Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Dni wolne od pracy w Niemczech 2025. Czy mają święta w grudniu?

Dni wolne od pracy w Niemczech 2025. Czy mają święta w grudniu?

26 listopada 2025, 19:29
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Dni wolne 2025 Niemcy - święta listopad Wszystkich Świętych - Baden Württemberg, Bawaria, Hessen, Brandenburg, Berlin, Saksonia, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Schleswig Holstein i inne landy
Dni wolne 2025 Niemcy - święta grudzień Boże Narodzenie - Baden Württemberg, Bawaria, Hessen, Brandenburg, Berlin, Saksonia, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Schleswig Holstein i inne landy
Dni wolne od pracy 2025 w Niemczech - czy obchodzą święta w grudniu? Ile mają dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym (Baden Wurttemberg, Bawaria, NRW, Hessen, Rheinland-Pfalz, Schleswig Holstein)? Wszystko to zależy od konkretnego landu. Kiedy wypadają poszczególne święta w niemieckich landach w 2025 r. (np. Berlin, Brandenburgia, Saksonia czy Turyngia)? Gdzie jest Wszystkich Świętych?

Dni wolne 2025 w Niemczech

Niemcy będące republiką federalną mają 16 landów. Należą do nich: Bawaria (Bayern), Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg), Nadrenia Północna-Westfalia (Nordrhein Westfalen), Hesja (Hessen), Saksonia (Sachsen), Dolna Saksonia (Niedersachsen), Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz), Turyngia (Thüringen), Brandenburgia (Brandenburg), Saksonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt), Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern), Szlezwik-Holsztyn (Schleswig-Holstein), Saara (Saarland), Brema (Bremen), Berlin, Hamburg.

Każdy land ma swój własny kalendarz świąt. W głównej mierze uzależnione są od wyzwania, które przeważa na danym terenie zachodnich sąsiadów Polski. Można wyliczyć 9 świąt, które występują na terytorium całego państwa. Nie wszędzie są święta w listopadzie. We wszystkich landach obchodzi się następujące święta:

ŚWIĘTA W NIEMCZECH

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

  1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2025 r.

środa

  1. Wielki Piątek (Karfreitag)

18 kwietnia 2025 r.

piątek

  1. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

21 kwietnia 2025 r.

poniedziałek

  1. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2025 r.

czwartek

  1. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

29 maja 2025 r.

czwartek

  1. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

8 czerwca 2025 r.

niedziela

  1. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2025 r.

piątek

  1. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2025 r.

czwartek

  1. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2025 r.

piątek

Dla 4 landów to jedyne święta. W Dolnej Saksonii, Szlezwiku-Holsztynie, Bremie i Hamburgu jest tylko 9 dni wolnych od pracy w ciągu roku. W pozostałych landach jest ich więcej. Najwięcej dodatkowych dni wolnych od pracy jest w Bawarii – 13 (identyczna liczba świąt jak do 2024 r. w Polsce, od 2025 r. mamy 14 świąt). Poniższe tabele zawierają listę świąt pozostałych landów. Dodatkowe święta zostały pogrubione.

Dni wolne 2025 - Bawaria (Bayern)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Bawaria)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2025 r.

środa

2. Trzech Króli (Heilige Drei Könige)

6 stycznia 2025 r.

poniedziałek

3. Wielki Piątek (Karfreitag)

18 kwietnia 2025 r.

piątek

4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

21 kwietnia 2025 r.

poniedziałek

5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2025 r.

czwartek

6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

29 maja 2025 r.

czwartek

7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

9 czerwca 2025 r.

poniedziałek

8. Boże Ciało (Fronleichnam)

19 czerwca 2025 r.

czwartek

9. Wniebowzięcie Marii Panny (Maria Himmelfahrt)

15 sierpnia 2025 r.

piątek

10. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2025 r.

piątek

11. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2025 r.

sobota

12. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2025 r.

czwartek

13. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2025 r.

piątek

W Bawarii jest aż 13 świąt - 9 ogólnokrajowych i 4 dodatkowe.

Dni wolne 2025 - Brandenburgia (Brandenburg)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Brandenburgia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2025 r.

środa

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

18 kwietnia 2025 r.

piątek

3. Niedziela Wielkanocna (Ostersonntag)

20 kwietnia 2025 r.

niedziela

4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

21 kwietnia 2025 r.

poniedziałek

5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2025 r.

czwartek

6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

29 maja 2025 r.

czwartek

7. Zielone Świątki (Pfingstsonntag)

8 czerwca 2025 r.

niedziela

8. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

9 czerwca 2025 r.

poniedziałek

9. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2025 r.

piątek

10.Święto Reformacji (Reformationstag)

31 października 2025 r.

piątek

11. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2025 r.

czwartek

12. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2025 r.

piątek

W Brandenburgii jest 12 świąt - 9 ogólnokrajowych i 3 dodatkowe.

