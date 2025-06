Najbardziej szanowane zawody 2025. B2B, outsourcing i praca tymczasowa wypierają umowę o pracę

rozwiń >

Alternatywa dla umowy o pracę

W powszechnej opinii praca tymczasowa, B2B czy outsourcing kojarzą się z niestabilnością, brakiem wyboru i niskim poziomem bezpieczeństwa, ale raport Hays „Nowoczesne Formy Zatrudnienia 2025”[1] rysuje zupełnie inny obraz. 80% osób pracujących w modelach projektowych lub kontraktowych jest zadowolonych z takich warunków pracy. Cenią przede wszystkim wynagrodzenie, możliwość pracy zdalnej oraz elastyczny czas pracy – elementy, które dla wielu etatowców nadal pozostają poza zasięgiem.

Co ciekawe, w 2025 roku aż 56% firm planuje zwiększyć liczbę pracowników tymczasowych i podwykonawców. Wśród powodów nie dominuje chęć „cięcia kosztów”, lecz konieczność zdobycia wyspecjalizowanych specjalistów do konkretnych projektów. Najczęściej chodzi o branże inżynieryjne, IT i logistykę – obszary wymagające wysokiej dynamiki działania i dużej samodzielności. Taki model pozwala firmom szybciej reagować na zmiany rynkowe, a pracownikom lepiej zarządzać własną karierą.

Zawody najbardziej szanowane 2025

Co roku SW Research[2] pyta Polaków, jakie zawody darzą największym szacunkiem – tegoroczny ranking przynosi kilka ciekawych zwrotów akcji. Na szczycie nadal królują strażacy (83%) i ratownicy medyczni (81,5%). Ale niespodzianką jest obecność pilota pasażerskiego – nowego zawodowego bohatera, który zajął trzecie miejsce z wynikiem 81%. To pokazuje, jak silnie działa wizerunek odpowiedzialności, precyzji i prestiżu. Z kolei największy awans zaliczył rolnik indywidualny, który wspiął się na liście aż o 10 pozycji. W czasach niepewności i zmian klimatycznych jego praca nabiera nowego wymiaru.

Zawody najmniej szanowane 2025

Na ostatnich miejscach plasują się ci, których część społeczeństwa postrzega jako zbędnych lub oderwanych od realiów. Influencerzy i youtuberzy zamykają zestawienie z zaledwie 13% uznania społecznego. Tuż nad nimi znajdują się posłowie, europosłowie i samorządowcy. To wyraźny sygnał, że zaufanie społeczne wobec pewnych grup zawodowych wymaga odbudowy.

Pokolenie Z rezygnuje ze studiów

Według danych zawartych we wspomnianym raporcie PARP aż 31% przedstawicieli pokolenia Z i 32% milenialsów zrezygnowało z edukacji wyższej, wskazując na jej niedopasowanie do rynku pracy. Co zamiast tego? Kursy, szkolenia, praktyczne doświadczenia i rozwijanie kompetencji miękkich. Tylko 6% Gen Z chce być menedżerami – większość szuka pracy z misją, która daje spokój i pozwala się rozwijać. Ten zestaw wartości – sens, dobrostan, stabilność finansowa – nazwano w raporcie „trójkątem szczęścia zawodowego”. Dla dzisiejszych dwudziestolatków kariera to już nie wspinaczka po szczeblach, lecz droga, która ma być ciekawa, wartościowa i zgodna z osobistymi przekonaniami.

Szybka odpowiedź w sprawie przyjęcia do pracy

Proces rekrutacyjny nie może dziś trwać w nieskończoność – szczególnie jeśli mowa o pracownikach fizycznych. Według raportu Pracuj.pl[3] aż 60% z nich oczekuje, że decyzja ze strony pracodawcy zapadnie maksymalnie w ciągu dwóch tygodni. Dla co czwartego kandydata nawet ten termin jest zbyt długi – po 7 dniach bez odzewu po prostu rezygnują z oferty i szukają dalej. To pokazuje, że w przypadku tej grupy zawodowej liczy się nie tylko wynagrodzenie, lecz także tempo i jakość komunikacji. Pracownicy oczekują konkretów, szybkiej reakcji i przejrzystych warunków – brak informacji postrzegają jako brak szacunku.

Elastyczne formy zatrudnienia wypierają pracę na etacie

Polski rynek pracy przechodzi głęboką transformację, której nie widać na pierwszy rzut oka w statystykach dotyczących bezrobocia czy średnich wynagrodzeń. Elastyczne formy zatrudnienia, takie jak B2B, outsourcing czy praca projektowa, przestają być planem B – stają się pełnoprawnym wyborem coraz większej liczby pracowników i firm. Młodsze pokolenia redefiniują pojęcie kariery: zamiast pięcia się po szczeblach hierarchii wybierają ścieżki, które zapewniają im poczucie sensu, rozwój osobisty i równowagę. Na tym tle coraz wyraźniej widać jedno: pracownicy, niezależnie od wieku czy branży, coraz odważniej mówią, czego oczekują. Chcą konkretu, szacunku i warunków, które pozwolą pogodzić życie zawodowe z prywatnym. Firmy, które to zrozumieją i dostosują się do nowej rzeczywistości, zyskają przewagę. Te, które będą kurczowo trzymać się dawnych schematów, mogą zwyczajnie wypaść z gry.

Raport został przygotowany w ramach projektu pozakonkursowego FERS pn. „Rozwój i doskonalenie systemu sektorowych rad ds. kompetencji”.

