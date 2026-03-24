Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Ten dzień jest świętem państwowym ale czy nowym dniem wolnym od pracy? Co z 11 lipca w 2026?

Ten dzień jest świętem państwowym ale czy nowym dniem wolnym od pracy? Co z 11 lipca w 2026?

24 marca 2026, 17:45
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
W roku 2026 r. wprawdzie 11 lipca przypada w sobotę, ale w ten dzień wiele osób pracuje. Stąd też pracownicy (w tym nasi Czytelnicy) zaczęli się już zastanawiać i pisać do redakcji czy ustanowienie tego dnia świętem państwowym oznacza jednocześnie dodatkowy dzień ustawowo wolny od pracy i czasami szansę na przedłużony weekend. W 2026 r. pracownicy mogliby odebrać bowiem święto wypadające w sobotę w inny dzień. Poniżej wyjaśniamy, czym jest to święto i jakie niesie za sobą konsekwencje.

W roku 2026 r. wprawdzie 11 lipca przypada w sobotę, ale w ten dzień wiele osób pracuje. Stąd też pracownicy zaczęli się zastanawiać, czy ustanowienie tego dnia świętem państwowym oznacza jednocześnie dodatkowy dzień ustawowo wolny od pracy i czasami szansę na przedłużony weekend. W 2026 r. pracownicy mogliby odebrać bowiem święto wypadające w sobotę w inny dzień. Poniżej wyjaśniamy, czym jest to święto i jakie niesie za sobą konsekwencje.

Czy 11 lipca to święto?

Tak, ustawa z dnia 4 czerwca 2025 r. o ustanowieniu 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2025 r., poz. 891) ustanawia 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Od wielu lat pojawiały się apele o to, by formalnie uczcić pamięć Polaków – ofiar ludobójstwa ze strony ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA na Kresach Wschodnich II RP w okresie 1939–1946. W tamtym czasie życie straciło ponad 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim mieszkańców obszarów wiejskich. Szczyt mordów przypadł na lipiec 1943 roku.

Preambuła ustawy przypomina, że w latach 1939–1946 członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) oraz innych ukraińskich ugrupowań nacjonalistycznych, działających na terenach Kresów Wschodnich II RP (województwa wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie, poleskie) oraz obecnych województw lubelskiego i podkarpackiego, dopuścili się ludobójstwa na ludności polskiej. Zabili ponad sto tysięcy Polaków – głównie mieszkańców wsi – niszcząc ich dobytek i zmuszając setki tysięcy kolejnych do opuszczenia Kresów Wschodnich. Apogeum zbrodni nastąpiło w lipcu 1943 r., a za symboliczną datę tej hekatomby uznaje się 11 lipca 1943 r., kiedy to w około stu miejscowościach dokonywano mordów na Polakach. Śmierć męczeńska z powodu polskiego pochodzenia zasługuje na coroczne upamiętnienie przez państwo polskie w formie specjalnego dnia oddawania hołdu ofiarom.

Dlaczego 11 lipca zostało świętem państwowym?

Ustawa pełni funkcję symboliczną i nie generuje dodatkowych kosztów ani nowych obowiązków po stronie instytucji publicznych. Jej celem jest trwałe uhonorowanie pamięci ofiar oraz realizacja wieloletnich postulatów środowisk kresowych. W 2016 roku Sejm RP podjął uchwałę upamiętniającą ofiary, lecz nie miała ona rangi ustawy – nowy akt prawny wypełnia tę lukę. Jakie są społeczne skutki tej regulacji? Przede wszystkim:

  • umacnianie pamięci historycznej i poczucia tożsamości narodowej,
  • oficjalne uznanie cierpienia ofiar oraz ich bliskich,
  • stworzenie ram do organizowania przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych przez instytucje oraz społeczności lokalne – ze świadomością, że 11 lipca jest świętem państwowym.
Ważne

Na stronach rządowych wyjaśniono, że Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej to uroczystość obchodzona co roku 11 lipca. Poświęcona jest pamięci ofiar Rzezi Wołyńskiej i została pierwotnie powołana uchwałą Sejmu RP z 22 lipca 2016 r. Święto nawiązuje do wydarzeń z 11 i 12 lipca 1943 r., kiedy UPA przeprowadziła skoordynowany atak na polską ludność w około 150 miejscowościach powiatów włodzimierskiego, horochowskiego, kowelskiego i łuckiego. Wykorzystano fakt, że w niedzielę 11 lipca wierni gromadzili się w kościołach.

Dochodziło do mordów bezpośrednio w świątyniach – między innymi w Porycku (dzisiejsza Pawliwka) i Kisielinie. Około 50 katolickich kościołów na Wołyniu spalono lub zburzono. Zbrodnie na Polakach cechowało niejednokrotnie skrajne okrucieństwo: ofiary palono żywcem, wrzucano do studni, posługiwano się siekierami i widłami, stosowano wymyślne tortury przed uśmierceniem; kobiety gwałcono. Historycy szacują, że samego 11 lipca mogło zginąć około 8 tysięcy Polaków – głównie kobiet, dzieci i osób starszych.

Atak UPA stanowił kulminację fali mordów i wypędzeń trwającej od początku 1943 r., w wyniku której na Wołyniu i w Galicji Wschodniej śmierć poniosło ok. 100 tys. Polaków. Za tę zbrodnię odpowiadają Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – frakcja Stepana Bandery, podległa jej Ukraińska Powstańcza Armia oraz część ludności ukraińskiej biorąca udział w mordach na polskich sąsiadach. OUN-UPA określała swoje działania mianem „antypolskiej akcji" – termin ten ukrywał zamiar wymordowania i wypędzenia Polaków.

Czy 11 lipca jest dniem wolnym od pracy?

Nie, mimo statusu święta państwowego, 11 lipca nie jest dniem wolnym od pracy. Kancelaria Prezydenta wprost informuje: nowo ustanowione święto państwowe nie stanowi dnia ustawowo wolnego od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2025 r., poz. 296).

11 lipca – wolne wyłącznie na wniosek pracownika

Osoba pragnąca uczestniczyć w uroczystościach organizowanych 11 lipca z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA może oczywiście wziąć dzień wolny, jednak jest to indywidualna decyzja pracownika (np. urlop na wniosek), a nie wolne wynikające z ustawy o dniach wolnych od pracy.

Dlaczego nie każde święto państwowe oznacza dzień wolny?

Przede wszystkim dlatego, że świąt państwowych jest stosunkowo dużo i gdyby każde z nich wiązało się z wolnym dniem, konsekwencje finansowe dla państwa byłyby ogromne. Po drugie – nie każde święto państwowe musi automatycznie być dniem wolnym i jest to uzasadnione. Święto państwowe to uroczystość ustanowiona w celu upamiętnienia istotnych wydarzeń lub postaci historycznych. Natomiast dzień ustawowo wolny od pracy to taki, w którym pracownicy co do zasady nie pracują, zachowując prawo do wynagrodzenia. Bywa jednak, że oba statusy się pokrywają – przykładem jest 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja), będące jednocześnie świętem państwowym i dniem wolnym.

Podsumowując, musimy wiedzieć, że dzień 11 lipca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA. Jest to święto państwowe, lecz nie dzień wolny od pracy. Ustawa obowiązuje, a w 2025 r. odbyły się już pierwsze uroczystości związane z nowym świętem 11 lipca. Tak też z pewnością będzie w 2026 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 czerwca 2025 r. o ustanowieniu 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2025 r., poz. 891)

Kadry
Uzupełniający urlop macierzyński funkcjonuje już ponad rok. Sprawdź, komu należy się dodatkowe 15 tygodni
24 mar 2026

Komu przysługuje dodatkowe 15 tygodni urlopu macierzyńskiego? Uzupełniający urlop macierzyński funkcjonuje w Kodeksie pracy już ponad rok. Jak wyglądają statystyki? Czy rodzice korzystają z nowego urlopu? Ile zasiłku można otrzymać za ten czas?
Płacisz składki ZUS? Sprawdź swoje konto, bo możesz stracić tysiące złotych. Wystarczy przegapić jeden termin
24 mar 2026

