Niedziela handlowa 2021 – kalendarz.

Niedziela handlowa 2021

W 2021 r. podobnie jak w 2020 r. obowiązuje docelowy kalendarz siedmiu niedziel handlowych w roku kalendarzowym. Są to wyjątkowe niedziele, kiedy generalny zakaz handlu nie obowiązuje. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (art. 7) niedzielami handlowymi są:

ostatnia niedziela stycznia, niedziela poprzedzająca bezpośrednio I Dzień Wielkiej Nocy, ostatnia niedziela kwietnia, ostatnia niedziela czerwca, ostatnie niedziela sierpnia, 2 niedziele poprzedzające bezpośrednio Boże Narodzenie.

Jeśli w niedzielę wymienioną w powyższym wykazie występuje święto, zakaz handlu obowiązuje.





Kalendarz niedziel handlowych w 2021 r.

Zgodnie z kalendarzem niedziel w 2021 r. handlowe będą następujące niedziele:

31 stycznia 2021 r.

28 marca 2021 r.

25 kwietnia 2021 r.

27 czerwca 2021 r.

29 sierpnia 2021 r.

12 grudnia 2021 r.

19 grudnia 2021 r.

Zakaz handlu w niedziele i święta

Zakaz handlu w niedziele został wprowadzony stopniowo od 1 marca 2018 r. i ma znaczący wpływ na czas pracy wielu pracowników z tej branży. Zgodnie z ustawą poprzez zakaz wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych należy rozumieć wykonywanie takiej pracy lub takich czynności przez pracownika lub zatrudnionego w okresie 24 kolejnych godzin przypadających odpowiednio między godziną 24:00 w sobotę a godziną 24:00 w niedzielę, i między godziną 24:00 w dniu bezpośrednio poprzedzającym święto a godziną 24:00 w święto.

W świetle art. 5 ustawy praca w handlu w placówkach handlowych w niedziele i święta jest zakazana. Ustawodawca przewidział jednak szereg wyjątków od zakazu handlu w niedziele i święta (art. 6).

Co więcej, zakaz pracy w handlu obowiązuje również częściowo w sobotę poprzedzającą bezpośrednio I dzień Wielkiej Nocy - 3 kwietnia 2021 r. i Wigilię Bożego Narodzenia - 24 grudnia 2021 r. W tych dniach handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem są zakazane, ale tylko po godz. 14:00. Co istotne, zakaz ten stosuje się także w przypadku, gdy 24 grudnia wypada w niedzielę. W tych dwóch dniach (sobota przed pierwszym dniem Wielkiej Nocy oraz 24 grudnia) również obowiązują wyjątki z art. 6 ustawy.

Pracownik za czas nieprzepracowany 3 kwietnia 2021 r. oraz 24 grudnia w związku ze zmniejszeniem wymiaru jego czasu pracy do godziny 14:00 zachowuje prawo do wynagrodzenia, do którego stosuje się zasady obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.