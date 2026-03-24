REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Ubezp. emerytalne i rentowe » Osoby po 50. roku życia najczęściej z tego korzystają. Czy należy się Tobie?

Osoby po 50. roku życia najczęściej z tego korzystają. Czy należy się Tobie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 marca 2026, 18:27
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Shutterstock

W 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy. Z danych ZUS wynika, że liczba świadczeń wyraźnie rośnie wraz z wiekiem osób ubezpieczonych, a niemal dwie trzecie nowych rencistów stanowią mężczyźni. Najwięcej decyzji dotyczyło osób po 50 roku życia.

rozwiń >

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa szereg świadczeń, które przysługują na skutek niezdolności do pracy, różne dodatki, jak i emerytury.

Jaką można dostać rentę?

Najbardziej znana renta, to renta z tytułu niezdolności do pracy, ale okazuje się, że ZUS oferuje tez inne formy wsparcia, które również są rentami. Osoby, które spełniają warunki mogą otrzymać z ZUS takie świadczenia jak:

  • Renta z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia
  • Renta szkoleniowa
  • Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową
  • Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową powstałymi w szczególnych okolicznościach
  • Renta inwalidy wojennego
  • Renta inwalidy wojskowego bez związku ze służbą wojskową
  • Renta inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub przymusowym zatrudnieniem
  • Renta osoby represjonowanej.

Raport ZUS o rentach z tytułu niezdolności do pracy: dane pokazują wyraźny trend

W 2025 roku ZUS przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy

W ubiegłym roku ZUS przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy. W tej liczbie było:

  • 27 072 renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 10 190 rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 2814 rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, do których przyznano dodatek pielęgnacyjny.

Oznacza to, że najczęściej przyznawane są renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – stanowią one około dwóch trzecich wszystkich nowych świadczeń.

Zdecydowana większość osób, którym przyznano rentę, to mężczyźni. W 2025 roku było ich 25 633, podczas gdy kobiet – 14 443. Różnice widać również w średnim wieku nowych rencistów. W przypadku mężczyzn było to 54,1 roku, natomiast kobiet – 49,5 roku. Wynika to przede wszystkim z różnego powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (odpowiednio 60 i 65 lat). Średni wiek osoby, która otrzymała rentę z tytułu niezdolności do pracy, bez podziału na płeć, wyniósł 52,5 roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dane pokazują wyraźną zależność między wiekiem a liczbą przyznawanych świadczeń. W młodszych grupach wiekowych renty z tytułu niezdolności do pracy są przyznawane stosunkowo rzadko. Przykładowo:

  • wśród osób poniżej 30 lat liczba nowych rent w poszczególnych rocznikach wynosiła najczęściej od kilkudziesięciu do około 200 rocznie,
  • w grupie około 40 lat było to już ponad 600–700 świadczeń rocznie,
  • po 50 roku życia liczba nowych rent przekraczała ponad tysiąc rocznie w jednym roczniku.

Najwięcej rent przyznano osobom w wieku 56–58 lat. Dla tych roczników liczba nowych świadczeń wynosiła odpowiednio 1992, 2212 oraz 2402.

Statystyki pokazują także wyraźny spadek liczby nowych rent przyznanych osobom w wieku zbliżonym do powszechnego wieku emerytalnego. Na przykład kobietom w wieku 58 lat przyznano 1083 renty, a w wieku 59 lat – już tylko 463. Natomiast mężczyznom w wieku 63 lat – 2250 rent, a w wieku 64 lat – tylko 973. Może mieć to związek z przepisami prawa. Od 1 grudnia 2017 r. rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą otrzymać tylko osoby, które nie mają ustalonego prawa do emerytury lub nie spełniają warunków do jej uzyskania.

Profilaktyka zdrowotna pomaga utrzymać zdolność do pracy

Dane ZUS pokazują, jak ważne są działania, które pomagają zapobiegać utracie zdolności do pracy. Jednym z nich jest rehabilitacja lecznicza finansowana przez ZUS. Z programu mogą skorzystać osoby, które są zagrożone utratą zdolności do pracy, ale istnieje szansa, że dzięki rehabilitacji będą mogły dalej pracować. Rehabilitacja trwa zwykle 24 dni i może obejmować m.in.:

  • zabiegi fizjoterapeutyczne,
  • ćwiczenia ruchowe i terapię manualną,
  • wsparcie psychologiczne,
  • edukację zdrowotną.
Ważne

ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego.

ZUS wspiera bezpieczne miejsca pracy

Utrzymaniu zdolności do pracy służą także działania poprawiające bezpieczeństwo w miejscu pracy. Jednym z nich jest konkurs dla płatników składek na projekty poprawiające bezpieczeństwo i higienę pracy. Przedsiębiorcy mogą otrzymać do 350 tys. zł dofinansowania na inwestycje, które ograniczą ryzyko wypadków lub chorób zawodowych. Na konkurs przeznaczono 150 mln zł. Wnioski można składać od 23 lutego do 24 marca 2026 roku wyłącznie w formie elektronicznej. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej ZUS.

POLECAMY: POMOC SPOŁECZNA

Źródło: ZUS

Ile i jakie rodzaje rent z tytułu niezdolności do pracy ZUS przyznał w 2025 roku?

W 2025 roku ZUS przyznał 40 076 rent: 27 072 z tytułu częściowej niezdolności, 10 190 z tytułu całkowitej oraz 2 814 z tytułu całkowitej z dodatkiem pielęgnacyjnym. Renty częściowe stanowiły około dwóch trzecich wszystkich nowych świadczeń.

Jaki był podział nowych rencistów ZUS w 2025 roku według płci i średniego wieku?

W 2025 roku rentę otrzymało 25 633 mężczyzn i 14 443 kobiet. Średni wiek mężczyzn wyniósł 54,1 roku, kobiet 49,5 roku, a łącznie 52,5 roku. Wynika to z powszechnego wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

W jakim wieku ZUS przyznał najwięcej nowych rent z tytułu niezdolności do pracy w 2025 roku?

Najwięcej rent przyznano osobom w wieku 56–58 lat: odpowiednio 1992, 2212 oraz 2402 nowe świadczenia. Po 50 roku życia liczba nowych rent przekraczała ponad tysiąc rocznie w jednym roczniku, a w młodszych rocznikach była znacznie niższa.

Dlaczego liczba nowych rent ZUS spada w wieku zbliżonym do powszechnego wieku emerytalnego?

W tym wieku notowany jest spadek (np. kobiety 58 lat: 1083, 59 lat: 463; mężczyźni 63 lata: 2250, 64 lata: 973). Może mieć to związek z przepisami prawa. Od 1 grudnia 2017 r. rentę mogą otrzymać tylko osoby bez prawa do emerytury lub niespełniające warunków do jej uzyskania.

Jakie są zasady konkursu ZUS dla płatników składek na poprawę BHP i kiedy składać wnioski?

ZUS dofinansowuje projekty poprawiające bezpieczeństwo i higienę pracy do 350 tys. zł; budżet to 150 mln zł. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie od 23 lutego do 24 marca 2026 roku.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA