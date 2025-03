Ile dni wolnych od pracy w 2025? Kiedy majówka 2025? Czy za sobotę 3 maja jest dodatkowe wolne? Kiedy niedziela handlowa przed majówką? Czy pracodawca może odwołać pracownika z majówki?

rozwiń >

Ile dni wolnych od pracy w 2025?

Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. z Dz. U. z 2020 r. poz. 1920, z 2024 r. poz. 1965) w Polsce w 2025 r. po raz pierwszy mamy aż 14 dni ustawowo wolnych od pracy! Doszedł dzień wolny w Wigilię, w dniu 24 grudnia 2025 r. Tak więc w 2025 r. są takie dni wolne od pracy:

1 stycznia (środa) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki 6 stycznia (poniedziałek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie) 20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc 21 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny 1 maja (czwartek) - Święto Pracy 3 maja (sobota) - Święto Konstytucji 3 Maja 8 czerwca (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) 19 czerwca (czwartek) - Boże Ciało 15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 1 listopada (sobota) - Wszystkich Świętych 11 listopada (wtorek) - Narodowe Święto Niepodległości 24 grudnia (środa) - Wigilia Bożego Narodzenia 25 grudnia (czwartek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia (piątek) - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Kiedy majówka 2025?

W 2025 r. majówka wypada tak:

1 maja (czwartek)

2 maja (piątek)

3 maja (sobota)

4 maja (niedziela).

Wypoczynek może być naprawdę długi w maju, ale należałoby wziąć aż 4 dni urlopu. Wtedy wliczając weekendy miałoby się wolne 9 dni od 26 kwietnia 2026 r. do 4 maja 2025 r. Trzeba też pamiętać, że po Świętach Wielkanocnych wracamy do pracy 22 kwietnia 2025 r., zatem majówka będzie w zasadzie tuż po świętach.

Czy 1 i 3 maja są wolne?

Tak, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), zarówno 1 maja jak i 3 maja to dni ustawowo wolne od pracy.

Czy za sobotę 3 maja jest dodatkowe wolne?

Tak, za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela dochodzi do obniżenia wymiar czasu pracy o 8 godzin. W konsekwencji w 2025 r. pracownikom przysługują dwa dodatkowe dni wolne za święto przypadające na dzień inny niż niedziela. Jest to 3 maja (sobota) oraz 1 listopada (sobota). Dzień wolny te święta przypadające w sobotę, należy oddać pracownikowi w okresie rozliczeniowym jaki obowiązuję dany zakład pracy.

Kiedy niedziela handlowa przed majówką?

Niedziela handlowa przed majówką 2025 r. wypada 27 kwietnia 2025 r. Zatem równo tydzień przed świętami wielkanocnymi. Co ważne, również tuż przed majówką w 2025 r., a tydzień po świętach wielkanocnych będzie niedziela handlowa w dniu 27 kwietnia 225 r. W kwietniu 2025 r. będą więc dwie niedziele handlowe, 13 kwietnia i 27 kwietnia 2025 r.

Kiedy Święta Wielkanocne 2025 r.?

W 2025 r. Święta Wielkanocne są jedynie ponad tydzień przed majówką, dawno nie było tak, żeby Wielkanoc wypadała tak późno. Wygląda to tak:

Wielki Czwartek - 17 kwietnia 2025 r.

Wielki Piątek - 18 kwietnia 2025 r.

Wielka Sobota - 19 kwietnia 2025 r.

Wielka Niedziela - 20 kwietnia 2025 r.

Poniedziałek Wielkanocny - 21 kwietnia 2025 r., tzw. lany poniedziałek.

Czy w majówkę jest wolne od szkoły?

Tak, w majówkę jest wolne od szkoły. Wolne jest w dniach: 17 kwietnia – 22 kwietnia 2025 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211).

Czy pracodawca może odwołać pracownika z majówki?

Tak, pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, w tym z majówki - jeżeli właśnie na ten czas wziął urlop. Przepis art. 167 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 277, dalej jako: KP) przewiduje możliwość odwołania pracownika z urlopu na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy. Decyzja pracodawcy nie może jednak zostać podjęta całkowicie arbitralnie, gdyż spełnione muszą zostać łącznie dwa warunki:

powstanie okoliczności nieprzewidzianych w chwili rozpoczęcia urlopu;

konieczność zapewnienia w tych okolicznościach obecności pracownika w zakładzie pracy.

Ocena potrzeby przerwania urlopu wypoczynkowego pracownika należy wyłącznie do pracodawcy, zaś odwołanie z urlopu odnosi skutek bez względu na akceptację lub brak akceptacji tego stanu rzeczy przez pracownika. Regulacja ta stanowi wyjątek od zasady nieprzerwanego urlopu wyrażonej w art. 152 § 1 KP. Potrzebę odwołania pracownika z urlopu ocenia więc pracodawca, zaś pracownik zobowiązany jest podporządkować się poleceniu, bez względu na własną ocenę zasadności odwołania. Odmowa wcześniejszego stawienia się w pracy bądź stawienie w terminie późniejszym niż wskazany przez pracodawcę może w konkretnych okolicznościach zostać zakwalifikowane nawet jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Majówka za granicą a zwrot kosztów przez pracodawcę w związku z odwołaniem z urlopu

Stosownie do art. 167 § 2 KP w przypadku odwołania pracownika z urlopu, pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika będące w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Obowiązek udokumentowania poniesionych kosztów spoczywa na pracowniku. Do kosztów tego rodzaju zaliczyć można między innymi:

koszty podróży powrotnej;

wartość utraconego pobytu w hotelu;

wartość zakupionych przez pracownika biletów na wydarzenia kulturalne, imprezy kulturalne, wydarzenia i wycieczki turystyczne czy rozrywkowe.

W uzasadnionych przypadkach obowiązek ten dotyczy nie tylko kosztów poniesionych w związku z osobą pracownika, ale także towarzyszących mu w urlopie wypoczynkowym członków jego rodziny. Do kosztów pozostających w bezpośrednim związku z odwołaniem z urlopu nie zalicza się jednak utraconych przez pracownika korzyści, takich jak przykładowo zysk z planowanej przez pracownika na czas urlopu aktywności zarobkowej.

Czy pracodawca musi zwracać dodatkowe koszty, np. wycieczkę wykupioną na majówkę?

Zgodnie ze stanowiskiem dominującym w doktrynie prawa pracy pracodawcę obciążają nie tylko koszty związane z osobą pracownika, ale także jego najbliższych, jeżeli odwołanie pracownika z urlopu wywołało konieczność wcześniejszego powrotu członków jego rodziny. Tomasz Z. zasadnie zatem zażądał zatem zwrotu kosztów niewykorzystanych usług turystycznych oraz wcześniejszej podróży powrotnej poniesionych przez całą rodzinę. Przyjmuje się, że zwrócone powinny być również poniesione koszty w których pracownik odwołany z urlopu zamierzał uczestniczyć, czyli np. koszty za wycieczkę w związku z majówką. Nie uznaje się natomiast za koszty bezpośrednio związane z odwołaniem kosztów zakupu przykładowo sprzętu turystycznego, np. górskiego, a zatem pracodawca ma prawo uchylić się od zwrócenia