Dni wolne 2025 - Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Badenia-Wirtemburgia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2025 r.

środa

2. Trzech Króli (Heilige Drei Könige)

6 stycznia 2025 r.

poniedziałek

3. Wielki Piątek (Karfreitag)

18 kwietnia 2025 r.

piątek

4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

21 kwietnia 2025 r.

poniedziałek

5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2025 r.

czwartek

6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

29 maja 2025 r.

czwartek

7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

9 czerwca 2025 r.

poniedziałek

8. Boże Ciało (Fronleichnam)

19 czerwca 2025 r.

czwartek

9. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2025 r.

piątek

10. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2025 r.

sobota

11. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2025 r.

czwartek

12. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2025 r.

piątek

Badenia-Wirtemburgia również ma 12 świąt - 9 ogólnokrajowych i 3 dodatkowe dni wolne od pracy.

Dni wolne 2025 - Saara (Saarland)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Saara)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2025 r.

środa

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

18 kwietnia 2025 r.

piątek

3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

21 kwietnia 2025 r.

poniedziałek

4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2025 r.

czwartek

5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

29 maja 2025 r.

czwartek

6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

9 czerwca 2025 r.

poniedziałek

7. Boże Ciało (Fronleichnam)

19 czerwca 2025 r.

czwartek

8. Wniebowzięcie Marii Panny (Maria Himmelfahrt)

15 sierpnia 2025 r.

piątek

9. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2025 r.

piątek

10. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2025 r.

sobota

11. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2025 r.

czwartek

12. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2025 r.

piątek

Saara ma 12 dni wolnych od pracy, na które składa się 9 świąt ogólnokrajowych i 3 dodatkowe.

Dni wolne 2025 - Saksonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Saksonia-Anhalt)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2025 r.

środa

2. Trzech Króli (Heilige Drei Könige)

6 stycznia 2025 r.

poniedziałek

3. Wielki Piątek (Karfreitag)

18 kwietnia 2025 r.

piątek

4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

21 kwietnia 2025 r.

poniedziałek

5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2025 r.

czwartek

6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

29 maja 2025 r.

czwartek

7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

9 czerwca 2025 r.

poniedziałek

8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2025 r.

piątek

9. Święto Reformacji (Reformationstag)

31 października 2025 r.

piątek

10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2025 r.

czwartek

11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2025 r.

piątek

Saksonia-Anhalt ma 11 świąt, a więc charakterystyczne dla tego regionu są dodatkowe dwa dni wolne 6 stycznia i 31 października 2025 roku.

Dni wolne 2025 - Nadrenia Północna-Westfalia (Nordrhein-Westfalen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Nadrenia Północna-Westfalia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2025 r.

środa

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

18 kwietnia 2025 r.

piątek

3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

21 kwietnia 2025 r.

poniedziałek

4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2025 r.

czwartek

5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

29 maja 2025 r.

czwartek

6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

9 czerwca 2025 r.

poniedziałek

7. Boże Ciało (Fronleichnam)

19 czerwca 2025 r.

czwartek

8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2025 r.

piątek

9. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2025 r.

sobota

10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2025 r.

czwartek

11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2025 r.

piątek

Nadrenia Północna-Westfalia również ma 11 świąt. Dodatkowe dwa to Boże Ciało i Wszystkich Świętych.

Dni wolne 2025 - Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Nadrenia-Palatynat)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2025 r.

środa

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

18 kwietnia 2025 r.

piątek

3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

21 kwietnia 2025 r.

poniedziałek

4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2025 r.

czwartek

5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

29 maja 2025 r.

czwartek

6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

9 czerwca 2025 r.

poniedziałek

7. Boże Ciało (Fronleichnam)

19 czerwca 2025 r.

czwartek

8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2025 r.

piątek

9. Wszystkich Świętych (Allerheiligen)

1 listopada 2025 r.

sobota

10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2025 r.

czwartek

11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2025 r.

piątek

W Nadrenii-Palatynat kalendarz świąt wygląda tak jak w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Dni wolne 2025 - Saksonia (Sachsen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Saksonia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2025 r.

środa

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

18 kwietnia 2025 r.

piątek

3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

21 kwietnia 2025 r.

poniedziałek

4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2025 r.

czwartek

5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

29 maja 2025 r.

czwartek

6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

9 czerwca 2025 r.

poniedziałek

7. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2025 r.

piątek

8. Święto Reformacji (Reformationstag)

31 października 2025 r.

piątek

9. Dzień Pokuty (Buß- und Bettag)

19 listopada 2025 r.

środa

10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2025 r.

czwartek

11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag

26 grudnia 2025 r.

piątek

W Saksonii, jako jedynym landzie, obchodzi się Dzień Pokuty. Drugim dodatkowym świętem jest Dzień Reformacji. Łącznie Saksonia ma 11 świąt.

