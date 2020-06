Lekki, umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności a przywileje w pracy

Przywileje zatrudnionej osoby niepełnosprawnej

Pracownicy niepełnosprawni korzystają z szerszych gwarancji ochronnych niż pozostali zatrudnieni. Dotyczy to przede wszystkim wymiaru czasu pracy, który może się różnić ze względu na udokumentowany stopień niepełnosprawności. Podział ten jest bardzo ważny, albowiem od orzeczenia stopnia niepełnosprawności mogą zależeć konkretne uprawnienia.

Polecamy: Kodeks pracy 2020 PREMIUM





Lekki stopień niepełnosprawności

Pracownik, który posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Stosowanie wskazanych norm czasu pracy nie powoduje jednak obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Taki pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy, którą może przeznaczyć na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest ona wliczana do czasu pracy. Przy zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej należy pamiętać o tym, że nie może ona wykonywać swoich obowiązków w godzinach nocnych oraz w godzinach nadliczbowych.

Umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności

W przypadku pracownika z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, czas pracy jest nieco krótszy - nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Podobnie jak w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności, pracownikowi przysługuje dodatkowa 15-minutowa przerwa oraz brak możliwości świadczenia pracy w porze nocnej, czy w godzinach nadliczbowych. Osobie niepełnosprawnej przysługuje dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym. Ma ona również prawo do czasu wolnego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym lub w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Kto nie jest objęty ograniczeniami?

Ograniczenia dotyczące czasu pracy nie mają zastosowania w przypadku osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu mienia oraz w sytuacji, gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz (przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku - lekarz sprawujący opiekę) wyrazi na to zgodę.

Źródło:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

www.psz.praca.gov.pl