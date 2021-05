Nocna zmiana - prawa pracownika

Nocna zmiana - jakie prawa przysługują pracownikowi pracującemu w nocy? Przede wszystkim należy się dodatek do wynagrodzenia. Ile wynosi?

Nocna zmiana - Kodeks pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy godziny nocne obejmują 8 godzin pracy między 21:00 a 7:00. Każdemu pracownikowi za pracę w nocy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Nie każdy jednak może taką pracę wykonywać. Podpowiadamy, jaki dodatek do wynagrodzenia przysługuje pracownikom pracującym w porze nocnej.

Czas pracy - kiedy jest praca w nocy?

Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest z definicji pracownikiem pracującym w nocy. Czas pracy pracującego w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Zasady tej nie stosuje się w odniesieniu do pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratunkowej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Dodatek za pracę w nocy - ile wynosi?

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów na dany rok kalendarzowy. Wysokość dodatku jest zmienna dla każdego miesiąca, ponieważ zależy od dni roboczych przypadających w danym okresie.

Dodatek za pracę w nocy oblicza się następująco: 2800 zł brutto : ilość godzin w miesiącu x 20%, np.:

Styczeń 2021= 2800 zł : 152h x 20%= 3,68 zł brutto/godzinę,

Luty 2021= 2800 zł : 160h x 20%= 3,50 zł brutto/godzinę,

Marzec 2021= 2800 zł : 184h x 20%= 3,04 zł brutto/godzinę.

Powyższe stawki to minimalne wartości dodatku za pracę w porze nocnej. Pracodawca może ustalić wysokość dodatku na wyższym poziomie.

W przypadku pracowników, którzy stale wykonują pracę w porze nocnej poza zakładem pracy, dodatek za godzinę pracy w nocy może zostać zastąpiony ryczałtem. Jego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Nocna zmiana - kto nie może pracować w nocy?

Istnieje wiele zawodów, których wykonywanie wiąże się z pracą w godzinach nocnych. Jednak w odniesieniu do niektórych grup pracowników zabronione jest bezwzględnie świadczenie przez nich pracy w nocy. Niekiedy pracodawca może skierować pracownika do pracy w porze nocnej tylko za zgodą pracownika lub po wyrażeniu zgody przez lekarza. W godzinach nocnych nie mogą pracować:

kobiety w ciąży,

pracownicy opiekujący się dzieckiem do 4 lat bez ich zgody,

pracownicy młodociani,

pracownicy niepełnosprawni bez ich zgody i pozytywnej opinii lekarza medycyny pracy.

Szczegółowych informacji z zakresu prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

Podstawa prawna:

Kodeks pracy, rozdział VI – praca w porze nocnej.