Tysiące Polaków nie wiedzą, że na ich kontach w ZUS leżą nadpłacone składki. Odzyskanie tych pieniędzy wymaga złożenia jednego wniosku – ale jest na to ściśle określony czas. Po jego upływie nadpłata przepada bezpowrotnie, a ZUS przeznacza ją na wypłatę bieżących świadczeń. Sprawdź, ile masz czasu i co musisz zrobić.
Ten dzień jest świętem państwowym ale czy nowym dniem wolnym od pracy? Co z 11 lipca w 2026?
24 mar 2026

W roku 2026 r. wprawdzie 11 lipca przypada w sobotę, ale w ten dzień wiele osób pracuje. Stąd też pracownicy (w tym nasi Czytelnicy) zaczęli się już zastanawiać i pisać do redakcji czy ustanowienie tego dnia świętem państwowym oznacza jednocześnie dodatkowy dzień ustawowo wolny od pracy i czasami szansę na przedłużony weekend. W 2026 r. pracownicy mogliby odebrać bowiem święto wypadające w sobotę w inny dzień. Poniżej wyjaśniamy, czym jest to święto i jakie niesie za sobą konsekwencje.
Czy urlop wychowawczy liczy się do stażu pracy?
24 mar 2026

Czy urlop wychowawczy liczy się do stażu pracy, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze? Czy okres ten będzie liczony w ZUS do emerytury? Czy to jest okres składkowy?

Przegląd najskuteczniejszych szkoleń HR dla firm. Na jakie kompetencje warto postawić w tym roku?
24 mar 2026

W środowisku, w którym zmiana stała się codziennością, dział HR nie może już pełnić roli wyłącznie administracyjnej. To właśnie tam zapadają decyzje, które decydują o sile zespołów, jakości rekrutacji i sprawności wdrażania nowych osób.

Obniżony etat po urlopie rodzicielskim - kiedy można z niego skorzystać?
24 mar 2026

Obniżony etat po urlopie rodzicielskim to alternatywa dla urlopu wychowawczego, który jest niepłatny. Nie każdy wie, że ma do tego prawo na gruncie przepisów Kodeksu pracy. Wystarczy złożyć wniosek do pracodawcy. Kiedy można skorzystać z niższego wymiaru czasu pracy?
Zbliża się ostateczny termin wypłaty trzynastki. Nie każdy ją otrzyma
24 mar 2026

Trzynastka jest corocznym świadczeniem przysługującym pracownikom sfery finansów publicznych. Nie oznacza to jednak, że dodatkowe wynagrodzenie roczne zawsze zostanie im wypłacone. Obowiązujące przepisy przewidują sytuacje, w których pracownik straci prawo do tego świadczenia. Sprawdź, kogo to dotyczy.
Rekrutacja 2026: co nowego w ogłoszeniach o pracę?
23 mar 2026

Rekrutacja w 2026 roku jest nieco utrudniona: co nowego obowiązuje w ogłoszeniach o pracę? Działy HR muszą dostosować treść ofert pracy do przepisów dotyczących dyrektywy o jawności płac. Chodzi przede wszystkim o neutralne nazwy stanowisk pracy. Co to w praktyce oznacza dla kadr?

Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. Dane ZUS zaskakują
23 mar 2026

Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego. Dane ZUS zaskakują - nagła zmiana nastąpiła w 2023 r. Ile płatny jest urlop rodzicielski? Co zmieniło się w przepisach prawa pracy?
Jawność wynagrodzeń - czy Twoja firma jest na to gotowa? [Kawa z INFORLEX]
23 mar 2026

Transparentność wynagrodzeń coraz mocniej wchodzi do praktyki firm, działów HR i codziennego zarządzania. Wokół nowych obowiązków pojawia się jednak wiele pytań, wątpliwości i obaw. Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie online z cyklu Kawa z INFORLEX Jawność wynagrodzeń, podczas którego dwójka cenionych ekspertów: Katarzyna Gospodarowicz oraz Grzegorz Filipowicz wyjaśnią, co tak naprawdę oznacza jawność wynagrodzeń i jak przygotować organizację na nadchodzące zmiany.
