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy;

badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej czasowej niezdolności do pracy.

Czy można otrzymać zwolnienie lekarskie na dni, które już minęły? Tak. Dopuszcza się wypisanie go maksymalnie na 3 dni wstecz, jeśli stan pacjenta wskazuje na to, że był chory wcześniej. Gdy mamy do czynienia ze zwolnieniem od lekarza psychiatry, dokument może być wystawiony nawet na więcej niż 3 dni wstecz.

Czy trzeba poinformować pracodawcę o zwolnieniu lekarskim?

Pytanie: Otrzymałam zwolnienie lekarskie. Czy muszę poinformować pracodawcę o tym, że jestem chora i ile dni nie będzie mnie w pracy? Czy pracodawca widzi moje zwolnienie lekarskie w systemie?

Tak, poinformowanie pracodawcę o otrzymanym zwolnieniu lekarskim to obowiązek pracownika. Nie zwalnia z obowiązku elektroniczny obieg dokumentów. Pracownik informuje przełożonego nie tylko o fakcie uzyskania zwolnienia, ale także o jego długości. Podstawą prawną przedstawionego zobowiązania jest § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. W świetle przepisu prawnego pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

§ 2.[Obowiązek zawiadamiania pracodawcy] 1. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

Ile jest czasu na powiadomienie pracodawcy o zwolnieniu lekarskim?

Ile czasu pracownik ma na powiadomienie pracodawcy o zwolnieniu lekarskim? W § 2 ust. 2 rozporządzenia czytamy, że obowiązek poinformowania pracodawcy o zwolnieniu lekarskim powinien być wykonany niezwłocznie. Co to właściwie oznacza? W dalszej części zdania znajduje się doprecyzowanie, a mianowicie chodzi tu o maksymalnie drugi dzień nieobecności w pracy. To najpóźniejszy termin na zgłoszenie faktu otrzymania L4.

W jaki sposób można poinformować pracodawcę o zwolnieniu lekarskim? Dopuszcza się wszelkie metody, np.:

osobiście, przez inną osobę, telefonicznie, za pośrednictwem innego środka łączności (np. SMS, poczta elektroniczna), drogą pocztową (za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego).

§ 2. 2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. 3. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust. 1 może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy o przyczynie i okresie nieobecności pracownika w pracy.

Co grozi za niepoinformowanie pracodawcy o nieobecności w pracy?

Brak powiadomienia pracodawcy o zwolnieniu lekarskim może skutkować nałożeniem kary porządkowej na pracownika w postaci upomnienia lub nagany. Najbardziej surową karą w takich sytuacjach może być nawet dyscyplinarka czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jak czytamy na stronie PIP: "W skrajnych przypadkach konsekwencje mogą być zdecydowanie poważniejsze. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 16 czerwca 2004 r. (sygn. akt I PK 639/03) pracownik powinien z własnej inicjatywy – osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej – w sposób wiarygodny i bez nieuzasadnionej zwłoki powiadomić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie trwania swej nieobecności w pracy, a niewywiązanie się z tego obowiązku wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracownika może stanowić ciężkie naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego (art. 52 § pkt 1 Kodeksu pracy). Daje to pracodawcy możliwość rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym z winy pracownika."