Dni wolne 2025 - Hesja (Hessen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Hesja)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2025 r.

środa

2. Wielki Piątek (Karfreitag)

18 kwietnia 2025 r.

piątek

3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

21 kwietnia 2025 r.

poniedziałek

4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2025 r.

czwartek

5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

29 maja 2025 r.

czwartek

6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

9 czerwca 2025 r.

poniedziałek

7. Boże Ciało (Fronleichnam)

19 czerwca 2025 r.

czwartek

8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2025 r.

piątek

9. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2025 r.

czwartek

10. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2025 r.

piątek

Hesja świętuje 10 dni - dodatkowym dniem wolnym od pracy jest Boże Ciało.

Dni wolne 2025 - Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Meklemburgia-Pomorze Przednie)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

  1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2025 r.

środa

2. Międzynarodowy Dzień Kobiet (Frauentag)

8 marca 2024 r.

sobota

3. Wielki Piątek (Karfreitag)

18 kwietnia 2025 r.

piątek

4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

21 kwietnia 2025 r.

poniedziałek

5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2025 r.

czwartek

6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

29 maja 2025 r.

czwartek

7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

9 czerwca 2025 r.

poniedziałek

8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2025 r.

piątek

9. Święto Reformacji (Reformationstag)

31 października 2025 r.

piątek

10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2025 r.

czwartek

11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2025 r.

piątek

Meklemburgia-Pomorze Przednie to także 10 dni wolnych od pracy. Dodatkowo obchodzi się tutaj Święto Reformacji i Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Dni wolne 2025 - Turyngia (Thüringen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Turyngia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

  1.  Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2025 r.

środa

 2. Wielki Piątek (Karfreitag)

18 kwietnia 2025 r.

piątek

 3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

21 kwietnia 2025 r.

poniedziałek

 4. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2025 r.

czwartek

 5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

29 maja 2025 r.

czwartek

 6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

9 czerwca 2025 r.

poniedziałek

7. Światowy Dzień Dziecka (Weltkindertag)

30 września 2025 r.

wtorek

 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2025 r.

piątek

 9. Święto Reformacji (Reformationstag)

31 października 2025 r.

piątek

 10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2025 r.

czwartek

 11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2025 r.

piątek

W Turyngii jest identyczna sytuacja jak w Meklemburgii-Pomorzu Przednim czyli występują po dwa dodatkowe święta - Dzień Reformacji i Dzień Dziecka (Turyngia) oraz Dzień Reformacji i Dzień Kobiet (Meklemburgia-Pomorze Przednie).

Dni wolne 2025 – Berlin

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Turyngia)

DNI WOLNE OD PRACY

DNI TYGODNIA

  1. Nowy Rok (Neujahr)

1 stycznia 2025 r.

środa

2. Międzynarodowy Dzień Kobiet (Frauentag)

8 marca 2025 r.

sobota

 3. Wielki Piątek (Karfreitag)

18 kwientia 2025 r.

piątek

 4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag)

21 kwietnia 2025 r.

poniedziałek

 5. Święto Pracy (Tag der Arbeit)

1 maja 2025 r.

czwartek

 6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt)

29 maja 2025 r.

czwartek

 7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag)

9 czerwca 2025 r.

poniedziałek

 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit)

3 października 2025 r.

piątek

9.  I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag)

25 grudnia 2025 r.

czwartek

10.  II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag)

26 grudnia 2025 r.

piątek

W Berlinie od 2019 roku dziesiątym świętem wolnym od pracy jest Dzień Kobiet, który przypada na 8 marca. W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Kobiet wypada w piątek.

Praca w święta w Niemczech

Zasadą jest, że sklepy w dni świąteczne w Niemczech są zamknięte. Wymienione wyżej święta to dni wolne od pracy. W świetle § 9 niemieckiej ustawy o czasie pracy nie zatrudnia się pracowników do pracy w niedziele i święta państwowe od godz. 0:00 do 24:00. Wyjątek stanowi praca zmianowa, praca pilotów, kierowców, służb ratowniczych czy straży pożarnej, zatrudnionych w restauracjach, hotelach, obiektach sportowych (§10 ustawy o czasie pracy).

Jeśli pracodawca zatrudnia do pracy w niedzielę, musi wyznaczyć temu pracownikowi inny dzień wolny od pracy w czasie 2 tygodni, licząc włącznie z dniem niedzielnego zatrudnienia (§11). Natomiast zatrudnienie do pracy w święto państwowe, które wypada w dniu roboczym, powoduje konieczność odebrania dnia odpoczynku w ciągu 8 tygodni od tego dnia.

Podstawa prawna

Ustawa o czasie pracy z dnia 20 maja 1994 r. (Federal Law Gazette I s. 1170, 1171)

