Kiedy Wielkanoc wypada w 2025 roku? Jaka jest data Świąt Wielkanocnych katolickich, a jaka prawosławnych? Kiedy jest Środa Popielcowa i zaczyna się Wielki Post? Oto wszystkie najważniejsze terminy związane z najważniejszym świętem roku liturgicznego Kościoła katolickiego.

Wielkanoc 2025 – kiedy wypada?

Święta Wielkanocne w 2025 roku wypadają w kwietniu. Pierwszy dzień Wielkanocy przypada zawsze na niedzielę. W tym roku jest to niedziela 20 kwietnia. Drugi dzień Wielkanocy to zatem poniedziałek 21 kwietnia.

Jak ustala się dni Wielkanocy? Postanowiono o tym już w Cesarstwie Rzymskim podczas soboru nicejskiego w 325 roku naszej ery. Wielkanoc przypada zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Może to być więc data od 22 marca do 25 kwietnia. To najważniejsze święto religii chrześcijańskiej.

Wielkanoc poprzedza Triduum Paschalne, które rozpoczyna się w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej 17 kwietnia 2025 r., następnie obchodzi się Wielki Piątek jako Dzień Męki Pańskiej 18 kwietnia 2025 r. i kończy się na Wielkiej Sobocie Liturgii Wigilii Paschalnej 19 kwietnia 2025 r. Wielki Post w 2025 roku rozpoczyna się Środą Popielcową wypadającą 5 marca.

Środa Popielcowa 5 marca 2025 Wielki Czwartek 17 kwietnia 2025 Wielki Piątek 18 kwietnia 2025 Wielka Sobota 19 kwietnia 2025 Wielkanoc – pierwszy dzień 20 kwietnia 2025 Wielkanoc – drugi dzień 21 kwietnia 2025

Wielkanoc – kalendarz 2025

Wielkanoc 2025 - dni wolne, kalendarz; zielony - niedziele handlowe, żółty - pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, szary - Wielki Piątek Shutterstock

Wielkanoc 2025 – dni wolne

W świetle art. 1 pkt 1 ustawy o dniach wolnych od pracy zarówno pierwszy dzień Wielkiej Nocy, jak i drugi dzień Wielkiej Nocy to dni wolne od pracy. Wszystkie święta wolne od pracy w Polsce w 2025 roku to:

1 stycznia – Nowy Rok,

6 stycznia – Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja – Święto Państwowe,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia ,

, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Wszystkich świąt wolnych od pracy jest więc 14, w tym dwa dni to Wielkanoc, przy czym pierwszy dzień Wielkiej Nocy to zawsze niedziela. Warto nadmienić, że w tym roku po raz pierwszy ustawowo wolna od pracy będzie także Wigilia Bożego Narodzenia.

W kwietniu nie obniża się wymiaru czasu pracy ze względu na pierwszy dzień Wielkanocy, ponieważ przypada na niedzielę. Zgodnie z Kodeksem pracy tylko święto wypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 § 2 KP). Właśnie taka sytuacja będzie miała miejsce z Poniedziałkiem Wielkanocnym - obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że w kwietniu jest 21 dni roboczych, a w przeliczeniu na godziny to 168 godzin pracy.

Niedziela handlowa przed Wielkanocą

Aktualnie obowiązujące przepisy ustanawiają niedzielę handlową na niedzielę występującą bezpośrednio przed Świętami Wielkiej Nocy. W tym roku niedziela handlowa przed Wielkanocą wypada 13 kwietnia 2025 r. Kolejne niedziela handlowa będzie na koniec kwietnia – 27 kwietnia 2025 r.

Wielkanoc prawosławna w 2025 roku

Kiedy jest Wielkanoc prawosławna w 2025 roku? Prawosławne święta obchodzone są zwykle później niż katolickie. Katolicy posługują się kalendarzem gregoriańskim, natomiast prawosławni juliańskim. Czasami data Wielkanocy katolickiej i Wielkanocy prawosławnej pokrywa się ze sobą. Będzie tak w 2025 roku - Wielkanoc prawosławna wypada tego samego dnia co katolicka czyli 20 kwietnia 2025 r.

